Vice DayTranding Indicator

Un indicateur de scalping professionnel multi-unité de temps avec alertes mobiles en temps réel, zones intelligentes d’achat/vente et statistiques quotidiennes de signaux. Conçu pour les day traders et scalpers exigeant précision et efficacité.

Vue d’ensemble

Cet indicateur a été conçu pour les day traders et scalpers qui recherchent précision, rapidité et clarté. Il combine l’analyse multi-unité de temps avec un filtrage intelligent des signaux afin de fournir des opportunités de trading à forte probabilité. Grâce aux alertes en temps réel, aux zones d’achat/vente et aux statistiques quotidiennes de performance, vous saurez toujours où en est le marché — sans deviner, sans bruit inutile.

Que vous tradiez en continuation de tendance ou sur des retournements, cet outil s’adapte à votre style et vous garde en avance sur le marché.

Fonctionnalités principales

Moteur de signaux multi-unité de temps Tendance principale (H4) → Filtre de direction du marché Contre-tendance (H1) → Retraits et retournements Tendance d’entrée (M15) → Confirmation du timing du signal Couches (M5) → Précision pour le scalping

Modes tendance et contre-tendance Signaux de tendance (Flow Trend) : lorsque toutes les unités vont dans la même direction → entrées fortes dans la tendance. Signaux contre-tendance : lorsque H4 et H1 divergent mais que M15 confirme → opportunités de retournement et de retrait.

Zones intelligentes d’achat/vente Met automatiquement en évidence les zones clés du jour basées sur les plus hauts/plus bas quotidiens. Zones mises à jour en temps réel à mesure que la structure du marché évolue.

Alertes en temps réel et notifications push Alertes mobiles instantanées à l’apparition de nouveaux signaux. Restez connecté à vos trades sans être collé aux graphiques.

Statistiques quotidiennes des signaux (sur le graphique) Consultez d’un coup d’œil le nombre total de signaux achat/vente du jour. Activité du marché résumée directement sur votre graphique.

Visualisation du backtesting Simulez facilement des journées passées pour vérifier la précision des signaux. Parfait pour valider vos stratégies et renforcer votre confiance.

Graphiques propres et auto-stylisés Bougies, couleurs et mises en page optimisés pour une prise de décision rapide. Pas d’encombrement, uniquement des informations exploitables.



Pour qui ?

Scalpers → Profitent de points d’entrée précis en M5/M15.

Day traders → S’appuient sur l’alignement H1/H4 pour capter les mouvements intraday.

Traders contre-tendance → Identifient les essoufflements et retournements avec assurance.

Traders mobiles → Reçoivent instantanément des notifications push, même loin de leur bureau.

Comment l’utiliser

Attachez l’indicateur à votre graphique. Activez les notifications push dans MetaTrader si vous souhaitez recevoir des alertes mobiles en temps réel. Surveillez : 🔵 Flow Trend BUY/SELL → Toutes les UT s’alignent → entrées à forte probabilité.

🔴 Counter-Trend BUY/SELL → Divergence de tendance → retournements possibles. Utilisez les zones d’achat/vente comme guide pour le placement des trades et la gestion du risque. Consultez les statistiques quotidiennes pour suivre le biais du marché et la fréquence des signaux.

Pourquoi cet indicateur ?

La plupart des indicateurs de scalping ne regardent qu’une seule unité de temps, inondant les traders de faux signaux. Ce système synchronise plusieurs unités de temps et ne montre que les entrées les plus pertinentes. Associé aux zones, alertes et statistiques, il vous offre un cadre de trading complet pour les stratégies intraday et de scalping.

⚠️ Remarque : Ce n’est pas un système entièrement automatisé. C’est un outil de trading professionnel conçu pour soutenir la prise de décision. Appliquez toujours une gestion du risque appropriée.



