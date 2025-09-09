Quantum Arrow
- Indicateurs
- Nikhil T K
- Version: 2.0
- Mise à jour: 9 septembre 2025
- Activations: 5
Quantum Arrow est un indicateur puissant non repaint, spécialement conçu pour la période M15 de XAUUSD (fonctionne sur n'importe quel symbole et n'importe quelle période). L'indicateur propose de nombreuses options utiles telles que des alertes, des pop-ups, des notifications push, etc. Il offre également la possibilité d'ajuster les paramètres de l'indicateur selon les préférences des utilisateurs. Le prix du produit est très abordable par rapport à son utilisation et à la qualité des signaux fournis. En cas de questions ou pour toute assistance, vous pouvez me contacter via le lien donné dans l'onglet À propos de l'indicateur. Merci et bons trades à tous.