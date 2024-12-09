Upper and Lower Reversal MT5

Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur.
L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente.


  1. S'adapte à tous les délais et instruments de trading
  2. L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bougie se ferme.
  3. Il existe plusieurs types d'alertes pour les signaux
  4. L'indicateur est simple à utiliser et ne dispose que de 2 paramètres externes configurables :


  • Channel Length - Ajuste la longueur du canal de prix le long duquel les signaux seront construits.
  • Signal Normalization - Modifie le niveau de qualité des flèches de signal, plus le paramètre est élevé - moins de faux signaux (changement de plusieurs ordres de grandeur pour le BTC, l'Or et les instruments très volatils)
  • Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Utilisez les notifications lorsque des flèches de signal apparaissent pour les entrées.
  • Sound for signals - Fichier sonore pour la flèche de signal.



