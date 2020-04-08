Nexa Aurum

Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basée sur la Probabilité

Nexa Aurum est un système de trading basé sur la probabilité pour XAUUSD (Or) qui combine des entrées confirmées avec une grille adaptative + récupération martingale. Il est conçu pour éviter les mauvais départs (achat au sommet / vente au creux) en utilisant des confirmations multi-signaux et un filtre volatilité/news — et pour tirer parti des rebonds naturels du prix avec des couches contrôlées, des limites de drawdown et une protection du capital/marge.

Signal en direct:  

Pourquoi les traders choisissent Nexa Aurum

  • Avantage probabiliste, pas de devinettes — Entrées uniquement après confirmation de renversement ; la récupération nécessite un seul rebond dans la grille pour clôturer le panier en profit (avec limites configurées).

  • Pas de grille adaptatif — Ajuste automatiquement l’espacement selon la volatilité, évitant les surcharges en consolidation ou de manquer un rebond en tendance.

  • Backtests prenant en compte les news — Testez avec un filtre news utilisant des événements historiques depuis 2020 pour voir comment l’EA pause lors de publications à fort impact (ON/OFF pour comparer le réalisme).

  • Contrôles de risque intégrés — Nombre maximum de couches, protection du capital et de la marge, filtres de session (ex. démarrage lundi / fin vendredi), déclencheurs de drawdown.

  • Modes compatibles Prop-Firm — Limite de perte quotidienne, exposition maximale par position, setfile conservateur pour règles courantes de Prop trading.

  • Setfiles plug-and-play — Présets conservateur, équilibré et agressif.

Stratégie en un coup d’œil

Couche signal (entrée)

  • Multi-confirmation « acheter bas / vendre haut » : bougies de renversement, ralentissement du momentum, contexte de tendance et confirmations de renversement.

  • Règles de session/temps (ex. éviter les entrées tard le vendredi).

Couche protection (éviter les mauvais départs)

  • Protection volatilité + filtre news suspend les nouvelles grilles pendant les conditions à fort impact (disponible également dans les backtests avec données 2020 → aujourd’hui).

Couche récupération (grille + martingale)

  • Le pas s’adapte à l’ATR/volatilité pour s’ajuster à l’état du marché.

  • Les objectifs du panier visent à clôturer au premier rebond viable ; options de trailing/fermeture partielle disponibles.

Couche risque (sécurité du compte)

  • Nombre maximum de couches, limite d’exposition par panier, stop capital/marge, limite de perte quotidienne (mode prop), fenêtres blackout news/temps.

Fonctionnalités clés

  • Focalisé sur XAUUSD (tous les timeframes)

  • Pas de grille adaptatif (basé sur ATR avec limites min/max)

  • Martingale intelligente (scalée avec limites ; évite le risque « infini »)

  • Filtre news historique en backtest (comparer ON vs OFF depuis 2020)

  • Règles lundi/vendredi, fenêtre horaire de trading

  • Mode de trading optionnel

  • Protection capital/marge, limite de perte quotidienne, max layers

  • Opération sur un seul graphique avec logs détaillés et HUD

Configuration recommandée

  • Broker : ECN/RAW spread ; exécution rapide ; levier 1:100–1:500

  • VPS : VPS MT5 à faible latence

  • Taille du compte : à partir de $500 (ajuster le risque ; solde recommandé $1,000)

  • Symbole : uniquement XAUUSD (cette version)

  • Timeframes : tous


Plus de l'auteur
SynthMind
William Da Silva Matos
5 (2)
Experts
SynthMind – Conseiller Expert MT5 SynthMind unifie la reconnaissance de motifs basée sur l’image, la surveillance des flux institutionnels et le filtrage de la volatilité en un seul Conseiller Expert pour le trading automatisé sur MetaTrader 5. SynthMind traite les images de graphiques en temps réel et la reconnaissance de motifs multi-échelles pour détecter les retournements de marché avant qu’ils ne surviennent. Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2327128?source=Site+Profile St
