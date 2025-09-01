Vice DayTranding Indicator

5

Un indicateur de scalping professionnel multi-unité de temps avec alertes mobiles en temps réel, zones intelligentes d’achat/vente et statistiques quotidiennes de signaux. Conçu pour les day traders et scalpers exigeant précision et efficacité.

Vue d’ensemble

Cet indicateur a été conçu pour les day traders et scalpers qui recherchent précision, rapidité et clarté. Il combine l’analyse multi-unité de temps avec un filtrage intelligent des signaux afin de fournir des opportunités de trading à forte probabilité. Grâce aux alertes en temps réel, aux zones d’achat/vente et aux statistiques quotidiennes de performance, vous saurez toujours où en est le marché — sans deviner, sans bruit inutile.

Que vous tradiez en continuation de tendance ou sur des retournements, cet outil s’adapte à votre style et vous garde en avance sur le marché.

Fonctionnalités principales

  • Moteur de signaux multi-unité de temps

    • Tendance principale (H4) → Filtre de direction du marché

    • Contre-tendance (H1) → Retraits et retournements

    • Tendance d’entrée (M15) → Confirmation du timing du signal

    • Couches (M5) → Précision pour le scalping

  • Modes tendance et contre-tendance

    • Signaux de tendance (Flow Trend) : lorsque toutes les unités vont dans la même direction → entrées fortes dans la tendance.

    • Signaux contre-tendance : lorsque H4 et H1 divergent mais que M15 confirme → opportunités de retournement et de retrait.

  • Zones intelligentes d’achat/vente

    • Met automatiquement en évidence les zones clés du jour basées sur les plus hauts/plus bas quotidiens.

    • Zones mises à jour en temps réel à mesure que la structure du marché évolue.

  • Alertes en temps réel et notifications push

    • Alertes mobiles instantanées à l’apparition de nouveaux signaux.

    • Restez connecté à vos trades sans être collé aux graphiques.

  • Statistiques quotidiennes des signaux (sur le graphique)

    • Consultez d’un coup d’œil le nombre total de signaux achat/vente du jour.

    • Activité du marché résumée directement sur votre graphique.

  • Visualisation du backtesting

    • Simulez facilement des journées passées pour vérifier la précision des signaux.

    • Parfait pour valider vos stratégies et renforcer votre confiance.

  • Graphiques propres et auto-stylisés

    • Bougies, couleurs et mises en page optimisés pour une prise de décision rapide.

    • Pas d’encombrement, uniquement des informations exploitables.

Pour qui ?

  • Scalpers → Profitent de points d’entrée précis en M5/M15.

  • Day traders → S’appuient sur l’alignement H1/H4 pour capter les mouvements intraday.

  • Traders contre-tendance → Identifient les essoufflements et retournements avec assurance.

  • Traders mobiles → Reçoivent instantanément des notifications push, même loin de leur bureau.

Comment l’utiliser

  1. Attachez l’indicateur à votre graphique.

  2. Activez les notifications push dans MetaTrader si vous souhaitez recevoir des alertes mobiles en temps réel.

  3. Surveillez :

    • 🔵 Flow Trend BUY/SELL → Toutes les UT s’alignent → entrées à forte probabilité.

    • 🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Divergence de tendance → retournements possibles.

  4. Utilisez les zones d’achat/vente comme guide pour le placement des trades et la gestion du risque.

  5. Consultez les statistiques quotidiennes pour suivre le biais du marché et la fréquence des signaux.

Pourquoi cet indicateur ?

La plupart des indicateurs de scalping ne regardent qu’une seule unité de temps, inondant les traders de faux signaux. Ce système synchronise plusieurs unités de temps et ne montre que les entrées les plus pertinentes. Associé aux zones, alertes et statistiques, il vous offre un cadre de trading complet pour les stratégies intraday et de scalping.

⚠️ Remarque : Ce n’est pas un système entièrement automatisé. C’est un outil de trading professionnel conçu pour soutenir la prise de décision. Appliquez toujours une gestion du risque appropriée.


Avis 1
Juergen Loebach
1285
Juergen Loebach 2025.09.17 08:59 
 

Very helpful and open to ideas.Product offers real help.

