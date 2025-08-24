Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

4.8

Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex.

Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions). Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves.

Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel.
Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifices.

Concept de base

  • Type de marché : mean reversion – exploiter les excès temporaires pour viser un retour à l’équilibre

  • Entrée : zones RSI de surachat/survente + filtre ADX + confirmation EMA

  • Sortie : StopLoss / TakeProfit fixes, trailing stop optionnel pour capter les mouvements prolongés

  • Risque : taille de position basée sur un pourcentage du solde défini par l’utilisateur

  • Sessions : filtres horaires optionnels

  • Conformité : pas de martingale, pas de grille, pas d’arbitrage, pas de DLL

Symboles et unités de temps

  • Symboles : optimisé pour les paires majeures et mineures du Forex (non testé sur exotiques)

  • Unités de temps : M1 et M5 (set files fournis pour ces graphiques)

Fréquence des transactions

  • Testé sur 6 paires de devises pendant 5 ans (2020–2025)

  • ~1350 transactions = ~1 transaction par jour en moyenne sur l’ensemble des paires (~1,03/jour sur 1305 jours)

Paramètres principaux

Gestion du risque et du capital

  • RiskPercent – % du solde par position

  • StopLoss / TakeProfit – en points

  • Max_Spread – empêche les transactions si le spread dépasse le seuil

Indicateurs

  • RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

  • AdxPeriod, AdxMin

  • EmaFast, EmaSlow

Gestion des transactions

  • UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Contrôle de session

  • TradingSession début/fin (optionnel)

  • MagicNumber et Comment

Utilisation recommandée

  1. Utilisez les set files fournis pour les paires/unités de temps prévues (M1 ou M5)

  2. Faites tourner l’EA sur un VPS pour garantir une exécution 24/5

  3. Ajustez RiskPercent et les paramètres de session selon les conditions de votre broker

  4. Évitez les périodes de maintenance connues de la plateforme/broker

Inclus dans le pack

  • Fichier EA compilé (.ex5)

  • Six set files pour paires majeures/mineures (M1/M5)

  • Rapports de backtest MT5 sur 5 ans pour chaque paire

  • Analyse de portefeuille et tests de robustesse Monte Carlo

  • Guide rapide d’installation et de paramétrage

Preuves de backtest (2020–2025)

Tous les graphiques proviennent de MT5 Strategy Tester et StrategyQuant Analyzer.
Ils montrent la logique de l’EA sur données historiques — sans garantie de résultats futurs.

1️⃣ EURGBP Backtest – courbe d’equity, nombre de transactions, profit factor, drawdown
2️⃣ USDCAD Backtest – courbe d’equity détaillée et statistiques M1/M5
3️⃣ EURJPY Backtest – comportement des entrées/sorties avec confirmation RSI + EMA
4️⃣ USDJPY Backtest – rapport 5 ans : total des trades, distribution gains/pertes, DD max
5️⃣ GBPJPY Backtest – résultats sur une paire volatile ; fréquence et progression de l’equity
6️⃣ NZDJPY Backtest – comportement mean reversion en range ; statistiques moyennes et séries
7️⃣ Courbe d’equity – portefeuille combiné sur les six paires
8️⃣ StrategyQuant Analyzer – rapport portefeuille : distribution et robustesse

Méthodologie de test

  • Symboles : uniquement paires majeures/mineures (pas d’exotiques)

  • Unités de temps : M1 et M5

  • Risque : % basé par trade

  • Précision :

    • Tests M1 avec trailing stop = données tick pour précision maximale

    • Tests M5 avec stops fixes = données OHLC 1 minute, suffisantes pour simuler spreads et commissions réalistes

  • Nombre total de trades : ~1350 (~0,74/jour sur 6 paires)

Installation (MT5)

  1. Copier Neural Vertex.ex5 dans le dossier MQL5/Experts/

  2. Redémarrer MT5

  3. Attacher à un graphique choisi (M1 ou M5)

  4. Charger le set file correspondant

  5. Activer Algo Trading

  6. Configurer risque et session selon vos besoins

Support & mises à jour

  • Support via messages MQL5 et commentaires du produit

  • Mises à jour mineures publiées via le Market

Historique des versions

  • v1.00 – Version initiale avec six set files (M1/M5), rapports de backtest et résultats Quant Analyzer/Monte Carlo

Installez Neural Vertex dès aujourd’hui et testez-le en démo ou en réel à faible risque — découvrez comment une stratégie disciplinée de mean reversion s’intègre dans votre portefeuille.


Avis 23
Jaime M
13
Jaime M 2025.09.26 00:54 
 

After a few rounds of support with Karen, we were able to get the set files that were working with the server I was using. Karen responded quickly to my questions. Great product! Great Support!

holley63
21
holley63 2025.09.24 19:39 
 

Bought this EA today after thinking about it for quite a while and after watching the videos for downloading i did have a few issues but it was nothing to do with the EA or the developer contacted Karen who replied within a few minutes and passed me over to Chris who sorted everything out for me remotely and it was all down to the VPS i was trying to use it on the support was excellent and nothing was to much trouble for Chris and everything is now up and running so if you are worried about the download process these guys will help you all through it.

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.23 13:09 
 

Everything was perfectly set up and optimized on my server. The results matched the report exactly, and the whole process was smooth and professional. Excellent support, quick responses, and clear explanations — I feel fully confident to trade with this EA. Highly recommended!

