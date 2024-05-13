Supply Demand EA ProBot MT5

4.57

Un EA entièrement automatisé basé sur les principes de l'offre et de la demande . La première entreprise à proposer un service de conseil en offre et demande entièrement automatisé . Le trading est plus facile que jamais. Prenez le contrôle total de votre stratégie de trading avec notre tableau de bord de trading graphique convivial. Vous obtenez un logiciel de trading algorithmique de haute qualité qui couvre tous les styles de trading (manuel, semi-automatique, entièrement automatisé). Une variété de paramètres et d'options de personnalisation permettent à chaque trader de développer une stratégie adaptée à ses besoins et à son style de trading personnel. La beauté de ce service de conseil expert unique est qu’il offre des possibilités infinies.


Guide EA de l'offre et de la demande ProBot || Comment utiliser le panneau de trading || pilote automatique


Veuillez nous envoyer un message après l'achat et nous vous enverrons des instructions . Cela coûte 199 $, mais c'est entièrement gratuit après l'achat.


Mode de trading de l'offre et de la demande EA ProBot

Trading manuel : vous pouvez marquer/limiter manuellement les transactions en cliquant sur les marqueurs de plage à côté des zones d'offre et de demande. Pour ce faire, vous devez activer le trading manuel dans les paramètres d’entrée et désactiver les boutons « Acheter » et « Vendre » dans le panneau de trading.

Trading semi-automatique : EA exécute automatiquement les transactions lorsque le prix atteint une certaine fourchette. Les actions sont effectuées en fonction des paramètres sélectionnés dans la fenêtre de trading. Pour trader, vous devez activer le bouton Acheter une fois que le prix atteint la zone de demande. Pour clôturer une transaction, vous devez activer le bouton Vendre lorsque le prix atteint la zone d'enchère. Cela vous permet d'ajuster la direction de votre transaction (achat ou vente) et d'autres paramètres importants tels que la gestion des risques, la taille du lot, le stop loss et le take profit, directement depuis le panneau de trading. Le tableau de bord directionnel fournit des informations sur les tendances en temps réel pour chaque période de la paire de devises sélectionnée, vous aidant à identifier les bonnes tendances du marché.

Trading entièrement automatisé : l'EA décide automatiquement d'exécuter une transaction d'achat lorsque le prix atteint la zone de demande ou une transaction de vente lorsque le prix atteint la zone d'offre. Pour ce faire, vous devez activer au moins un des paramètres d'entrée de la configuration du pilote automatique (Premier Time Frame, Deuxième Time Frame, Troisième Time Frame, Quatrième Time Frame). Ces paramètres vous permettent de filtrer les transactions en fonction des tendances et de la direction du marché à long terme.

      


Quelles méthodes de trading sont disponibles ?

Demand and Supply EA ProBot peut être utilisé avec tous les types de méthodes de trading. Il peut être utilisé pour le day trading, le swing trading et le scalping. Le panneau de trading propose une variété de paramètres, vous permettant de choisir la période de trading souhaitée et les ratios TP et SL. C'est l'outil parfait pour tous les types de styles de trading.


Qu'est-ce qui rend Supply Demand EA Pro différent ?

Supply Demand EA Pro est conçu pour le trading manuel.   Les utilisateurs négocient en utilisant la fonction de trading en un clic. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des marchés et de limiter les transactions en cliquant sur l'indicateur de plage à côté de la zone d'achat ou de vente. Offre et demande d'EA ProBot   Les transactions peuvent être exécutées automatiquement dans les zones d'offre et de demande en fonction des paramètres de votre panneau de trading. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans la version Pro. Si vous utilisez le Supply and Demand EA ProBot, vous pouvez également trader manuellement en utilisant le trading en un clic.   Le principe de fonctionnement est le même que la version Professionnelle.


Comment ça marche ?

