Gold Wallet MT5

Gold Wallet EA – Expert Advisor Optimisé pour une Croissance Constante  
Gold Wallet EA est un robot de trading hautement optimisé, conçu pour offrir des performances fiables, même sur des comptes à partir de seulement $500. Avec quatre modes flexibles, il s’adapte aux différents profils de risque et objectifs de trading.  

🔥 Offre Limitée: 1 mois à seulement $50 — Ce week-end uniquement!  

Même en mode à haut risque, le drawdown maximum n’était que d’environ $250, réalisant près de $1,500 de profit en un an (qualité des ticks 99.90%).  

Pas encore sûr ? Aucun souci — testez d’abord la version démo. Si vous êtes satisfait, soutenez-nous avec votre achat 🙏 et n’oubliez pas de déposer une note 5 étoiles ⭐⭐⭐⭐⭐.  

⚜️ Attention: le prix augmentera après 2 achats.  

✅ À exécuter sur le graphique XAUUSD M15  
✅ Pas de réglages compliqués: il suffit de choisir le mode de risque et de lancer  

Caractéristiques principales:  
▶️ Quatre modes: Faible Risque, Normal, Haut Risque et Mode Patrimoine  
▶️ Performance prouvée: drawdown max ~$250 et jusqu’à $1,500 de gains annuels sur un compte de $500  
▶️ Backtesting précis avec des données de qualité 99.90%  
▶️ Le Mode Patrimoine assure environ 40% de croissance annuelle avec un drawdown minimal ($30–40)  
▶️ Solde minimum recommandé: $500  
▶️ Taille de lot: 0.01 pour comptes de $500  
Tarif abordable accessible à tous les traders  
Assistance et support après l’achat  

Commencez à trader en toute confiance avec Gold Wallet EA et débloquez un potentiel de croissance stable adapté à votre profil!

Plus de l'auteur
Quantum Arrow
Nikhil T K
Indicateurs
Quantum Arrow est un indicateur puissant non repaint , spécialement conçu pour la période M15 de XAUUSD (fonctionne sur n'importe quel symbole et n'importe quelle période). L'indicateur propose de nombreuses options utiles telles que des alertes, des pop-ups, des notifications push , etc. Il offre également la possibilité d'ajuster les paramètres de l'indicateur selon les préférences des utilisateurs. Le prix du produit est très abordable par rapport à son utilisation et à la qualité des signaux
No Loss EA Capture Fx
Nikhil T K
Experts
No Loss EA pour XAUUSD sur M5 Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.   Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.   Caractéristiques principales   • Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi   • Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de 10.000 Cents (~100 USD)    • Système de profit en panier gérant les positions de m
Gold Wallet
Nikhil T K
Experts
Gold Wallet EA – Expert Advisor Optimisé pour une Croissance Constante   Gold Wallet EA est un robot de trading hautement optimisé, conçu pour offrir des performances fiables, même sur des comptes à partir de seulement $500. Avec quatre modes flexibles, il s’adapte aux différents profils de risque et objectifs de trading.   Offre Limitée: 1 mois à seulement $50 — Ce week-end uniquement!   Même en mode à haut risque, le drawdown maximum n’était que d’environ $250, réalisant près de $1,500 de
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
Indicateurs
L’Indicateur Fibonacci Sessions est un outil de trading puissant conçu pour le scalping de précision et les stratégies intrajournalières.  Il trace automatiquement les principaux niveaux de Fibonacci pour les sessions de New York, Londres et Asie, offrant aux traders une vision claire de la dynamique des prix à travers les marchés majeurs.  Des « Zones Dorées » uniques sont mises en évidence dans chaque session, là où le prix réagit le plus.  Cela crée des zones hautement fiables pour les retou
No Loss EA MT5
Nikhil T K
Experts
No Loss EA pour XAUUSD sur M5 Cet Expert Advisor négocie XAUUSD sur l'unité de temps M5 avec une stratégie de couverture combinée à un filtre de marché latéral.   Il est optimisé pour les comptes Cent afin de gérer le drawdown et protéger le capital du compte.   Caractéristiques principales   • Paramètres par défaut optimisés et prêts à l’emploi   • Idéal pour les comptes Cent avec un solde minimum recommandé de   10.000 Cents (~100 USD)    • Système de profit en panier gérant les positions de
Fibonacci Sessions MT5
Nikhil T K
Indicateurs
L’Indicateur   Fibonacci Sessions   est un outil de trading puissant conçu pour le scalping de précision et les stratégies intrajournalières.  Il trace automatiquement les principaux niveaux de Fibonacci pour les sessions de New York, Londres et Asie, offrant aux traders une vision claire de la dynamique des prix à travers les marchés majeurs.  Des « Zones Dorées » uniques sont mises en évidence dans chaque session, là où le prix réagit le plus.  Cela crée des zones hautement fiables pour les r
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis