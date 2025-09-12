Gold Wallet

Gold Wallet EA – Expert Advisor Optimisé pour une Croissance Constante

Gold Wallet EA est un robot de trading hautement optimisé, conçu pour offrir des performances fiables, même sur de petits comptes à partir de $500. Avec quatre modes de fonctionnement flexibles, il s’adapte aux différents profils de risque et objectifs de trading.

Découvrez ci-dessous les captures d’écran des résultats. Même en mode Haut Risque, le drawdown max n’a été que d’environ $250, tout en générant près de $1,500 en un an ! Qualité des ticks 99.90%

Pas encore convaincu ? Pas d’inquiétude—essayez d’abord la démo. Si cela vous plaît, soutenez-nous en l’achetant 🙏 et n’oubliez pas de laisser une belle évaluation 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐.

⚜️ Rappelez-vous : le prix augmentera après 2 achats.

✅  XAUUSD M15


Caractéristiques clés :

  ▶️ Quatre modes : Faible Risque, Normal, Haut Risque et Mode Wealth  
  ▶️ Performance prouvée : drawdown max d’env. $250 et jusqu’à $1,500/an avec un compte de $500  
  ▶️ Données testées avec une précision de 99.90% pour un backtest fiable  
  ▶️ Mode Wealth : croissance régulière d’environ 40%/an avec drawdown minimal ($30–40)  
  ▶️ Solde minimum recommandé : $500 (de préférence $1,000)  
  ▶️ Taille de lot : 0.01 pour comptes de $500  

Prix abordable et accessible  
Support et assistance dédiés après l’achat  

Commencez à trader en toute confiance avec Gold Wallet EA et débloquez un potentiel de croissance stable, adapté à votre tolérance au risque.

Plus de l'auteur
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indicateurs
Quantum Arrow est un indicateur puissant non repaint , spécialement conçu pour la période M15 de XAUUSD (fonctionne sur n'importe quel symbole et n'importe quelle période). L'indicateur propose de nombreuses options utiles telles que des alertes, des pop-ups, des notifications push , etc. Il offre également la possibilité d'ajuster les paramètres de l'indicateur selon les préférences des utilisateurs. Le prix du produit est très abordable par rapport à son utilisation et à la qualité des signaux
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Experts
No Loss EA pour XAUUSD sur M5 Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.   Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.   Caractéristiques principales   • Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi   • Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de 10.000 Cents (~100 USD)    • Système de profit en panier gérant les positions de m
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indicateurs
L’Indicateur Fibonacci Sessions est un outil de trading puissant conçu pour le scalping de précision et les stratégies intrajournalières.  Il trace automatiquement les principaux niveaux de Fibonacci pour les sessions de New York, Londres et Asie, offrant aux traders une vision claire de la dynamique des prix à travers les marchés majeurs.  Des « Zones Dorées » uniques sont mises en évidence dans chaque session, là où le prix réagit le plus.  Cela crée des zones hautement fiables pour les retou