Les utilisateurs peuvent suivre les mouvements de paires spécifiques FX/Index/CFD/Métal et identifier les directions de trading en les visualisant sur des périodes de 4 heures et quotidiennes (day trading) ou sur des périodes hebdomadaires et mensuelles (swing trading). Lors du choix d'une direction d'achat, le conseiller place des positions longues uniquement dans la zone de demande formée. Lorsque vous sélectionnez une direction de vente, les positions longues sont placées uniquement dans la zone d'approvisionnement formée. Vous pouvez ensuite choisir les intervalles de temps sur lesquels vous souhaitez que votre consultant travaille. Ce conseiller est conçu pour plusieurs fuseaux horaires, vous pouvez donc l'utiliser pour trader d'un fuseau horaire à n'importe quel autre fuseau horaire. De plus, vous pouvez utiliser le panneau de trading pour filtrer davantage le type de zone que vous souhaitez trader et définir des points de stop loss suiveurs, de demi-profit et de seuil de rentabilité. Vous pouvez également créer des plages de prix spécifiques ou des canaux de tendance à la hausse/à la baisse. EA ne négocie que dans cette fourchette de prix spécifique.



Toutes les transactions sont exécutées et gérées automatiquement. Choisissez simplement la fonctionnalité que vous souhaitez , asseyez-vous et regardez vos gains augmenter.

Vous pouvez également effectuer des actions manuellement en cliquant sur les étiquettes de zone à côté d'elles.


Paramètres d'entrée du panneau :

  • Sélectionnez le sens de trading (achat ou vente)
  • Sélectionnez la période sur laquelle vous souhaitez trader .
  • Sélectionnez la zone que vous souhaitez modifier (Grande, Moyenne, Petite, Très petite).
  • Choisissez l'une des trois options de gestion financière
  • Lorsque le conseiller clôture une transaction, il choisit de prendre un bénéfice ou une perte .
  • Choisissez entre les ratios TP et SL basés sur le risque ou sur l'ATR
  • Sélectionnez les zones de trading dans les canaux ascendants ou descendants
  • Sélectionnez les limites supérieure et inférieure de la plage
  • Sélectionnez une période si vous souhaitez uniquement trader à certaines heures de la journée.
  • Choisissez parmi une variété de fonctionnalités de stop suiveur et de seuil de rentabilité


Lorsque vous attachez un EA à un graphique, vous pouvez afficher jusqu'à trois plages de temps principales.

Par exemple, si vous utilisez une période de 30 minutes, vous pouvez activer des zones d'offre et de demande d'une heure, de 4 heures et quotidiennes.

De plus , vous recevrez des notifications sur votre téléphone chaque fois qu'une nouvelle transaction est effectuée ou qu'une transaction existante est clôturée, qu'elle soit rentable ou non .

Cela vous donne un aperçu en temps réel de l'activité de la plateforme, où que vous soyez.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé à tout moment. Nous vous enverrons des informations détaillées sur la façon d'utiliser cet outil pour maximiser vos profits commerciaux.



IMPORTANT : Strategy Tester ne prend pas en charge le tableau de bord de trading. Toutes les tâches du testeur de stratégie sont aléatoires.


Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/116645






Avis 15
mickaswah
125
mickaswah 2025.03.20 02:11 
 

This is a great EA. Very easy to use and well laid out dashboard. A lot fo thought has gone into this. The developer has taken the time to provide manuals and videos which make it quicker to learn how to fully utilise this EA to its potential. Support has been great, Georgios responded quickly to my questions>

Vicente Javier Cordova Encalada
644
Vicente Javier Cordova Encalada 2024.12.28 05:04 
 

Ha sido un largo camino que ha recorrido George para llegar a este EA. Yo siempre estaba pendiente de su trabajo, solo estaba esperando la automatización de las zonas. Ahora lo estoy probando en cuenta DEMO con analisis de los gráficos y programando al EA para que trabaje según mi análisis. Los resultados han sido sorprendentes. Este EA es un buen compañero y amigo para hacerte el trabajo mucho mas facil. Es sencillo y confiable. Gracias a George por su trabajo

Cesar Augusto Moreira Dos Santos
567
Cesar Augusto Moreira Dos Santos 2024.12.23 10:29 
 

The author is to be congratulated, it is a simple strategy that works, he included a lot of functionality, what attracts me most about this type of bot is that everything is very clear, what is being executed, no deception, no miracles, no random entries, there is logic. I am currently looking for entries at strategic points, more quality and less volume, the volume is illusory. And this bot gives me many strategic points, in any type of financial asset. Many EAs make many entries, and put you in situations that are difficult to reverse. I like to have control, the semi-automatic style that it has also attracts me a lot. Nowadays there is a trend for AIs, they are charging a fortune, the greatest AI is in us. The sophistication lies in the simplicity.

