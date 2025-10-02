Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA – Expert Advisor Optimisé pour une Croissance Constante

Gold Wallet EA est un robot de trading hautement optimisé, conçu pour offrir des performances fiables, même sur des comptes à partir de seulement $500. Avec quatre modes flexibles, il s’adapte aux différents profils de risque et objectifs de trading.





Même en mode à haut risque, le drawdown maximum n’était que d’environ $250, réalisant près de $1,500 de profit en un an (qualité des ticks 99.90%).





✅ À exécuter sur le graphique XAUUSD M15

✅ Pas de réglages compliqués: il suffit de choisir le mode de risque et de lancer





Caractéristiques principales:

▶️ Quatre modes: Faible Risque, Normal, Haut Risque et Mode Patrimoine

▶️ Performance prouvée: drawdown max ~$250 et jusqu’à $1,500 de gains annuels sur un compte de $500

▶️ Backtesting précis avec des données de qualité 99.90%

▶️ Le Mode Patrimoine assure environ 40% de croissance annuelle avec un drawdown minimal ($30–40)

▶️ Solde minimum recommandé: $500

▶️ Taille de lot: 0.01 pour comptes de $500

Tarif abordable accessible à tous les traders

Assistance et support après l’achat





Commencez à trader en toute confiance avec Gold Wallet EA et débloquez un potentiel de croissance stable adapté à votre profil!



