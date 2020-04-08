Nexa Aurum
Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basée sur la Probabilité
Nexa Aurum est un système de trading basé sur la probabilité pour XAUUSD (Or) qui combine des entrées confirmées avec une grille adaptative + récupération martingale. Il est conçu pour éviter les mauvais départs (achat au sommet / vente au creux) en utilisant des confirmations multi-signaux et un filtre volatilité/news — et pour tirer parti des rebonds naturels du prix avec des couches contrôlées, des limites de drawdown et une protection du capital/marge.
Pourquoi les traders choisissent Nexa Aurum
Avantage probabiliste, pas de devinettes — Entrées uniquement après confirmation de renversement ; la récupération nécessite un seul rebond dans la grille pour clôturer le panier en profit (avec limites configurées).
Pas de grille adaptatif — Ajuste automatiquement l’espacement selon la volatilité, évitant les surcharges en consolidation ou de manquer un rebond en tendance.
Backtests prenant en compte les news — Testez avec un filtre news utilisant des événements historiques depuis 2020 pour voir comment l’EA pause lors de publications à fort impact (ON/OFF pour comparer le réalisme).
Contrôles de risque intégrés — Nombre maximum de couches, protection du capital et de la marge, filtres de session (ex. démarrage lundi / fin vendredi), déclencheurs de drawdown.
Modes compatibles Prop-Firm — Limite de perte quotidienne, exposition maximale par position, setfile conservateur pour règles courantes de Prop trading.
Setfiles plug-and-play — Présets conservateur, équilibré et agressif.
Stratégie en un coup d’œil
Couche signal (entrée)
Multi-confirmation « acheter bas / vendre haut » : bougies de renversement, ralentissement du momentum, contexte de tendance et confirmations de renversement.
Règles de session/temps (ex. éviter les entrées tard le vendredi).
Couche protection (éviter les mauvais départs)
Protection volatilité + filtre news suspend les nouvelles grilles pendant les conditions à fort impact (disponible également dans les backtests avec données 2020 → aujourd’hui).
Couche récupération (grille + martingale)
Le pas s’adapte à l’ATR/volatilité pour s’ajuster à l’état du marché.
Les objectifs du panier visent à clôturer au premier rebond viable ; options de trailing/fermeture partielle disponibles.
Couche risque (sécurité du compte)
Nombre maximum de couches, limite d’exposition par panier, stop capital/marge, limite de perte quotidienne (mode prop), fenêtres blackout news/temps.
Fonctionnalités clés
Focalisé sur XAUUSD (tous les timeframes)
Pas de grille adaptatif (basé sur ATR avec limites min/max)
Martingale intelligente (scalée avec limites ; évite le risque « infini »)
Filtre news historique en backtest (comparer ON vs OFF depuis 2020)
Règles lundi/vendredi, fenêtre horaire de trading
Mode de trading optionnel
Protection capital/marge, limite de perte quotidienne, max layers
Opération sur un seul graphique avec logs détaillés et HUD
Configuration recommandée
Broker : ECN/RAW spread ; exécution rapide ; levier 1:100–1:500
VPS : VPS MT5 à faible latence
Taille du compte : à partir de $500 (ajuster le risque ; solde recommandé $1,000)
Symbole : uniquement XAUUSD (cette version)
Timeframes : tous