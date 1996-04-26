Order Manager Pro

Order Manager Pro : Le panneau ultime de gestion des transactions

Prenez le contrôle total de votre trading manuel avec Order Manager Pro, l'utilitaire de gestion de trading tout-en-un conçu pour la vitesse, la précision et la flexibilité. Arrêtez de jongler avec plusieurs fenêtres et des calculs complexes. Ce panneau puissant place chaque fonction de trading essentielle directement sur votre graphique, vous permettant de réagir instantanément aux mouvements du marché et de gérer votre risque sans faille.

Que vous soyez un scalper, un day trader ou un swing trader, cet outil deviendra le cœur de votre flux de travail de trading, vous faisant gagner du temps et réduisant les erreurs d'exécution coûteuses.

Fonctionnalités Clés

  • Trading et gestion en un clic : Ouvrez, fermez et gérez les transactions en un seul clic. Plus de délais.

  • Gestion avancée des risques : Calculez automatiquement la taille des lots en fonction du pourcentage de risque souhaité. Définissez votre stop loss, et l'EA fait le reste, garantissant que vous ne risquez jamais plus que prévu.

  • Ordres en attente intuitifs : Placez et ajustez visuellement les ordres en attente directement sur le graphique. Glissez-déposez vos lignes d'entrée, de stop loss et de take profit avec des mises à jour en temps réel sur le profit potentiel, la perte et le ratio risque/récompense.

  • Options de clôture de transactions puissantes : Fermez toutes les transactions, fermez uniquement les transactions rentables ou perdantes, fermez par type de transaction (achats/ventes), ou fermez des positions partielles (par ex. 50 % des gains/pertes) pour sécuriser les profits ou réduire le risque.

  • Mise à Breakeven en un clic : Déplacez votre stop loss au seuil de rentabilité sur toutes les transactions rentables avec un seul bouton.

  • Mode tableau de bord multi-symboles : Gérez toute votre liste de surveillance depuis un seul graphique ! L'EA gérera les trailing stops, les mises à breakeven et les cycles de couverture pour tous les symboles de votre liste simultanément.

Modes de Trading Avancés

  • Système de couverture automatisé (Mode HED) : Activez la stratégie de couverture intégrée. Lorsqu'une transaction initiale entre en drawdown, l'EA placera automatiquement une séquence d'ordres de protection et de récupération en fonction de vos paramètres de lot personnalisés. C'est un outil puissant pour la gestion de position avancée sans stop loss fixe.

  • Stop Loss & Take Profit dynamiques basés sur l'ATR : Oubliez les valeurs de pips fixes. Activez le mode ATR pour que l'EA définisse automatiquement vos niveaux de SL et TP en fonction de la volatilité actuelle du marché (en utilisant l'ATR quotidien). Cela vous aide à adapter vos transactions à toutes les conditions de marché.

Conçu pour la vitesse et l'efficacité

Dominez les graphiques avec une suite complète de raccourcis clavier. Pourquoi cliquer quand vous pouvez appuyer sur une touche ?

  • B - Activer le mode Achat

  • S - Activer le mode Vente

  • P - Activer le mode Ordre en attente

  • O - Soumettre l'ordre en attente

  • J / K - Définir des ratios risque/récompense prédéfinis

  • L - Appliquer les derniers paramètres SL/TP utilisés

  • H - Masquer/Afficher le panneau

  • ESC - Annuler toute action

  • TAB - Modifier manuellement les prix SL/TP

  • Flèches directionnelles - Changer instantanément de symbole de graphique

Order Manager Pro (Version 3.1) est plus qu'un simple utilitaire ; c'est une amélioration complète de votre plateforme de trading. En gérant les calculs complexes et en rationalisant votre exécution, il vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre analyse et vos décisions de trading.

Améliorez votre trading manuel et obtenez l'avantage que vous recherchiez. Achetez Order Manager Pro dès aujourd'hui !


