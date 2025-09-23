Nexa Aurum

Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basata sulla Probabilità

Nexa Aurum è un sistema di trading basato sulla probabilità per XAUUSD (Oro) che combina ingressi confermati con una griglia adattiva + recupero martingala. È progettato per evitare cattivi inizi (acquisto ai massimi / vendita ai minimi) utilizzando conferme multi-segnale e un filtro volatilità/notizie — e per sfruttare i rimbalzi naturali del prezzo con livelli controllati, limiti di drawdown e protezione del capitale/margine.

Segnale live:  

Perché i trader scelgono Nexa Aurum

  • Vantaggio probabilistico, non supposizioni — Ingressi solo dopo conferma di inversione; il recupero richiede solo un rimbalzo all’interno della griglia per chiudere il basket in profitto (con limiti configurati).

  • Passo griglia adattivo — Adatta automaticamente la distanza in base alla volatilità, evitando sovraccarichi nei laterali o la perdita di rimbalzi nelle tendenze.

  • Backtest consapevole delle notizie — Test con filtro notizie utilizzando eventi storici dal 2020 per vedere come l’EA si ferma durante rilasci ad alto impatto (ON/OFF per confrontare il realismo).

  • Controlli rischio integrati — Massimo numero di layer, protezione capitale e margine, filtri di sessione (es. inizio lunedì / stop venerdì), trigger drawdown.

  • Modalità compatibili Prop-Firm — Limite perdita giornaliera, esposizione massima, setfile conservativo per regole comuni Prop trading.

  • Setfile plug-and-play — Preset conservativo, bilanciato e aggressivo.

Strategia a colpo d’occhio

Layer segnale (ingresso)

  • Multi-conferma “compra basso / vendi alto”: candele di inversione, rallentamento momentum, contesto trend e conferme inversione.

  • Regole sessione/tempo (es. evitare ingressi tardi il venerdì).

Layer protezione (evitare cattivi inizi)

  • Guard volatilitá + filtro notizie sospende nuove griglie in condizioni di alto impatto (disponibile anche nei backtest con dati 2020 → oggi).

Layer recupero (griglia + martingale)

  • Il passo si adatta a ATR/volatilità per adattarsi allo stato del mercato.

  • Gli obiettivi del basket mirano a chiudere al primo rimbalzo valido; opzioni di trailing/chiusura parziale disponibili.

Layer rischio (sicurezza account)

  • Massimo layer, limite esposizione per basket, stop capitale/margine, limite perdita giornaliera (modalità Prop), finestre blackout news/tempo.

Caratteristiche chiave

  • Focus su XAUUSD (qualsiasi timeframe)

  • Passo griglia adattivo (basato su ATR con limiti min/max)

  • Martingale intelligente (scalato con limiti; evita rischio “infinito”)

  • Filtro notizie storiche in backtest (confronta ON vs OFF dal 2020)

  • Regole lunedì/venerdì, finestra oraria trading

  • Modalità trading opzionale

  • Protezione capitale/margine, limite perdita giornaliera, max layer

  • Operazione su un solo grafico con log dettagliati e HUD

Setup consigliato

  • Broker: ECN/RAW spread; esecuzione veloce; leva 1:100–1:500

  • VPS: VPS MT5 a bassa latenza

  • Dimensione account: da $500 (regolare rischio; saldo consigliato $1,000)

  • Simbolo: solo XAUUSD (questa versione)

  • Timeframe: qualsiasi


Altri dall’autore
SynthMind
William Da Silva Matos
5 (2)
Experts
SynthMind – Consulente Esperto MT5 SynthMind unifica il riconoscimento dei modelli basato su immagini, il monitoraggio del flusso istituzionale e il filtraggio della volatilità in un unico Consulente Esperto per il trading automatizzato su MetaTrader 5. SynthMind elabora in tempo reale le immagini dei grafici e il riconoscimento dei modelli multi-timeframe per individuare i punti di inversione del mercato prima che si verifichino. Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2327128?source=Site
