Multi Pivot Indicator MT5

Classic
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DM

🎯 What is Multi Pivot Indicator?

Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance levels that help traders identify potential reversal zones and make better trading decisions.

✨ Key Features

🎨
5 Pivot Types
Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, and DM pivot calculations - all in one indicator!
🎯
Smart Color Coding
Resistance levels (R1-R3) in red, Support levels (S1-S3) in green, Pivot line in bold gray
📊
Clear Labels
Each level shows its name and exact price value above the line for easy reading
⚙️
Fully Customizable
Show/hide any level, adjust line thickness, change styles - make it yours!
🔄
Auto-Update Daily
Automatically calculates new pivot levels every day based on previous day's data
💡
Easy to Use
Simple dropdown menu to switch between pivot types - no complex settings needed

📋 What You Get

  • Complete MT4 indicator source code (.mq4 file)
  • Compiled indicator ready to use (.ex4 file)
  • Installation guide (English & Turkish)
  • User manual with all features explained
  • Lifetime updates and improvements
  • Email support for technical questions

🎓 Perfect For:

  • Day traders looking for key support/resistance levels
  • Swing traders planning entries and exits
  • Scalpers needing quick reference points
  • Professional traders using pivot strategies
  • Beginners learning technical analysis

💻 Technical Specifications

  • Platform: MetaTrader 4 (MT4)
  • Type: Chart Indicator
  • Timeframe: All timeframes (pivot calculated daily)
  • Assets: Works on Forex, Stocks, Commodities, Indices, Crypto
  • Resource Usage: Lightweight and efficient
  • Language: Clean, well-commented MQL4 code

📸 See It In Action

Clear visual representation of all pivot levels on your chart with color-coded lines and price labels

📈 Multi Pivot Indikatör PRO

Klasik
Fibonacci
Camarilla
Woodie
DM

🎯 Multi Pivot Indikatör Nedir?

Multi Pivot Indikatör, MetaTrader 4 grafiklerinizde 5 farklı pivot hesaplama yöntemini gösteren profesyonel bir ticaret aracıdır. Pivot noktaları, yatırımcıların potansiyel dönüş bölgelerini belirlemelerine ve daha iyi ticaret kararları vermelerine yardımcı olan kritik destek ve direnç seviyeleridir.

✨ Ana Özellikler

🎨
5 Pivot Tipi
Klasik, Fibonacci, Camarilla, Woodie ve DM pivot hesaplamaları - hepsi tek bir indikatörde!
🎯
Akıllı Renk Kodlaması
Direnç seviyeleri (R1-R3) kırmızı, Destek seviyeleri (S1-S3) yeşil, Pivot çizgisi kalın gri
📊
Net Etiketler
Her seviye, çizginin üstünde adını ve tam fiyat değerini gösterir - kolay okuma
⚙️
Tamamen Özelleştirilebilir
İstediğiniz seviyeyi göster/gizle, çizgi kalınlığını ayarla, stili değiştir - size özel!
🔄
Otomatik Günlük Güncelleme
Her gün önceki günün verilerine göre yeni pivot seviyelerini otomatik hesaplar
💡
Kullanımı Kolay
Pivot tipleri arasında geçiş yapmak için basit açılır menü - karmaşık ayar gerektirmez

📋 Neler Alacaksınız

  • Eksiksiz MT4 indikatör kaynak kodu (.mq4 dosyası)
  • Kullanıma hazır derlenmiş indikatör (.ex4 dosyası)
  • Kurulum kılavuzu (İngilizce ve Türkçe)
  • Tüm özelliklerin açıklandığı kullanım kılavuzu
  • Ömür boyu güncelleme ve iyileştirmeler
  • Teknik sorular için e-posta desteği

🎓 Kimlere Uygun:

  • Önemli destek/direnç seviyeleri arayan gün içi yatırımcılar
  • Giriş ve çıkış planlayan salınım yatırımcıları
  • Hızlı referans noktalarına ihtiyaç duyan scalper'lar
  • Pivot stratejileri kullanan profesyonel yatırımcılar
  • Teknik analiz öğrenen başlangıç seviyesi yatırımcılar

💻 Teknik Özellikler

  • Platform: MetaTrader 4 (MT4)
  • Tür: Grafik İndikatörü
  • Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri (pivot günlük hesaplanır)
  • Varlıklar: Forex, Hisse, Emtia, Endeks, Kripto'da çalışır
  • Kaynak Kullanımı: Hafif ve verimli
  • Dil: Temiz, iyi yorumlanmış MQL4 kodu

📸 Çalışırken Görün

Grafiğinizde renk kodlu çizgiler ve fiyat etiketleri ile tüm pivot seviyelerinin net görsel temsili

