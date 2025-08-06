Nirvana prop controler

Cet indicateur est conçu pour les traders soumis aux règles strictes des comptes de proprietary trading et ayant besoin d’un suivi transparent des risques et des limites. L’outil est purement informatif, n’intervient pas dans vos positions et vous aide à rester concentré sur l’analyse et l’exécution de votre plan.

Fonctionnalités clés

  • Suivi du drawdown quotidien et total : calcule et affiche précisément les limites et les valeurs actuelles dans un panneau clair sur le graphique ; vous savez toujours la marge restante avant d’atteindre les seuils définis.
  • Conçu en conformité avec les règles des prop firms : indicateur/alerte uniquement ; n’ouvre, ne ferme ni ne gère aucune position. Aucune interférence avec le trading manuel ou les Expert Advisors (EA) ; utilisable même sur les plateformes où les EA ne sont pas autorisés.
  • Niveaux d’entrée, stop-loss et take-profit : selon vos paramètres (risque par trade, ratio R:R), les niveaux calculés s’affichent clairement sur le graphique. Consultation possible de ces niveaux et alertes sur l’historique.
  • Graphique propre et professionnel : les informations clés sont organisées dans un panneau latéral ordonné et repliable pour faciliter la prise de décision.
  • Contrôle du risque en un coup d’œil : définissez le risque par trade, le ratio risque/rendement et calculez la taille de position selon vos entrées. Distances SL/TP, taille et autres chiffres clés sont affichés de manière transparente.
  • Notifications intelligentes : recevez des notifications desktop/mobile selon des conditions prédéfinies (formation d’un signal selon vos règles ou atteinte de SL/TP). Inutile de rester constamment devant l’écran.
  • Utilisation simultanée sur plusieurs graphiques : exécutez l’indicateur sur plusieurs symboles et unités de temps sans interférences.
  • Aucune interférence dans vos trades : l’outil fournit uniquement affichage et alertes ; la gestion reste entre vos mains ou celles de votre EA.

Paramètres configurables

  • Limites de drawdown quotidien et total (en pourcentage ou en valeur)
  • Risque par trade et ratio risque/rendement (R:R)
  • Méthode de calcul de la taille de position et options d’arrondi
  • Type et intensité des notifications (push, alerte, etc.)
  • Apparence du panneau (couleurs, taille de police, sections visibles)

Points importants

  • Les règles des prop firms varient ; personnalisez les réglages selon le règlement de votre compte.
  • Les performances passées ou les tests sur données historiques ne garantissent pas les résultats futurs. Testez sur un compte démo avant un usage en réel.

Avertissement
Ce produit ne garantit aucun profit et ne promet ni performance, ni réussite à des challenges, ni résultat spécifique. Il a pour but exclusif d’afficher des informations et de fournir des alertes. Les décisions et la gestion du risque relèvent entièrement de l’utilisateur.

Mt4 :
https://www.mql5.com/en/market/product/146683?source=Site+Profile+Seller


