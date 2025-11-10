Price Predictor for MT4

Le Price Predictor est un indicateur développé pour MetaTrader 4 en MQL4, conçu pour offrir une lecture plus fine et intelligente des mouvements de prix. Il aide à détecter les inversions de tendance potentielles et à suivre les phases directionnelles avec précision.

Contrairement aux indicateurs classiques, le Price Predictor repose sur une logique adaptative tenant compte de la volatilité et du rythme du marché. Il ajuste automatiquement ses paramètres internes afin de maintenir une sensibilité constante, même lors des périodes de consolidation, tout en filtrant les faux signaux.

Sa principale force réside dans sa capacité à identifier les zones d’épuisement des prix, là où la probabilité d’un retournement est statistiquement plus élevée. Grâce à un algorithme de filtrage multicouche combinant l’analyse du momentum, des schémas récurrents et une estimation dynamique de la volatilité, il produit des signaux clairs et cohérents.

Le Price Predictor est entièrement personnalisable, permettant aux traders d’ajuster les paramètres selon leur style, du scalping aux stratégies à long terme. L’interface est épurée et met en évidence les zones importantes sans surcharger le graphique.

Sans promettre de résultats certains, le Price Predictor se positionne comme un outil fiable pour ceux qui souhaitent améliorer la structure et la clarté de leurs décisions de trading.