Farman Feractal Trend M T F

FARMAN PRO v9 – Smart Money Trading System





FARMAN PRO v9 est un indicateur de trading avancé tout-en-un pour MetaTrader 5,

conçu pour les traders qui se concentrent sur la structure du marché, les concepts de Smart Money et l’alignement de la tendance.





Ce système combine plusieurs outils professionnels de trading dans un cadre clair et intelligent, aidant les traders à prendre des décisions structurées, cohérentes et confiantes dans des conditions de marché dynamiques.





🔹 Fonctionnalités Clés

• Filtre de tendance adaptatif multi-timeframe

• Détection automatique de la structure du marché (CHoCH & BoS)

• Order blocks des timeframes supérieurs affichés sur les timeframes inférieurs

• Signaux d’entrée intelligents alignés avec la structure et la tendance

• Sessions de trading axées sur la liquidité (Sydney, Tokyo, Londres, New York)

• Tableau de bord professionnel avec boutons de contrôle intelligents

• Graphiques propres avec gestion automatique des objets





🔹 Fonctionnement

FARMAN PRO v9 ne génère pas de signaux aléatoires.





Les signaux d’entrée sont affichés uniquement lorsque plusieurs conditions sont réunies, notamment :

• Cassure confirmée de la structure du marché

• Confirmation directionnelle de la tendance

• Contexte Smart Money

• Zone de prix pertinente





Cette approche réduit considérablement les configurations de faible qualité et se concentre uniquement sur des opportunités de trading à forte probabilité.





🔹 Pour Qui ?

• Traders Smart Money & ICT

• Traders professionnels Forex et Or

• Traders de prop firms

• Traders qui privilégient la qualité à la quantité





🔹 Plateforme

• MetaTrader 5

• Tous les symboles

• Tous les timeframes





🔹 Note Finale

FARMAN PRO v9 n’est pas simplement un indicateur.

C’est un système d’aide à la décision conçu pour apporter clarté, structure et discipline à votre trading.