Produits recommandés
LT Support and Resistance Generator
Thiago Duarte
Indicateurs
Do you like trade Technical Analysis like I do? Then you will like this indicator, because it automatically calculates the support and resistance of the asset in simultaneous timeframes, or the famous MTF (Multi Time Frame). In addition to support and resistance, it is possible to have alert signals when the price breaks or touches (or both). Its configuration is very simple. The visual is fully configurable. Enjoy it!
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
A professional order flow and volume analysis tool that tracks real-time tick dominance between buyers and sellers, highlighting strength, weakness, and absorption zones through dynamic histogram layers . Unlike traditional tick volume indicators, this tool introduces a multi-layer system with variable thickness, providing an intuitive view of market aggression and absorption directly on the chart. Key Features: Real-time tick tracking : counts bullish and bearish ticks during the current c
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicateurs
FourAverage est un nouveau mot dans la détection de tendance. Avec le développement des technologies de l'information et un grand nombre d'acteurs, les marchés financiers sont de moins en moins analysables par des indicateurs obsolètes. Les outils d'analyse techniques classiques, tels que la moyenne Mobile ou la Stochastique, dans leur forme pure, ne sont pas capables de déterminer la direction ou l'inversion d'une tendance. Un indicateur peut-il indiquer la bonne direction du prix futur, sans c
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicateurs
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
FORTS Open Interest
Dmitriy Skub
Indicateurs
This is an open interest indicator for the Russian FORTS futures market. Now, you can receive data on the open interest in real time in МТ5 terminal. This allows you to develop brand new trading strategies or considerably improve the existing ones. The data on the open interest is received from the database (text CSV or binary one at user's discretion). Thus, upon completion of a trading session and disabling the terminal (or PC), the data is saved and uploaded to the chart when the terminal is
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indicateurs
The professional tool of stock traders in now available on MetaTrader 5 . The Actual depth of market chart indicator visualizes the depth of market in the form of a histogram displayed on a chart, which refreshes in the real-time mode. Meet new updates according to user requests! Now Actual Depth of Market indicator displays the current ratio of volume of buy and sell requests (B/S ratio). It shows the share of volume of each type of requests in the entire flow of requests as well as the absolu
The Crash Spike Sniper
Norman Thomas Celliers
Indicateurs
Description: The Spike Sniper Crash Market Indicator is a sophisticated tool designed to identify and navigate volatile market conditions, often associated with sudden price spikes and market crashes. Leveraging advanced algorithms and technical analysis, this indicator serves as a vigilant guardian, alerting traders to potential market disruptions and providing actionable insights to mitigate risks and capitalize on opportunities. Key Features: Precision Spike Detection: The indicator employs c
John Carters TTM Squeeze with MACD
Danil Poletavkin
Indicateurs
This indicator created based on original John Carter's TTM_Squeeze indicator and represents "squeeze" of the market which can be followed (or maybe not) by significant moves. Original indicator prints black dots when Bollinger Bands are inside Kelthner Channels and exactly this implemented in this custom version. Instead of original implementation as momentum indicator MACD indicator with standard settings 12-26-9 is being used. Mainly, the indicator is useful for understanding when it's better
Sniper Delta Imbalance MT5
Stanislav Konin
Indicateurs
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance   is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of analysis b
Supply Demand areas
Makarii Gubaydullin
Indicateurs
Zones d’offre/demande : zones observables où le prix s’est approché à plusieurs reprises par le passé. Utilitaire multifonctionnel :  66+ fonctionnalités , incluant cet indicateur  |   Contactez-moi  pour toute question  |  Version MT4 L’indicateur montre où le prix pourrait potentiellement s’inverser à nouveau. Généralement, plus le prix a été rejeté à un niveau, plus ce niveau est significatif. Dans les paramètres d’entrée   vous pouvez ajuster : Activer ou désactiver les zones faibles ; Affi
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3 (7)
Indicateurs
L'indicateur VR Grid est conçu pour créer une grille graphique avec des paramètres définis par l'utilisateur. Contrairement à la grille standard , VR Grid est utilisée pour créer des niveaux circulaires . Selon le choix de l'utilisateur, le pas entre les niveaux ronds peut être arbitraire. De plus, contrairement à d'autres indicateurs et utilitaires, VR Grid maintient la position de la grille même lorsque la période de temps change ou que le terminal est redémarré. Les paramètres, les fichiers d
FREE
FORTS Total Orders
Dmitriy Skub
Indicateurs
This indicator shows the ratio of the number of buyers'/sellers' orders for the Russian FORTS futures market. Now, you can receive this information in real time in your МetaТrader 5 terminal. This allows you to develop brand new trading strategies or improve the existing ones. The data on the ratio of the orders number is received from the database (text CSV or binary one at user's discretion). Thus, upon completion of a trading session and disabling the terminal (or PC), the data is saved and u
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicateurs
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
Dual Confirmation PMAX Supertrend Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Dual Confirmation PMAX-Supertrend Indicator: The Ultimate Trading Edge The Dual Confirmation PMAX-Supertrend Indicator represents a significant advancement in technical analysis tools for serious traders. This premium indicator combines two powerful trend-following systems into a single, streamlined solution that generates signals only when both systems agree, dramatically reducing false signals and improving trading precision. Superior Signal Accuracy Through Dual Confirmation Trading success d
Price Elevator
Innovicient Limited
Indicateurs
The Price Elevator indicator is developed to help you figure out the general long-term trend of the market. If the price is above the Green separator line, this is a clear indication the bulls are in control. Similarly, the bears are in control if the price continues to trend below the red separator line.   Download Price Elevator MT4   Trend Re-entry In this case you would plan your buy entries above the green dotted box (make sure to set the Buy / Sell Retracement Floor=30). The SL should be
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indicateurs
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
Order Book Tilt with Volume Meter
Michael Musco
Indicateurs
Order Book Tilt with Volume Activity Meter Real-Time DOM Tilt • Session Bias • Volume Momentum Overview Elevate your order-flow analysis with this clean, lightweight MT5 indicator—designed for traders who value clarity and context: Order Book Tilt (live): Real-time imbalance between sellers and buyers (Depth of Market), smoothed via EMA for actionable clarity. Session Tilt (running average): Tracks the cumulative bias of the current session—ideal for confirming trend setup vs noise. Volume Acti
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicateurs
HiLo Activator is one of the most used indicators to determine trend. Find it here with the ability to customize period and colors. This indicator also plots up and down arrows when there is a change on the trend, indicating very strong entry and exit points. HiLo fits well to different types of periods for day trading. You can easily understand when it is time to buy or sell. It works pretty good also for other periods like daily and monthly signalizing long-term trends. The use of the indicato
Dynamic Market Profile
OBARE PAUL OTIENO
Indicateurs
AVIS IMPORTANT – LICENCE ET ACTIVATION REQUISES Instructions d’Activation : Après avoir finalisé votre achat, veuillez nous contacter immédiatement pour recevoir votre clé de licence, mot de passe ou détails d’activation. Sans ces éléments, le logiciel ne fonctionnera pas. Nous sommes là pour garantir un processus d’activation fluide et répondre à toutes vos questions. Personnalisation Multilingue Pour améliorer votre expérience de trading, nous proposons une personnalisation complète du
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Indicateurs
L'indicateur AW Candle Patterns est une combinaison d'un indicateur de tendance avancé combiné à un puissant scanner de modèles de bougies. C'est un outil utile pour reconnaître et mettre en évidence les trente modèles de chandeliers les plus fiables. De plus, c'est un analyseur de tendance actuel basé sur des barres colorées avec un       panneau de tendance multi-période plug-in qui peut être redimensionné et positionné. Une possibilité unique d'ajuster l'affichage des motifs en fonction du fi
Candle Pattern Dashboard for MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicateurs
This is advanced Multi-Symbol and Multi-Timeframe version of the "Candle Pattern Finder" indicator (search for candlestick patterns based on the book by Gregory L. Morris "Candlesticks charting explained. Timeless techniques for trading stocks and futures" ). The indicator searches for candlestick patterns for ALL symbols of the "Market Watch" window and for ALL standard timeframes from M1 to MN1. When patterns appear on any symbol / timeframe, the indicator gives a signal (text, sound, sending
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicateurs
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Trends Shift
Maryna Shulzhenko
Indicateurs
Trend Shift is a very interesting trend indicator. The Trend Shift indicator helps you identify either a new or existing trend. One of the advantages of the indicator is that it quickly adjusts and reacts to various chart changes. Of course, this depends on the settings. The larger it is, the smoother the wave the trend line will be. The shorter the period, the more market noise will be taken into account when creating the indicator. The goal that was pursued during its creation is to obtain si
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indicateurs
HiLo Activator v1.02 by xCalper The HiLo Activator is similar to moving average of previous highs and lows. It is a trend-following indicator used to display market’s direction of movement. The indicator is responsible for entry signals and also helps determine stop-loss levels. The HiLo Activator was first introduced by Robert Krausz in the Feb. 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine.
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
Indicateurs
Volume Profile Indicator used by professional Traders at Traders Inside Ltd. If you want to succeed in trading you need to know if current price is cheap, expensive or fair valued. Key features: Fair price (Point of control, POC), high and low price zones (POH, POL) POC in different timeframes for better orientation Symbol and timeframe Chart resize on open positions/orders, VPRmax/min Historic POC - see, how POC has changed the last periods Button to show/hide VPR Calculated Bars (best results)
Trend Sync MT5
Pavel Verveyko
Indicateurs