Produits recommandés
Bitcoin Wizard MT5
Sugianto
5 (2)
Experts
Bitcoin Wizard is designed for trading Bitcoin by placing pending orders based on high low at certain periods by taking advantage of strong momentum.   Setfile Why Bitcoin Wizard : Bitcoin Wizard is a fully automatic trade system, trade 24/7. Does not use any risky strategies such as hedging, martingale, grid or multiple orders. Every trade is protected by a stoploss. SET UP Symbol BTCUSD/BITCOIN Timeframe M15, H1 Type of account Standard,Hedging,Leverage 1:500 Setting Need Setfile Minimum/R
Spider Venom
Yves Nkundineza
Experts
Bienvenue au sommet de l'excellence en matière de trading automatisé ! Lorsque vous acquérez notre expert-conseil (Spider Venom ️), vous n'achetez pas seulement un produit, mais vous accédez à une équipe de support dédiée engagée dans votre succès. Notre support disponible 24h/24 et 7j/7 garantit que vous ne soyez jamais seul dans votre parcours de trading. Que vous ayez des questions, des problèmes à résoudre ou que vous ayez besoin d'optimiser pour votre courtier spécifique, notre équipe est
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experts
Sometimes the market becomes volatile and we need algorithms that operate this volatility regardless of its direction. This system tries to take advantage in moments of high volatility. It has 5 levels of input filters that it is recommended to adjust depending on the volatility, the average value would be mode 3, below the sensitivity decreases, above it increases. You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first
Night Vision Scalper EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Night Vision Scalper EA is a scalping system for working in a calm market at night. Does not use martingale or grid. Suitable for all brokers, including American brokers with FIFO rules. All orders are accompanied by a virtual stop loss and take profit in pips, the values can be either fixed or dynamic. It also has a virtual trailing stop and breakeven. The chart displays information on the speed of order execution and slippage. - Min deposit: 100$ - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Ma
Big Bang EA5
Lee Munday
2.29 (7)
Experts
Big Bang is a result of months and months of development. It perfectly presents the combination of my trading & coding skills. This is a fully automated, multicurrency Expert Advisor with a bunch of customizable inputs that can be optimized if you wish to do so. This algorithm has been tested on a number of currency pairs and the best performing are in the defaults: CHFJPY,GBPUSD,AUDUSD,EURGBP,USDCAD,NZDCAD,GBPNZD. Even though you are able to add other pairs I do not recommend you doing so. Prem
AI Chess player
Carl Alexander Lundin
Experts
Plongez dans le monde de pointe du trading Forex avec AI Chess Player – votre outil ultime pour dominer le marché GBPUSD sur la période M5 ! Ce conseiller expert n’est pas qu’un logiciel : c’est votre allié stratégique, parfaitement adapté pour naviguer avec précision et finesse dans les fluctuations du marché. Fort de nombreux succès, AI Chess Player propose une approche révolutionnaire pour maximiser les profits et minimiser les risques. Améliorez votre jeu de trading dès aujourd'hui et laiss
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 349$ Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   Faible risque en direct   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Le Viper EA utilise des entrées de « retour à la moyenne » nettes et efficaces pendant la période de variation des séances de trading (entre 23h et 1h GMT+2, US DST).    Ces transactions ont déjà un taux de réussite très élevé, mais si le marché s
Innercircletrader
Mostafa Kian
Experts
"ICT, short for Inner Cycle Trade, revolutionizes your Forex trading experience by focusing on the intricacies of inner market dynamics. Built upon the principle of understanding and capitalizing on short-term market fluctuations, ICT utilizes advanced AI algorithms to provide traders with real-time insights into emerging opportunities within the Forex market. By combining strategic analysis with AI-driven precision, ICT empowers traders to execute timely trades and optimize their performance fo
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING EA   C'est   un       Système accessible entièrement automatique   avec tous les paramètres d’optimisation ouverts et un   mécanisme de récupération. Only 5 Copies of 10 Left  for 445 $ Next Price 999 $   GUIDE DOW King Signaux Remboursement du courtier à commission Mises à jour Mon blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Chaque poste a toujours un       SL et TP fixe
Blitz Hunter Bot
Whitaker Lewis Joel Edward
Experts
Blitz Hunter Bot - Your Swift Forex Companion Unleash the power of automated trading with Blitz Hunter Bot, an expertly crafted Expert Advisor designed for the MetaTrader 5 platform. Engineered to excel in the fast-paced world of Forex, this cutting-edge EA is specifically optimized for the EUR/USD currency pair on a 15-minute timeframe. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the Premium set file. Key Features: Precision Trading Algorithm: Blitz Hunter Bot emp
