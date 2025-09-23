Nexa Aurum
Nexa Aurum MT5 — Olasılık Tabanlı Grid EA
Nexa Aurum, XAUUSD (Altın) için olasılığa dayalı bir ticaret sistemi olup, onaylanmış girişleri uyarlanabilir bir grid + martingale kurtarma ile birleştirir. Çoklu sinyal onayları ve volatilite/haber filtresi kullanarak kötü başlangıçları (zirvede alım / dipte satım) önlemek ve doğal fiyat geri dönüşlerinden kontrollü katmanlama, zarar sınırları ve sermaye/marjin koruması ile kar elde etmek için tasarlanmıştır.
Trader’lar neden Nexa Aurum’u seçiyor?
Tahmine dayalı değil, olasılık avantajı — Girişler yalnızca dönüş onayından sonra; kurtarma için grid içinde tek bir geri dönüş yeterlidir, sepet karla kapatılır (ayarlanabilir limitler ile).
Uyarlanabilir Grid Adımı — Volatiliteye göre otomatik olarak aralığı ayarlar, yatay piyasalarda aşırı yüklenmeyi veya trendlerde geri dönüşleri kaçırmayı önler.
Haber farkındalıklı geçmiş testler — 2020’den itibaren tarihsel olayları kullanarak yüksek etkili haberler sırasında EA’nın duraklamasını görmek için haber filtresi ile backtest yapın (gerçekçilik karşılaştırması için Açık/Kapalı).
Yerleşik risk kontrolleri — Maksimum katman, sermaye ve marjin koruması, oturum filtreleri (örn. Pazartesi başlangıç / Cuma durdurma) ve zarar tetikleyicileri.
Prop-Firm dostu modlar — Günlük zarar limiti, maksimum pozisyon maruziyeti ve yaygın Prop kuralları için konservatif setfile.
Tak-çalıştır setfile’lar — Konservatif, dengeli ve agresif profiller için ön ayarlar.
Strateji Genel Bakış
Sinyal Katmanı (Giriş)
Çoklu onay “ucuz al / pahalı sat”: dönüş mumları, momentum düşüşü, trend bağlamı ve dönüş onayları.
Oturum/zaman kuralları (örn. Cuma geç girişleri önleyin).
Koruma Katmanı (Kötü başlangıçlardan kaçınma)
Volatilite koruması + haber filtresi, yüksek etkili koşullar sırasında yeni grid’leri duraklatır (2020 → günümüz verileri ile backtest’lerde de kullanılabilir).
Kurtarma Katmanı (Grid + Martingale)
Adım ATR/volatiliteye göre uyarlanır, piyasa durumuna uygun olur.
Sepet hedefleri, ilk uygun geri dönüşte kapanmayı hedefler; trailing/kısmi kapanış seçenekleri mevcut.
Risk Katmanı (Hesap güvenliği)
Maksimum katman, sepet başına maruziyet limiti, sermaye/marjin stopu, günlük zarar limiti (Prop modu), haber/zaman karartma pencereleri.
Temel Özellikler
XAUUSD odaklı (herhangi bir zaman dilimi)
Uyarlanabilir grid adımı (ATR tabanlı, min/max sınırlamalar ile)
Akıllı martingale (limitlerle ölçeklenir; “sonsuz risk”ten kaçınır)
Backtest’te tarihsel haber filtresi (2020’den itibaren Açık vs Kapalı karşılaştırması)
Pazartesi/Cuma kuralları, ticaret saatleri penceresi
Opsiyonel ticaret modu
Sermaye/marjin koruması, günlük zarar limiti, maksimum katman
Tek grafik ile çalışma, detaylı loglar ve HUD
Önerilen Kurulum
Broker: ECN/RAW spread; hızlı yürütme; kaldıraç 1:100–1:500
VPS: Düşük gecikmeli MT5 VPS
Hesap boyutu: $500’dan itibaren (riski ayarlayın; önerilen bakiye $1,000)
Sembol: yalnızca XAUUSD (bu sürüm)
Zaman dilimleri: herhangi bir zaman dilimi