Bollinger RSI ReEntry

Version Expert Advisor (EA)

Si vous préférez le trading automatisé plutôt que les signaux manuels, vous pouvez trouver la version Expert Advisor de cet indicateur ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/14822



Cet indicateur calcule les moments de réentrée du prix après qu'une bougie ait percé à l'extérieur des Bandes de Bollinger, en combinant ce signal avec une confirmation RSI afin de réduire les faux positifs.

Un signal Buy ReEntry est détecté lorsque le prix était passé en dessous de la bande inférieure puis revient à l’intérieur, avec la confirmation optionnelle que le RSI vient de sortir d’une zone de survente.

Un signal Sell ReEntry est généré lorsque le prix était monté au-dessus de la bande supérieure puis réintègre, avec la confirmation optionnelle que le RSI vient de sortir d’une zone de surachat.

Les signaux sont marqués par des flèches sur le graphique, placées légèrement en dehors des plus hauts/bas pour une meilleure lisibilité.

Caractéristiques principales

Calcul manuel des Bandes de Bollinger (moyenne mobile simple + écart-type).

Filtre optionnel avec RSI pour confirmer les réentrées valides (sortie de survente/surachat).

Signaux de réentrée (achat/vente) basés sur le retour du prix à l’intérieur des bandes après une excursion extérieure.

Visualisation distincte par flèches pour les signaux d’achat et de vente.

Paramètres entièrement configurables : période BB, déviation, période RSI, seuils surachat/survente, unité de temps, prix appliqué.

Ne bloque pas les signaux si le RSI est indisponible (fallback intelligent).

Paramètres d’entrée

InpBBPeriod – Période des Bandes de Bollinger.

InpBBDeviation – Multiplicateur de l’écart-type utilisé pour les bandes.

InpAppliedPrice – Prix sur lequel calculer les bandes (par ex. clôture).

InpTimeframe – Unité de temps à analyser.

UseRSIConfirmation – Active/désactive la confirmation RSI.

InpRSIPeriod – Période du RSI.

RSI_Oversold – Seuil de survente pour confirmer un achat.

RSI_Overbought – Seuil de surachat pour confirmer une vente.

Fonctionnement

La moyenne mobile simple et l’écart-type sont calculés pour dériver les Bandes de Bollinger. On vérifie si le prix est sorti en dehors des bandes puis est retourné à l’intérieur (réentrée). Si activé, la confirmation directionnelle provient du RSI : sortie de survente pour achat, sortie de surachat pour vente. Une flèche de signal est dessinée au point de réentrée (légèrement décalée pour visibilité).

Avantages

Réduit les faux breakouts en exploitant la réentrée plutôt que la simple sortie.

La confirmation par RSI ajoute un contexte de momentum, filtrant les signaux faibles.

Facile à combiner avec d’autres outils pour une validation à plusieurs niveaux.

Suggestions d’utilisation

Utilisez cet indicateur conjointement avec une analyse de motifs de prix pour confirmer la structure — par exemple, intégrez-le avec le Candlestick Pattern Analyzer pour valider l’action de prix immédiatement avant/après la réentrée.

Évitez de prendre une position uniquement sur la base du signal isolé : recherchez une confluence avec des supports/résistances ou des tendances de TF supérieurs.

Associez-le à des filtres de volume ou de tendance pour améliorer le ratio risque/rendement.





Intégration recommandée

Pour augmenter la précision et contextualiser le signal, il est recommandé de l’utiliser en combinaison avec le Candlestick Pattern Analyzer, qui identifie les configurations de retournement ou de continuation sur la bougie générant ou confirmant la réentrée. Vous pouvez le trouver ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/145419