The indicator shows the trend of 3 timeframes: higher timeframe; medium timeframe; smaller (current) timeframe, where the indicator is running. The indicator should be launched on a chart with a timeframe smaller than the higher and medium ones. The idea is to use the trend strength when opening positions. Combination of 3 timeframes (smaller, medium, higher) allows the trend to be followed at all levels of the instrument. The higher timeframes are used for calculations. Therefore, sudden change
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
TPO Volume Range Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
TPO Volume Range Indicator MetaTrader 5 The TPO Volume Range Indicator allows traders to visualize trading volume distribution within specific price ranges. This indicator features two adjustable vertical lines, enabling users to set their preferred analysis range. Histograms represent market activity at each price level, while green horizontal lines mark the areas with the highest volume.  These high-volume zones are widely considered key support and resistance levels and are crucial for infor
FREE
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicateurs
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicateurs
MetaForecast prédit et visualise l'avenir de n'importe quel marché en se basant sur les harmoniques des données de prix. Bien que le marché ne soit pas toujours prévisible, s'il y a un motif dans les prix, MetaForecast peut prédire l'avenir aussi précisément que possible. Comparé à d'autres produits similaires, MetaForecast peut générer des résultats plus précis en analysant les tendances du marché. Paramètres d'entrée Past size (Taille passée) Spécifie le nombre de barres que MetaForecast util
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicateurs
L'indicateur Berma Bands (BB) est un outil précieux pour les traders qui cherchent à identifier et à capitaliser sur les tendances du marché. En analysant la relation entre le prix et les BB, les traders peuvent déterminer si un marché est dans une phase de tendance ou de range. Visitez le [ Berma Home Blog ] pour en savoir plus. Les bandes de Berma sont composées de trois lignes distinctes : la bande de Berma supérieure, la bande de Berma moyenne et la bande de Berma inférieure. Ces lignes sont
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Indicateurs
BigPlayerRange – Meilleur indicateur pour MT5 BigPlayerRange est considéré comme le meilleur indicateur pour le Mini Indice et le Mini Dollar sur MetaTrader 5. Cet outil met en évidence les zones stratégiques d’action des gros acteurs du marché, offrant une analyse technique institutionnelle d’une grande précision. Comment utiliser BigPlayerRange : Cet indicateur trace des zones d’achat (ligne verte) et de vente (ligne rouge). Lorsque le prix clôture en dehors de ces zones, une tendance
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B: The All-in-One Oscillator Suite for MT5 Meta Cipher B brings the popular Market Cipher B concept to MetaTrader 5, optimised for speed and precision. Built from the ground up for performance, it delivers professional-grade signals without lag or sluggish scrolling. What it does A unified oscillator stack that visualises Wave momentum, VWAP, Money Flow, RSI and Stochastic. Clean Buy and Sell dots appear when conditions align. Use it on small timeframes for timing, and on high
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicateurs
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
AI Arrow
Victor-manuel Lozano Garcia
Indicateurs
QUICK OVERVIEW: Use AI to predict the markets with AI Arrow, the ultimate trading tool, let it manage the probabilities and send you a simple signal in the form of an arrow, ready to trade, no complex configurations. The indicator will analyze the market and let you know when a potential movement will happen, sometimes it takes some extra bars for the movement to happen as it can't predict the exact top/bottom every time. Arrow will appear at the start of a new bar and alert you, so you have ti
Custom Signal Scanner MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Custom Indictor Signal Scanner for scan your own any custom indicator and template its one click you can open your desire signals(given time frame alert). Also can open same template with particular input indicator just type name of template your created with given indicator and enjoy all time frame scan with your logical signals  input string s2 = "====== Embedded Indicator Settings ======"; input UseEmbeddedIndicator = false; // Use embedded indicator instead of external file ( don't use its n
Plus de l'auteur
Vice Trend Analyzer
Joseph Njuguna Njeri
Indicateurs
Présentation de l'Indicateur d'Analyse de Tendance Ultime Améliorez votre trading avec le Trend Analysis Indicator , un outil avancé conçu pour les traders qui recherchent précision et profondeur dans leurs analyses. Cet indicateur puissant utilise des algorithmes mathématiques uniques pour effectuer des backtests, analyser le marché et identifier les tendances les plus fortes. Principales Fonctionnalités Entrées Précises et Ciblées Fini les suppositions : L'indicateur détecte et confirme la dir
Vice SwingTrading
Joseph Njuguna Njeri
Indicateurs
Vice SwingTrading – Indicateur Avancé de Swing Trading Multi-Unité de Temps Vice SwingTrading est conçu pour les swing traders sérieux qui s’appuient sur la confirmation multi-unité de temps afin de capturer efficacement les mouvements du marché. L’indicateur combine l’identification de tendance sur le Journalier (D1) avec la précision d’entrée sur l’Horaire (H1) , vous offrant ainsi un avantage structuré sur des marchés volatils. Logique de Trading Principale Détection de Tendance (D1) → Ide
Filtrer:
Juergen Loebach
1285
Juergen Loebach 2025.09.17 08:59 
 

Very helpful and open to ideas.Product offers real help.

Joseph Njuguna Njeri
944
Réponse du développeur Joseph Njuguna Njeri 2025.09.17 09:58
thank you for the positive feedback.
am glad the product is helpful
Répondre à l'avis