Scalper System est un indicateur convivial conçu pour détecter les zones de consolidation du marché et anticiper les mouvements de rupture. Optimisé pour l'unité de temps M1, il est particulièrement performant sur les actifs très volatils comme l'or (XAUUSD). Bien que conçu à l'origine pour l'unité de temps M1, ce système est performant sur toutes les unités de temps grâce à sa stratégie robuste basée sur l'action des prix.





Pourquoi Scalper System ?

Flèches d'achat et de vente

Prix d'entrée sans décalage ni lag

3 prix de take profit automatiques

Stop-loss dynamique

Alertes de signal pour PC, téléphone et e-mail





J'ai développé un Expert Advisor pour MetaTrader 4 appelé EA Forex Proton. Il peut lire et automatiser les alertes de n'importe quel indicateur MT4, y compris Scalper System, sans tampon ni fonctions iCustom. Si vous êtes intéressé, je vous propose un essai gratuit de 7 jours pour le tester sur un compte démo.





CONTACTEZ-MOI APRÈS VOTRE ACHAT POUR RECEVOIR GRATUITEMENT VOS CONSEILS DE TRADING ET VOTRE CONSEILLER EXPERT BONUS !





Je vous souhaite le meilleur dans votre parcours de trading !