Phenix MT5
Maksim Vershinin
Experts
Phenix MT 5 - это автоматизированная торговая система, основанная на стратегии скальпинга. Данный советник оптимизирован только для валютной пары EURJPY с таймфрейм H 4. Советник использует для заключения сделок сигналы от хорошо известного индикатора M oving A verage. Для сохранения вашего депозита, в советнике реализованы несколько систем защиты . Одна из таких это StopLevel - это уровень просадки депозита при достижении которого советник перестает торговать. Рекомендуемое значение StopLevel -
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention ! Contactez-nous immédiatement après votre achat afin de recevoir des instructions détaillées et des recommandations ! Maksimus EA MT5 est un conseiller expert hautement professionnel conçu pour automatiser le trading sur le marché Forex. Cet expert combine des algorithmes puissants d'analyse de tendances avec des outils flexibles de gestion des positions, le rendant indispensable pour les traders en quête de stabilité et de croissance de capital. Le conseiller prend en charge à
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Experts
Présentation de Blue Chip Investing, un robot Forex révolutionnaire conçu pour maximiser les profits sans effort. Spécialisé dans le Breakout et le Trading de Volatilité, c'est l'outil ultime pour les traders recherchant des gains constants. Pour des performances optimales, exécutez Blue Chip Investing exclusivement sur la paire EURCHF et sur le cadre temporel horaire ( H1 ). Caractéristiques clés : Alimenté par une technologie d' IA avancée, Blue Chip Investing analyse les données de marché en
Gold Dragon Bot mt5
Ramil Minniakhmetov
4 (14)
Experts
DRAGON D'OR pas de grille! Pas de martingale! Pas Scalper! Conseiller expert en tendances informatiques.  Gold Dragon utilise une stratégie qui capitalise sur certaines tendances du marché et identifie les périodes de consolidation du marché qui se formeront avant une cassure. L'EA placera des ordres en attente au-dessus et au-dessous de ces niveaux de consolidation et est très efficace pour capter les mouvements de prix importants lors de ces cassures. L'EA peut passer plusieurs commandes mai
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Experience the immense potential of the Alligator indicator like never before with our Alligator Expert Advisor. This powerful tool is meticulously designed to harness the wisdom of this iconic indicator and elevate your trading to new heights.  The Alligator indicator, created by legendary trader Bill Williams, is not just a tool – it's a philosophy. It's based on the concept that the market exhibits different phases – sleeping, waking, and eating. By understanding these phases, you gain a rema
J Sharp
VLADIMIR KLEVKO
5 (1)
Experts
Promo price: 179.99 (first 10 purchases) J# (Jay Sharp) is an EA that has been a result of careful analysis of the cross pair behaviors which results into a strong performing EA with the risk tailored to your appetite. J# uses Grid in its strategy: primarily to escape bad entries which are not frequent, however happen along with the 2 level grid mechanism for a better protection.  J# is a fully testable and reproducible advisor where the real trades fully matching historical ones so it can be b
NeonRectangle
Ivan Zhigalov
Experts
NeonRectangle EA – Algorithme de pointe basé sur l'action des prix pour un profit maximal NeonRectangle est un Expert Advisor (EA) unique et entièrement automatisé, conçu pour offrir des rendements élevés de manière constante en exploitant une analyse avancée de l'action des prix. Développé à partir de plus de 10 ans d'expérience réelle sur les marchés, cet EA est l'aboutissement de ma profonde compréhension des comportements et dynamiques du marché. Suivi en temps réel du compte : NeonRectang
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Stock Index Trader EA MT5
Yuriy Kuzmin
5 (1)
Experts
A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
FREE
Vero Grid
Andrea Lai
Experts
Vero Grid is an advanced grid system that has been working on real accounts for many months. The system is designed to detect market inefficiencies and find the best entry points to close trades in the positive. The system supports many pairs but it is recommended to use it on pre-posted pairs: Supported currency pairs: AUDNZD;NZDCAD;EURCHF WITH TIMEFRAME M15 Supported currency pairs: AUDUSD;AUDCAD;EURAUD WITH TIMEFRAME H1 Features: Only one chart for setup: You can use EA only on one pair
Creative
Ivan Simonika
Experts
The Creative expert system is a high-speed scalpel, and, accordingly, works with ticks, which should be taken into account when testing the system, is a universal scalper. The expert system works with small spreads and on a fast Internet channel. The settings are quite simple and easy to adjust. The expert system works on any type of accounts: netting, hedging and does not use the history stored in the database for work. For his own needs, he uploads historical data online, creating his own da
