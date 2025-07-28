Version Expert Advisor

Si vous préférez le trading automatisé plutôt que les signaux manuels, vous pouvez trouver la version Expert Advisor de cet indicateur ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/148310





False Breakout Detector est un indicateur conçu pour détecter les situations où le prix dépasse brièvement un niveau de support ou de résistance récent, puis revient rapidement dans la plage précédente. Ces fausses cassures peuvent être utiles pour une analyse discrétionnaire ou des stratégies de type contrarien.

Fonctionnalités principales :

Détection automatique des fausses cassures sur les derniers plus hauts et plus bas

Affichage visuel clair avec flèches, lignes et arrière-plans colorés

Alertes personnalisables , via popup et notifications push

Paramètres configurables , tels que le nombre de bougies, la tolérance en pips, la distance des flèches et les couleurs

Code léger, optimisé pour le backtest et l’exécution en temps réel

Compatibilité :

Unités de temps : M1 à H4

Instruments : Forex, indices, actions, matières premières

Cet indicateur n’utilise pas d’algorithmes prédictifs, ne garantit aucun résultat de trading et ne génère pas de signaux automatiques. Il s’agit d’un outil d’assistance à l’analyse technique.





Indicateur recommandé

Cet indicateur peut être utilisé en combinaison avec l’outil Candlestick Pattern Analyzer, disponible sur MQL5, pour renforcer l’analyse des configurations :

https://www.mql5.com/en/market/product/145419

