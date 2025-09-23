Nexa Aurum
- Experts
- William Da Silva Matos
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basata sulla Probabilità
Nexa Aurum è un sistema di trading basato sulla probabilità per XAUUSD (Oro) che combina ingressi confermati con una griglia adattiva + recupero martingala. È progettato per evitare cattivi inizi (acquisto ai massimi / vendita ai minimi) utilizzando conferme multi-segnale e un filtro volatilità/notizie — e per sfruttare i rimbalzi naturali del prezzo con livelli controllati, limiti di drawdown e protezione del capitale/margine.
Segnale live:
Perché i trader scelgono Nexa Aurum
-
Vantaggio probabilistico, non supposizioni — Ingressi solo dopo conferma di inversione; il recupero richiede solo un rimbalzo all’interno della griglia per chiudere il basket in profitto (con limiti configurati).
-
Passo griglia adattivo — Adatta automaticamente la distanza in base alla volatilità, evitando sovraccarichi nei laterali o la perdita di rimbalzi nelle tendenze.
-
Backtest consapevole delle notizie — Test con filtro notizie utilizzando eventi storici dal 2020 per vedere come l’EA si ferma durante rilasci ad alto impatto (ON/OFF per confrontare il realismo).
-
Controlli rischio integrati — Massimo numero di layer, protezione capitale e margine, filtri di sessione (es. inizio lunedì / stop venerdì), trigger drawdown.
-
Modalità compatibili Prop-Firm — Limite perdita giornaliera, esposizione massima, setfile conservativo per regole comuni Prop trading.
-
Setfile plug-and-play — Preset conservativo, bilanciato e aggressivo.
Strategia a colpo d’occhio
Layer segnale (ingresso)
-
Multi-conferma “compra basso / vendi alto”: candele di inversione, rallentamento momentum, contesto trend e conferme inversione.
-
Regole sessione/tempo (es. evitare ingressi tardi il venerdì).
Layer protezione (evitare cattivi inizi)
-
Guard volatilitá + filtro notizie sospende nuove griglie in condizioni di alto impatto (disponibile anche nei backtest con dati 2020 → oggi).
Layer recupero (griglia + martingale)
-
Il passo si adatta a ATR/volatilità per adattarsi allo stato del mercato.
-
Gli obiettivi del basket mirano a chiudere al primo rimbalzo valido; opzioni di trailing/chiusura parziale disponibili.
Layer rischio (sicurezza account)
-
Massimo layer, limite esposizione per basket, stop capitale/margine, limite perdita giornaliera (modalità Prop), finestre blackout news/tempo.
Caratteristiche chiave
-
Focus su XAUUSD (qualsiasi timeframe)
-
Passo griglia adattivo (basato su ATR con limiti min/max)
-
Martingale intelligente (scalato con limiti; evita rischio “infinito”)
-
Filtro notizie storiche in backtest (confronta ON vs OFF dal 2020)
-
Regole lunedì/venerdì, finestra oraria trading
-
Modalità trading opzionale
-
Protezione capitale/margine, limite perdita giornaliera, max layer
-
Operazione su un solo grafico con log dettagliati e HUD
Setup consigliato
-
Broker: ECN/RAW spread; esecuzione veloce; leva 1:100–1:500
-
VPS: VPS MT5 a bassa latenza
-
Dimensione account: da $500 (regolare rischio; saldo consigliato $1,000)
-
Simbolo: solo XAUUSD (questa versione)
-
Timeframe: qualsiasi