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
CARBON 2 EA — Adaptive Liquidity & Trend Engine for MT5 CARBON 2 EA is a professional Expert Advisor built for precise entries, strict risk control, and transparent execution. It blends EMA trend structure , ATR-based stops/targets , Pivot/Order-Block/Liquidity awareness , and volume-burst validation —with optional, fully-capped recovery tools (Hedge or Double-In). Everything is toggleable and logged on every tick. Highlights Market Structure First : EMA bias + session pivots; optional OB / BOS
SniperSP
Petr Popov
Experts
Greetings to all Forex trading enthusiasts! Today I want to share the story of how our unique trading advisor was created, which combined two time-tested strategies – Sniper and Spider. This project was the result of many years of experience and close cooperation with a talented programmer. The idea was born from the desire to create something truly effective and universal. We took our favorite strategies as a basis and decided to combine them in one trading advisor. The task was not an easy on
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/149784 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – Expert Advisor BTCUSD M5 Satoshi Nakamoto est un Expert Advisor spécialisé, conçu exclusivement pour le BTCUSD sur l'unité de temps M5. Il combine des entrées basées sur le RSI avec des sorties basées sur l'ADX, ainsi que de solides couches de gestion des risques. L'objectif : capturer les micro-mouvements du Bitcoin tout en maintenant une protection stric
Night horizontal
Vadim Zotov
Experts
Night scalping trading in the horizontal Bollinger channel. No risky strategies. All trades are protected by a stop loss. Accounting for the features of real accounts. It is possible to work with a minimum initial deposit of $10. Strategy. At night, near the rollover, market movements usually slow down, since at this time there are no strong disturbing factors. Price movements become small, but quite predictable. As a rule, they have the form of harmonic fluctuations. These movements can be used
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fl
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Bitcoin Maniac
Riaan Adriaan Swanepoel
Experts
Sale of EA: Bitcoin Maniac (M30) for Exness on MQL5 We present Bitcoin Maniac, an Expert Advisor designed to trade on the M30 timeframe with the default broker Exness. This EA offers a robust strategy with strong statistics, perfect for traders aiming for consistent profitability. Check out the results and learn how it operates. Highlighted Statistics Net Profit: $187.01 (+10.89%) Profit Factor: 1.58 Total Trades: 200 Win Rate: 53.50% (107/200 trades) Average Profit Trade: $6.27 Average L
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.8 (20)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Plus de l'auteur
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Experts
Un EA entièrement automatisé basé sur les principes de l'offre et de la demande . La première entreprise à proposer un service de conseil en offre et demande entièrement automatisé . Le trading est plus facile que jamais. Prenez le contrôle total de votre stratégie de trading avec notre tableau de bord de trading graphique convivial. Vous obtenez un logiciel de trading algorithmique de haute qualité qui couvre tous les styles de trading (manuel, semi-automatique, entièrement automatisé). Une var
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (17)
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Supply Demand EA Pro
Georgios Kalomoiropoulos
4.95 (20)
Experts
SUPPLY DEMAND EA PRO offre une nouvelle façon de négocier n'importe quel instrument financier que vous souhaitez. Il est basé sur l'indicateur MTF Supply Demand avec beaucoup plus de fonctionnalités qui vont améliorer votre expérience de trading et faire monter en flèche vos bénéfices. Vous avez la possibilité de passer des ordres à cours limité et au marché en UN CLIC. L'EA va ajuster automatiquement la taille de lot de n'importe quel commerce et va gérer le StopLoss à la moitié ou à BreakEven.
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Supply Demand EA Pro MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (3)
Experts
SUPPLY DEMAND EA PRO offre une nouvelle façon de négocier n'importe quel instrument financier que vous souhaitez. Il est basé sur l'indicateur MTF Supply Demand avec beaucoup plus de fonctionnalités qui vont améliorer votre expérience de trading et faire monter en flèche vos bénéfices. Vous avez la possibilité de passer des ordres à cours limité et au marché en UN CLIC. L'EA va ajuster automatiquement la taille de lot de n'importe quel commerce et va gérer le StopLoss à la moitié ou à BreakEven.
Filtrer:
mickaswah
125
mickaswah 2025.03.20 02:11 
 

