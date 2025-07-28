False Breakout Detector

Version Expert Advisor

Si vous préférez le trading automatisé plutôt que les signaux manuels, vous pouvez trouver la version Expert Advisor de cet indicateur ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/148310


False Breakout Detector est un indicateur conçu pour détecter les situations où le prix dépasse brièvement un niveau de support ou de résistance récent, puis revient rapidement dans la plage précédente. Ces fausses cassures peuvent être utiles pour une analyse discrétionnaire ou des stratégies de type contrarien.

Fonctionnalités principales :

  • Détection automatique des fausses cassures sur les derniers plus hauts et plus bas

  • Affichage visuel clair avec flèches, lignes et arrière-plans colorés

  • Alertes personnalisables, via popup et notifications push

  • Paramètres configurables, tels que le nombre de bougies, la tolérance en pips, la distance des flèches et les couleurs

  • Code léger, optimisé pour le backtest et l’exécution en temps réel

Compatibilité :

  • Unités de temps : M1 à H4

  • Instruments : Forex, indices, actions, matières premières

Cet indicateur n’utilise pas d’algorithmes prédictifs, ne garantit aucun résultat de trading et ne génère pas de signaux automatiques. Il s’agit d’un outil d’assistance à l’analyse technique.


Indicateur recommandé

Cet indicateur peut être utilisé en combinaison avec l’outil Candlestick Pattern Analyzer, disponible sur MQL5, pour renforcer l’analyse des configurations :
https://www.mql5.com/en/market/product/145419

Mots-clés

False Breakout, Fakeout, Stop Hunt, False Breakout Detector, Support Breakout, Resistance Breakout, Contrarian Trading, Price Rejection, Price Trap, Market Trap, Reversal Signal, Liquidity Grab, Support Level, Resistance Level, Breakout Failure, Swing High, Swing Low, False Breakout Pattern, Price Action, Market Manipulation, Failed Breakout, False Breakout Indicator, Stop Loss Hunt, Breakout Trap, Analyse Technique, Price Fakeout, High Low Breakout, Trend Reversal, Chart Patterns, Backtest Indicator


