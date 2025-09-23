Nexa Aurum

Nexa Aurum MT5 — Olasılık Tabanlı Grid EA

Nexa Aurum, XAUUSD (Altın) için olasılığa dayalı bir ticaret sistemi olup, onaylanmış girişleri uyarlanabilir bir grid + martingale kurtarma ile birleştirir. Çoklu sinyal onayları ve volatilite/haber filtresi kullanarak kötü başlangıçları (zirvede alım / dipte satım) önlemek ve doğal fiyat geri dönüşlerinden kontrollü katmanlama, zarar sınırları ve sermaye/marjin koruması ile kar elde etmek için tasarlanmıştır.

Canlı sinyal:  

Trader’lar neden Nexa Aurum’u seçiyor?

  • Tahmine dayalı değil, olasılık avantajı — Girişler yalnızca dönüş onayından sonra; kurtarma için grid içinde tek bir geri dönüş yeterlidir, sepet karla kapatılır (ayarlanabilir limitler ile).

  • Uyarlanabilir Grid Adımı — Volatiliteye göre otomatik olarak aralığı ayarlar, yatay piyasalarda aşırı yüklenmeyi veya trendlerde geri dönüşleri kaçırmayı önler.

  • Haber farkındalıklı geçmiş testler — 2020’den itibaren tarihsel olayları kullanarak yüksek etkili haberler sırasında EA’nın duraklamasını görmek için haber filtresi ile backtest yapın (gerçekçilik karşılaştırması için Açık/Kapalı).

  • Yerleşik risk kontrolleri — Maksimum katman, sermaye ve marjin koruması, oturum filtreleri (örn. Pazartesi başlangıç / Cuma durdurma) ve zarar tetikleyicileri.

  • Prop-Firm dostu modlar — Günlük zarar limiti, maksimum pozisyon maruziyeti ve yaygın Prop kuralları için konservatif setfile.

  • Tak-çalıştır setfile’lar — Konservatif, dengeli ve agresif profiller için ön ayarlar.

Strateji Genel Bakış

Sinyal Katmanı (Giriş)

  • Çoklu onay “ucuz al / pahalı sat”: dönüş mumları, momentum düşüşü, trend bağlamı ve dönüş onayları.

  • Oturum/zaman kuralları (örn. Cuma geç girişleri önleyin).

Koruma Katmanı (Kötü başlangıçlardan kaçınma)

  • Volatilite koruması + haber filtresi, yüksek etkili koşullar sırasında yeni grid’leri duraklatır (2020 → günümüz verileri ile backtest’lerde de kullanılabilir).

Kurtarma Katmanı (Grid + Martingale)

  • Adım ATR/volatiliteye göre uyarlanır, piyasa durumuna uygun olur.

  • Sepet hedefleri, ilk uygun geri dönüşte kapanmayı hedefler; trailing/kısmi kapanış seçenekleri mevcut.

Risk Katmanı (Hesap güvenliği)

  • Maksimum katman, sepet başına maruziyet limiti, sermaye/marjin stopu, günlük zarar limiti (Prop modu), haber/zaman karartma pencereleri.

Temel Özellikler

  • XAUUSD odaklı (herhangi bir zaman dilimi)

  • Uyarlanabilir grid adımı (ATR tabanlı, min/max sınırlamalar ile)

  • Akıllı martingale (limitlerle ölçeklenir; “sonsuz risk”ten kaçınır)

  • Backtest’te tarihsel haber filtresi (2020’den itibaren Açık vs Kapalı karşılaştırması)

  • Pazartesi/Cuma kuralları, ticaret saatleri penceresi

  • Opsiyonel ticaret modu

  • Sermaye/marjin koruması, günlük zarar limiti, maksimum katman

  • Tek grafik ile çalışma, detaylı loglar ve HUD

Önerilen Kurulum

  • Broker: ECN/RAW spread; hızlı yürütme; kaldıraç 1:100–1:500

  • VPS: Düşük gecikmeli MT5 VPS

  • Hesap boyutu: $500’dan itibaren (riski ayarlayın; önerilen bakiye $1,000)

  • Sembol: yalnızca XAUUSD (bu sürüm)

  • Zaman dilimleri: herhangi bir zaman dilimi


Uzman Danışmanlar
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (2)
Göstergeler
Günlük Yön Tarayıcısı, piyasanın yönünü belirlemek için mevcut mum çubuğunun 1 Günlük, 4 Saatlik, 1 Saatlik, 15 Dakikalık ve 5 Dakikalık periyotlardaki yönünü kullanan bir göstergedir. Tüm mum çubukları tek bir yönde birleştiğinde, gösterge günün yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu veya net bir yön olup olmadığını gösterir. Gün içinde piyasanın yönü hakkında kolayca fikir edinmek için kullanışlıdır. Özellikler: - Tüm döviz çiftlerinde, endekslerde ve emtialarda çalışır. - Trend analizini kol
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
GCA Scalping Ranges EA
James Peyton Jr Page
Uzman Danışmanlar
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. Join the conversation over at our Discord channel  -  https://discord.gg/ScsdkTnwyA I will do my best to be around to answer any questions and help set up. If you want to add your settings screenshots its more than welcome! The EA looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long an
DCA Smart
Hoai Phuong Tran
Uzman Danışmanlar
DCA Smart EA - Advanced Multi-Function Algorithm Overview DCA Smart EA is a versatile automated and semi-automated trading robot. It is expertly designed to implement sophisticated Dollar-Cost Averaging (DCA), Hedging, and inter-account trade copying strategies. The EA operates independently to eliminate emotional trading and optimize position averaging in volatile markets. Through its intuitive dashboard, you can configure automatic hedging or execute manual hedging commands with a single cli
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Uzman Danışmanlar
“Smart Golden”, altın piyasası için özel olarak tasarlanmış bir üründür ve scalping stratejisi kullanır. Martingale, grid ve hedge gibi yönetim yöntemlerini kullanmaz. Tarihsel altın verilerinden sağlam özellikler çıkarmak için yapay zeka araçlarını (makine öğrenimi) kullanıyoruz ve bu özellikler doğrudan “Smart Golden” içine kodlanır. Belirli tarihsel veriler üzerinde sürekli eğitim (overfitting) veya ChatGPT tahmini yapmadığımız için, overfitting olasılığını en aza indirgeyebiliriz. Ticaret S
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Uzman Danışmanlar
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Smart Hedge MT5
Francesco Baldi
Uzman Danışmanlar
Worried about weekend price crashes wiping your account? Tired of adverse news releases stopping your positions? Trade with peace of mind with Smart Hedge. Smart Hedge protects your positions from weekend gaps and news spikes. MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/113290 Description : Have you ever feared that some breaking news during the weekend could wipe your account? Did you ever have your positions stopped by an adverse news release during the market open hours? I did, and
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Fx Filter Ai
J Gomat
Uzman Danışmanlar
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price. Fx Filter Ai is an Expert Advisor designed specifically for trading currency pair EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD . Deposit $1000 in this robot and give profit up to $75,000 In 6Month. The operation is based on opening orders using the F orce Index and Moving Average indicator. This robot can perform well in the EURUSD. Use default setting value on this robot. Better Timeframe 1M, 5M, 15M, 30M. find the det
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
Filtrele:
