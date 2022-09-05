Apollo Price Action System est un indicateur entièrement basé sur le principe Price Action. L'indicateur donne un signal d'achat ou de vente dès que les conditions d'entrée sur le marché sont formées selon la stratégie de l'indicateur. L'indicateur peut être utilisé comme système de trading de base ou comme complément à votre propre système de trading. L'indicateur peut fonctionner avec n'importe quelle période, mais il est recommandé d'utiliser D1.

Cet indicateur est très facile à utiliser. Il vous suffit de suivre les signaux. L'indicateur affiche les lignes de tendance sur le graphique, ainsi que les points d'entrée du marché et le niveau de Stop Loss. Pour verrouiller les profits, vous pouvez utiliser un rapport risque/récompense de 1:2 ou mieux. Vous pouvez également combiner cet indicateur avec des niveaux de support et de résistance pour de meilleurs résultats.

S'il vous plaît écrivez-moi après l'achat. Je vous fournirai des indicateurs supplémentaires absolument gratuitement. Ils vous aideront à tirer le meilleur parti de votre système.

Je vous souhaite un trading réussi !



