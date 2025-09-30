Fibonacci Sessions MT5

L’Indicateur Fibonacci Sessions est un outil de trading puissant conçu pour le scalping de précision et les stratégies intrajournalières. 
Il trace automatiquement les principaux niveaux de Fibonacci pour les sessions de New York, Londres et Asie, offrant aux traders une vision claire de la dynamique des prix à travers les marchés majeurs. 
Des « Zones Dorées » uniques sont mises en évidence dans chaque session, là où le prix réagit le plus. 
Cela crée des zones hautement fiables pour les retournements, cassures et configurations de continuation. 
L’indicateur montre visuellement comment le prix se déplace souvent d’une Zone Dorée à une autre, aidant ainsi les traders à saisir des opportunités constantes. 
Optimisé pour XAUUSD sur l’unité de temps M5, l’Indicateur Fibonacci Sessions fonctionne également très bien sur d’autres paires de devises et indices mondiaux. 
Que vous tradiez l’or, les devises ou les indices, ce mapping Fibonacci basé sur les sessions vous apporte un avantage supplémentaire pour identifier des zones de trading à forte probabilité. 
Ligne Rouge : Niveau de profit extrême. 
Ligne Jaune : Zone Dorée (zone de réaction à forte probabilité). 
Autres lignes colorées : Niveaux de Fibonacci basés sur les sessions. 
Caractéristiques principales : Niveaux automatiques de Fibonacci pour les sessions Asie, Londres et New York;
Visualisation claire des Zones Dorées dans chaque session; Identification des mouvements répétés du prix d’une Zone Dorée à l’autre; Optimisé pour XAUUSD M5; Fonctionne sur les paires de devises et indices mondiaux; Adapté aux scalpers et traders intrajournaliers.

