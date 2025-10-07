Prodigy FX

Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle

Cet Expert Advisor est conçu pour la paire CADCHF et utilise une approche de moyennage guidée par les Bandes de Bollinger comme indicateur principal.

Chaque position intègre des paramètres adaptatifs de take-profit et de stop-loss pour une meilleure gestion du risque et des performances accrues.

La stratégie a été optimisée à partir de six années de données historiques (2020–2025) sur un compte standard IC Markets.





Recommandations:

Paire de devises: CADCHF

Dépôt minimum: 200 USD

Compte: Hedging

Période: Toute (l'EA utilise les périodes définies dans le code de l'expert-conseil)

Type de compte: Standard (sans commission), Raw (possible, mais non optimal)

Pour de meilleurs résultats, utilisez le courtier: IC Markets, IC Trading.

Vous pouvez me contacter avec vos questions à l'adresse suivante: https://www.mql5.com/fr/users/prizmal

N'hésitez pas à m'ajouter en ami pour rester à jour avec mes dernières nouvelles et mises à jour !

Le prix de départ est de 299 $, et augmentera de 100 $ tous les dix ventes.

Les ventes seront limitées à une distribution d'environ 200 à 300 exemplaires.