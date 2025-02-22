Artificial Intelligence ML

Ce produit est en développement depuis 3 ans. C'est la base de code la plus avancée pour travailler avec tous types de codes en intelligence artificielle et apprentissage automatique dans le langage de programmation MQL5. Il a été utilisé pour créer de nombreux robots de trading et indicateurs basés sur l'IA dans MetaTrader 5.

Il s'agit d'une version premium du projet open source et gratuit sur l'apprentissage automatique pour MQL5, disponible ici : https://github.com/MegaJoctan/MALE5. La version gratuite offre moins de fonctionnalités, est moins documentée et mal entretenue. Elle est conçue uniquement pour les petits modèles d'IA.

Ce produit premium contient tout ce dont vous avez besoin pour coder efficacement des robots de trading basés sur l'IA.