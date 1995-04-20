Scalper System

Scalper System est un indicateur convivial conçu pour détecter les zones de consolidation du marché et anticiper les mouvements de rupture. Optimisé pour l'unité de temps M1, il est particulièrement performant sur les actifs très volatils comme l'or (XAUUSD). Bien que conçu à l'origine pour l'unité de temps M1, ce système est performant sur toutes les unités de temps grâce à sa stratégie robuste basée sur l'action des prix.

Pourquoi Scalper System ?
  • Flèches d'achat et de vente
  • Prix d'entrée sans décalage ni lag
  • 3 prix de take profit automatiques
  • Stop-loss dynamique
  • Alertes de signal pour PC, téléphone et e-mail

J'ai développé un Expert Advisor pour MetaTrader 4 appelé EA Forex Proton. Il peut lire et automatiser les alertes de n'importe quel indicateur MT4, y compris Scalper System, sans tampon ni fonctions iCustom.

