FSG Expert - это полностью автоматизированная торговая система, которая особенно эффективна при торговле на популярной валютной паре: GBPUSD. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении, с использованием Фибосетки и ее уровней.

Рекомендации Настройки по умолчанию на скрине ( можно поиграть с настройками)

Символ: GBPUSD

Таймфрейм: H1

Минимальный депозит: $100

Тип счета: ECN Минимальный депозит составляет $100 при кредитном плече 1:500. Включена система автолота.

Я рекомендую использовать ECN-счет 1:500 с низким спредом и быстрым VPS.





- отключаемый мартингейл; - фиксированный стоп-лосс, позволяющий контролировать максимальный уровень риска на сделку; - тейк профит больше чем стоп лосс: - безиндикаторный: - автоматическое реинвестирование заработанной прибыли для дальнейшей торговли: - полностью автоматизирован; - использует классическую систему технического анализа на пробой ценовых уровней проверенную десятилетиями, модернизированную под современный рынок.




