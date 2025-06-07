货币 / NWPX
NWPX: Northwest Pipe Company
52.22 USD 0.24 (0.46%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NWPX汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点52.03和高点53.25进行交易。
关注Northwest Pipe Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
52.03 53.25
年范围
36.97 57.66
- 前一天收盘价
- 51.98
- 开盘价
- 52.40
- 卖价
- 52.22
- 买价
- 52.52
- 最低价
- 52.03
- 最高价
- 53.25
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- -0.04%
- 6个月变化
- 25.41%
- 年变化
- 17.19%
