DrawFX

Cet indicateur gratuit optimise l’analyse technique dans MetaTrader 5 grâce à des outils de dessin clairs et pratiques.

Fonctions principales :

  • Dessiner des rectangles pour marquer les zones d’intérêt.

  • Tracer facilement des lignes de tendance.

  • Marquer des structures comme BOS et Market Structure (MS).

  • Personnaliser les couleurs et styles selon vos préférences.

Idéal pour les traders qui utilisent le Price Action ou l’analyse basée sur la structure du marché, en gardant les graphiques clairs et faciles à lire.

📌 Téléchargez-le gratuitement et améliorez votre analyse sur MT5.


Produits recommandés
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator on the MetaTrader 5 platform automatically detects harmonic pattern points X, A, B, C, and D directly on the chart. It analyzes price data and calculates Fibonacci ratios with high accuracy, enabling precise identification of potential reversal zones. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Be
FREE
Three 3TP Easy Trade Pad MT5
Eda Kaya
3.8 (5)
Utilitaires
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MetaTrader 5  The 3TP Easy Trade Pad Expert is an advanced, specialized tool for capital management, risk management, and trading in the MetaTrader 5 (MT5) platform, designed. This expert utilizes a special panel to provide specialized functionalities for trade management. Key features of this expert include setting the risk-to-reward ratio, calculating stop loss , setting multiple take profits , and managing both take profits and stop losses, alongside other
FREE
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT5 The Anti Crab Harmonic Pattern Indicator on MetaTrader 5 uses specific Fibonacci ratios—such as 0.618, 1.27, and 2.27—to accurately pinpoint potential price reversal zones. It visually displays bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4 | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:  Refined Order Block Indicator for MT 5
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
Utilitaires
TrendLine Manager - Professional Trading Assistant TrendLine Manager is a smart trading tool that helps you manage your trades using trendlines drawn directly on your charts. Instead of manually watching every line you draw, this Expert Advisor does the monitoring for you. What it does: Converts any trendline you draw into an active trading trigger Automatically closes positions when price hits your stop loss or take profit lines Opens new trades when price crosses your entry lines Works with sl
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and nett ing accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT5 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders qui naviguent sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 5. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur
FREE
ZP Day Trading Indicator MT5
Eda Kaya
5 (6)
Indicateurs
ZP Day Trading Indicator in MT5 The ZP Day Trading Indicator is one of the tools developed based on Price Action trading style concepts in MetaTrader 5. This indicator uses color-coded boxes to identify Trading Ranges on the chart. A trading range forms when the price moves within a specific range between a resistance level (ceiling) and a support level (floor) over a period of time. In such scenarios, buyers and sellers reach equilibrium within the defined range. «Indicator Installation & User
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitaires
VR Color Levels est un outil pratique pour ceux qui appliquent l'analyse technique à l'aide d'éléments tels que la ligne de tendance, le rectangle et le texte. Il est possible d'ajouter du texte directement au graphique et de prendre des captures d'écran. Les paramètres, les fichiers de configuration, les versions de démonstration, les instructions, la résolution de problèmes peuvent être obtenus auprès de [Blog] Vous pouvez lire ou écrire des critiques sur [lien] Version pour [MetaTrader 4] L
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicateurs
Développement de la version précédente de l'indicateur ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicateur standard ZigZag modifié avec ajout d'informations sur la longueur d'onde en points, niveaux et différentes logiques d'alertes Améliorations générales : Adaptation du code pour MetaTrader 5 Travail optimisé avec les objets graphiques Nouveautés : Niveaux horizontaux aux extrêmes Choix du type de niveaux : horizontal/rayons/segments Filtre de niveaux liquides (non percés par le prix) Tampon po
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
Wedge Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Wedge Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Wedge Pattern Indicator is a classic chart pattern tool available on the MetaTrader 5 (MT5) platform. Designed to help traders recognize price action formations, it is especially useful for identifying wedge patterns on various timeframes. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Wedge Pattern Indicator MT4   | ALL Products By   TradingFinderLab  | Best MT5 Indicator:   Refined Order Block Indicator for MT 5  | Best MT5 Uti
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicateurs
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Classic Shark Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Shark Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Shark Harmonic Pattern Indicator utilizes specific Fibonacci ratios—such as 88.6%, 113%, and 161.8%—to detect potential price reversal zones. By recognizing the geometric configuration of the pattern, the indicator automatically draws the Shark pattern on the chart and highlights the Potential Reversal Zone (PRZ) when conditions are met. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Classic Shark Harmon
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indicateurs
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
Five zero Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