This is a great EA. Very easy to use and well laid out dashboard. A lot fo thought has gone into this. The developer has taken the time to provide manuals and videos which make it quicker to learn how to fully utilise this EA to its potential. Support has been great, Georgios responded quickly to my questions>

O.A NWANKWO
124
O.A NWANKWO 2025.01.15 15:36 
 

I have tried the EA is working perfectly and easy to deploy to the chart. Even a beginner can understand it and use it comfortable without support.

Vicente Javier Cordova Encalada
644
Vicente Javier Cordova Encalada 2024.12.28 05:04 
 

Ha sido un largo camino que ha recorrido George para llegar a este EA. Yo siempre estaba pendiente de su trabajo, solo estaba esperando la automatización de las zonas. Ahora lo estoy probando en cuenta DEMO con analisis de los gráficos y programando al EA para que trabaje según mi análisis. Los resultados han sido sorprendentes. Este EA es un buen compañero y amigo para hacerte el trabajo mucho mas facil. Es sencillo y confiable. Gracias a George por su trabajo

Cesar Augusto Moreira Dos Santos
567
Cesar Augusto Moreira Dos Santos 2024.12.23 10:29 
 

The author is to be congratulated, it is a simple strategy that works, he included a lot of functionality, what attracts me most about this type of bot is that everything is very clear, what is being executed, no deception, no miracles, no random entries, there is logic. I am currently looking for entries at strategic points, more quality and less volume, the volume is illusory. And this bot gives me many strategic points, in any type of financial asset. Many EAs make many entries, and put you in situations that are difficult to reverse. I like to have control, the semi-automatic style that it has also attracts me a lot. Nowadays there is a trend for AIs, they are charging a fortune, the greatest AI is in us. The sophistication lies in the simplicity.

Itay
26
Itay 2024.11.21 19:08 
 

ive been following the developer for years and used his previous EA...this new probot EA is really a game changer for me, i use it for several months and the results are amazing. the supply&demand zones it finds are really strong levels, the combination of multipule time frames is adding to the streangth of the levels, the simplicity of automated execution is remarkable and there are many ways to manage trades using the trading panel he created. George the developer is very helpfull and communicative. i had an issue running the EA on my mac and he programmed a special tool to make it work ...and now it works flawlessly. there are constant improvements and updates to the EA which is not to take for granted, i love the fact that the developer uses his own EA to trade and publishes his results. overall im really happy i started using it, it reduces the time of screening and i trust the executions completely. i really reccomand others to use it .

Duboiss
20
Duboiss 2024.10.29 12:40 
 

I would like to share my experience using the ProBot EA. So far 15 trades, 13 winners and 2 losses. First time in my career as a trader i see such profitable results and such high win rate. I deeply thank the creator for this great product .

trader_pioneer
34
trader_pioneer 2024.10.28 11:45 
 

I have been really impressed with the ProBot EA so far. It’s consistently making profits on trades, and the accuracy is much better than I expected. One of the best parts for me has been the easy-to-use trading panel, it makes a big difference. I appreciate the well-designed algorithm and the consistent results it provides. This purchase has changed my approach to trading for the better. The support from the developer has been solid, which is always a bonus. I would highly recommend it to anyone looking for a reliable and profitable trading tool.

