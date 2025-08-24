Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy

Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex.

Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions). Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves.

Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel.

Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifices.

Concept de base

Type de marché : mean reversion – exploiter les excès temporaires pour viser un retour à l’équilibre

Entrée : zones RSI de surachat/survente + filtre ADX + confirmation EMA

Sortie : StopLoss / TakeProfit fixes, trailing stop optionnel pour capter les mouvements prolongés

Risque : taille de position basée sur un pourcentage du solde défini par l’utilisateur

Sessions : filtres horaires optionnels

Conformité : pas de martingale, pas de grille, pas d’arbitrage, pas de DLL

Symboles et unités de temps

Symboles : optimisé pour les paires majeures et mineures du Forex (non testé sur exotiques)

Unités de temps : M1 et M5 (set files fournis pour ces graphiques)

Fréquence des transactions

Testé sur 6 paires de devises pendant 5 ans (2020–2025)

~1350 transactions = ~1 transaction par jour en moyenne sur l’ensemble des paires (~1,03/jour sur 1305 jours)

Paramètres principaux

Gestion du risque et du capital

RiskPercent – % du solde par position

StopLoss / TakeProfit – en points

Max_Spread – empêche les transactions si le spread dépasse le seuil

Indicateurs

RsiPeriod, RsiOverbought, RsiOversold

AdxPeriod, AdxMin

EmaFast, EmaSlow

Gestion des transactions

UseTrailingStop, TrailingStart, TrailingStep

Contrôle de session

TradingSession début/fin (optionnel)

MagicNumber et Comment

Utilisation recommandée

Utilisez les set files fournis pour les paires/unités de temps prévues (M1 ou M5) Faites tourner l’EA sur un VPS pour garantir une exécution 24/5 Ajustez RiskPercent et les paramètres de session selon les conditions de votre broker Évitez les périodes de maintenance connues de la plateforme/broker

Inclus dans le pack

Fichier EA compilé (.ex5)

Six set files pour paires majeures/mineures (M1/M5)

Rapports de backtest MT5 sur 5 ans pour chaque paire

Analyse de portefeuille et tests de robustesse Monte Carlo

Guide rapide d’installation et de paramétrage

Preuves de backtest (2020–2025)

Tous les graphiques proviennent de MT5 Strategy Tester et StrategyQuant Analyzer.

Ils montrent la logique de l’EA sur données historiques — sans garantie de résultats futurs.

1️⃣ EURGBP Backtest – courbe d’equity, nombre de transactions, profit factor, drawdown

2️⃣ USDCAD Backtest – courbe d’equity détaillée et statistiques M1/M5

3️⃣ EURJPY Backtest – comportement des entrées/sorties avec confirmation RSI + EMA

4️⃣ USDJPY Backtest – rapport 5 ans : total des trades, distribution gains/pertes, DD max

5️⃣ GBPJPY Backtest – résultats sur une paire volatile ; fréquence et progression de l’equity

6️⃣ NZDJPY Backtest – comportement mean reversion en range ; statistiques moyennes et séries

7️⃣ Courbe d’equity – portefeuille combiné sur les six paires

8️⃣ StrategyQuant Analyzer – rapport portefeuille : distribution et robustesse

Méthodologie de test

Symboles : uniquement paires majeures/mineures (pas d’exotiques)

Unités de temps : M1 et M5

Risque : % basé par trade

Précision : Tests M1 avec trailing stop = données tick pour précision maximale Tests M5 avec stops fixes = données OHLC 1 minute, suffisantes pour simuler spreads et commissions réalistes

Nombre total de trades : ~1350 (~0,74/jour sur 6 paires)

Installation (MT5)

Copier Neural Vertex.ex5 dans le dossier MQL5/Experts/ Redémarrer MT5 Attacher à un graphique choisi (M1 ou M5) Charger le set file correspondant Activer Algo Trading Configurer risque et session selon vos besoins

Support & mises à jour

Support via messages MQL5 et commentaires du produit

Mises à jour mineures publiées via le Market

Historique des versions

v1.00 – Version initiale avec six set files (M1/M5), rapports de backtest et résultats Quant Analyzer/Monte Carlo

✅ Installez Neural Vertex dès aujourd’hui et testez-le en démo ou en réel à faible risque — découvrez comment une stratégie disciplinée de mean reversion s’intègre dans votre portefeuille.



