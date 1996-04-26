Cet indicateur gratuit optimise l’analyse technique dans MetaTrader 5 grâce à des outils de dessin clairs et pratiques.

Fonctions principales :

Dessiner des rectangles pour marquer les zones d’intérêt.

Tracer facilement des lignes de tendance.

Marquer des structures comme BOS et Market Structure (MS).

Personnaliser les couleurs et styles selon vos préférences.

Idéal pour les traders qui utilisent le Price Action ou l’analyse basée sur la structure du marché, en gardant les graphiques clairs et faciles à lire.

📌 Téléchargez-le gratuitement et améliorez votre analyse sur MT5.