5-0 Harmonic Pattern Indicator MT5 The 5-0 Harmonic Pattern indicator is one of the specialized tools for identifying harmonic patterns in the Forex market, available on the MetaTrader 5 platform. Traders can develop more precise trading strategies and identify potential price reversal areas (PRZ) by using this indicator in combination with technical analysis. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Five zero Harmonic Pattern Indicator MT4  | ALL Products By  Trading
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitaires
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators Script Automatically remove all indicators from your chart offered for free by NS Financas! Don't waste any more time deleting the indicators one by one. With this script it is possible in one click to remove all indicators from the screen to adjust your new strategy while still using the settings of your graph, in addition to the possibility of configuring keyboard shortcuts for quick access to the script. Take the opportunity to visit our cha
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.74 (47)
Utilitaires
Have you missed any tools or shortcuts in Meta Trader? Simple things that would make your daily trading much easier ? We have the solution for you: our Trade Panel! This is an EA tool (Expert Advisor) that, if configured to controll all symbols, needs to be loaded only once. This is the Lite version (free) of our tool. Professional version:   https://www.mql5.com/en/market/product/42658 If you have some problemas with the shortcut buttons on chart on unpinned mode try change the tickets digi
FREE
TP and SL Calculator MT5
Eda Kaya
3.6 (5)
Utilitaires
TP & SL Calculator Indicator for MT5 The  Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator  serves as a valuable  risk  and  capital  management tool for determining and setting  take profit (TP)  and  stop loss (SL) levels . These levels can be  easily  drawn directly on the chart using the indicator. This tool enhances capital management by providing a separate box that includes the following features: The ability to create and manage  take profit  and  stop loss levels  for both  Buy  and  Sell  
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
Indicateurs
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitaires
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Wormhole Time Frame Indicator
Scott Adam Meldrum
Indicateurs
L'indicateur de cadre temporel Wormhole pour MetaTrader 5 (MT5) n'est pas qu'un simple outil de trading – c'est votre avantage compétitif sur les marchés financiers. Conçu pour les traders débutants comme professionnels, Wormhole transforme la manière dont vous analysez les données et prenez des décisions, vous garantissant toujours une longueur d'avance. Pourquoi vous avez besoin de l'indicateur Wormhole Surpassez la concurrence : La capacité de visualiser deux cadres temporels simultanément su
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicateurs
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (6)
Indicateurs
Smart FVG (MT5) — Visualiseur des Fair Value Gaps Summary Détecte et visualise les FVG avec sensibilité liée à l’ATR ; alertes en option. What it does Smart FVG repère les zones de prix non recouvertes par les bougies adjacentes (Fair Value Gap, FVG) et les affiche comme zones haussières/baissières. Les couleurs et le remplissage sont personnalisables. Des alertes facultatives préviennent lors de l’apparition d’un nouveau gap ou de son comblement. Outil de visualisation uniquement ; n’exécute
FREE
Connect MEXC Spot And Futures to MT5 Service
Eda Kaya
Utilitaires
MEXC Spot & Futures Expert MetaTrader 5 The MEXC Spot and Futures Expert for MT5 delivers live cryptocurrency charts from MEXC exchange’s Spot and Futures markets directly into the MetaTrader 5 platform.  This expert advisor utilizes MT5’s WebRequest functionality along with MEXC’s official API to stream real-time pricing data. It functions solely as a data interface between the MEXC exchange and MT5 — and does not support trade execution. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Inst
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
Télégramme vers MT5 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec Telegram vers MT5, l'outil moderne qui copie les signaux de trading directement des canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 5, sans DLL. Cette solution puissante garantit une exécution précise des signaux, de nombreuses options de personnalisation, un gain de temps et une efficacité accrue. [Instructions   ] [   DÉMO   ] Caractéristiques principales Intégration directe de l'API Tele
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitaires
Présentation du   OrderManager   : Un utilitaire révolutionnaire pour MT5 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 5. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous réfé
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Plus de l'auteur
RiskView
Alex Orozco
5 (1)
Utilitaires
RiskView - Outil de Gestion Visuelle Risque/Récompense Description du Produit : RiskView est un outil essentiel pour les traders sérieux qui cherchent à maximiser leur précision et leur efficacité dans l'analyse risque/récompense. Conçu par des traders pour des traders, notre Expert Advisor transforme des calculs mathématiques complexes en représentations visuelles intuitives en un seul clic. Caractéristiques Principales : Calcul Intelligent de la Position :   Calcule automatiquement la taille
TimeView
Alex Orozco
Indicateurs
**Changez de Timeframe Instantanément avec TimeView !** L'indicateur TimeView pour MetaTrader 5 vous permet de passer à n'importe quel timeframe en quelques touches seulement. Pas de menus compliqués, pas de recherches. Rapide, intuitif et efficace ! **Caractéristiques principales :**   Raccourcis clavier : Activez le panel avec les touches numériques (1-6, 8)   Personnalisable : Ajustez les couleurs, polices et taille du panel   Tous les timeframes : Prise en charge de M1 à MN1   Int
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis