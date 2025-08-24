Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
- Experts
- Karen Peta Kenyon
- Version: 5.99
- Mise à jour: 19 septembre 2025
- Activations: 5
Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex.
Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions). Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves.
Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel.
Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifices.
Concept de base
-
Type de marché : mean reversion – exploiter les excès temporaires pour viser un retour à l’équilibre
-
Entrée : zones RSI de surachat/survente + filtre ADX + confirmation EMA
-
Sortie : StopLoss / TakeProfit fixes, trailing stop optionnel pour capter les mouvements prolongés
-
Risque : taille de position basée sur un pourcentage du solde défini par l’utilisateur
-
Sessions : filtres horaires optionnels
-
Conformité : pas de martingale, pas de grille, pas d’arbitrage, pas de DLL
Symboles et unités de temps
-
Symboles : optimisé pour les paires majeures et mineures du Forex (non testé sur exotiques)
-
Unités de temps : M1 et M5 (set files fournis pour ces graphiques)
Fréquence des transactions
-
Testé sur 6 paires de devises pendant 5 ans (2020–2025)
-
~1350 transactions = ~1 transaction par jour en moyenne sur l’ensemble des paires (~1,03/jour sur 1305 jours)
Paramètres principaux
Gestion du risque et du capital
-
RiskPercent – % du solde par position
-
StopLoss / TakeProfit – en points
-
Max_Spread – empêche les transactions si le spread dépasse le seuil
Indicateurs
-
RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold
-
AdxPeriod, AdxMin
-
EmaFast, EmaSlow
Gestion des transactions
-
UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep
Contrôle de session
-
TradingSession début/fin (optionnel)
-
MagicNumber et Comment
Utilisation recommandée
-
Utilisez les set files fournis pour les paires/unités de temps prévues (M1 ou M5)
-
Faites tourner l’EA sur un VPS pour garantir une exécution 24/5
-
Ajustez RiskPercent et les paramètres de session selon les conditions de votre broker
-
Évitez les périodes de maintenance connues de la plateforme/broker
Inclus dans le pack
-
Fichier EA compilé (.ex5)
-
Six set files pour paires majeures/mineures (M1/M5)
-
Rapports de backtest MT5 sur 5 ans pour chaque paire
-
Analyse de portefeuille et tests de robustesse Monte Carlo
-
Guide rapide d’installation et de paramétrage
Preuves de backtest (2020–2025)
Tous les graphiques proviennent de MT5 Strategy Tester et StrategyQuant Analyzer.
Ils montrent la logique de l’EA sur données historiques — sans garantie de résultats futurs.
1️⃣ EURGBP Backtest – courbe d’equity, nombre de transactions, profit factor, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – courbe d’equity détaillée et statistiques M1/M5
3️⃣ EURJPY Backtest – comportement des entrées/sorties avec confirmation RSI + EMA
4️⃣ USDJPY Backtest – rapport 5 ans : total des trades, distribution gains/pertes, DD max
5️⃣ GBPJPY Backtest – résultats sur une paire volatile ; fréquence et progression de l’equity
6️⃣ NZDJPY Backtest – comportement mean reversion en range ; statistiques moyennes et séries
7️⃣ Courbe d’equity – portefeuille combiné sur les six paires
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – rapport portefeuille : distribution et robustesse
Méthodologie de test
-
Symboles : uniquement paires majeures/mineures (pas d’exotiques)
-
Unités de temps : M1 et M5
-
Risque : % basé par trade
-
Précision :
-
Tests M1 avec trailing stop = données tick pour précision maximale
-
Tests M5 avec stops fixes = données OHLC 1 minute, suffisantes pour simuler spreads et commissions réalistes
-
-
Nombre total de trades : ~1350 (~0,74/jour sur 6 paires)
Installation (MT5)
-
Copier Neural Vertex.ex5 dans le dossier MQL5/Experts/
-
Redémarrer MT5
-
Attacher à un graphique choisi (M1 ou M5)
-
Charger le set file correspondant
-
Activer Algo Trading
-
Configurer risque et session selon vos besoins
Support & mises à jour
-
Support via messages MQL5 et commentaires du produit
-
Mises à jour mineures publiées via le Market
Historique des versions
-
v1.00 – Version initiale avec six set files (M1/M5), rapports de backtest et résultats Quant Analyzer/Monte Carlo
✅ Installez Neural Vertex dès aujourd’hui et testez-le en démo ou en réel à faible risque — découvrez comment une stratégie disciplinée de mean reversion s’intègre dans votre portefeuille.
After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!