George Bryan Diaz
249
George Bryan Diaz 2024.10.18 20:41 
 

This is the third product ive purchased from George. Just like the other two, this one delivers positive results along with convenience, customization possibilities, and equally as important: default settings that are efficient right out of the box. The labels on the zones not only make the whole scanning for zones process a thousand times easier, but they are also customizable as well, right down to font size, color theme, and true/false options for push notifications and even the option to receive emailed alerts. It is apparent to me the amount of work, care, and passion that George has put into his products. He is always available for consultation as well should anything arise that you are concerned about. I can't think of a more talented, personable, trustworthy, and knowledgeable seller. This EA is not only automated, but also gives you the option to manually override as well. There's an accompanying youtube channel, along with a thread where George regularly posts instructional videos, and notifications of updates, along with his own commentary on feedback that hes received. The future is bright with this EA, this seller, and his business as a whole. Its exciting to think of the upcoming projects, but in the present moment, this tool is more than enough for every trader.

JoaoSilva7
37
JoaoSilva7 2024.10.05 13:54 
 

The EA has a pro feeling when you use it. User support is excellent. Trading Panel is very easy to use and contains all the essential trading parameters. I already had my first profits using it.

wsonic
124
wsonic 2024.10.03 15:16 
 

The EA has potential for success but still need additional features to go. I hope developer can give more option and features in the near future. Good support.

Samueldc
338
Samueldc 2024.09.22 12:30 
 

I’ve had the pleasure of using the Supply Demand EA ProBot developed by Georgios, and I must say, it’s absolutely outstanding. The strategy behind the EA is incredibly well thought out, and the results speak for themselves—consistently profitable trades with impressive accuracy. What sets this EA apart from others I’ve tried is not only its high success rate but also how well it manages risk. Georgios clearly understands the nuances of the Forex market, and that expertise is reflected in the performance of this EA. It’s efficient, reliable, and doesn’t rely on overly aggressive trading techniques, which gives me peace of mind in the long term. I highly recommend Georgios’ Forex EA for anyone looking to optimize their trading strategy and improve profitability. It’s truly a game-changer!

Ron
564
Ron 2024.09.16 20:56 
 

I have had the necessary time to test this EA. The EA has been adjusted over time in areas where it could be improved and where the designer also listens to the wishes. The very best would be for it to be an EA that is set and forget with some monitoring of course. For now, there are settings from the designer that you must actively follow so that you can bring in winners. It continues to evaluate, which is nice.

DNkRockzzzzZ
516
DNkRockzzzzZ 2024.09.11 12:57 
 

I was buying the EA for the high price and testing it for some trades and most of the trades were losses. The EA opens up trades but it needs the traders full attention. There is still a lot of improvement needed to make the bot a profitable and relatively safe one and make the bot deserve this price. At the moment the only thing the bot does is opening trades when hitting a zone. These trades can be done by the trader manually without needing an expensive "bot" like this. There should be many more security features like moving average trend detection, Baskets for averaging the tp and more. I will check back and eventually change my review after the next update, but at the moment I´ll stop using this ea.

Edit: My answer to the sellers answer: If you are really earning the money that you show us in your screenshots give the settings of your own trades to your clients, before you do the trade. So we can see if your ea really works and we earn all together. As I told you, this ea is not rentable for me. I cannot understand why you call it a BOT when it is just your other Manual EA that opens the positions automatically. Why you sell it as a Bot when it is not a Bot. You have to manage each trade manually, if not you are losing the trades. As I told before, you have to update the EA to make it a real BOT. Otherwise it makes no sense for a trader to buy this expensive one when your cheaper EA does the same.

Georgios Kalomoiropoulos
6781
Réponse du développeur Georgios Kalomoiropoulos 2024.09.21 10:03
Thank you for you review. As we discussed, you need to choose the proper trading direction and not to select Buy and Sell direction at the same time. If you keep placing random trades on every Supply and Demand zone you will end up in a loss. It needs practice and you are going to see amazing results. It is impossible to identify the limitless possibilities of this EA within 1-2 days. In case you need any further assistance i will be here for you.
- Md Rashidul Hasan
2321
- Md Rashidul Hasan 2024.07.14 20:26 
 

Geroge is a great Trader. This is very rare in MQL5 as you will find most of the EA providers do not use their own EAs to trade. I am so far satisfied with this EA. Still trying to figure out all the pros and cons to add it to my advantage. Support is also great. Thanks George!

Gusbo75
314
Gusbo75 2024.05.22 09:11 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis