Rabih_EA Pro – Suivi de tendance intelligent avec stop suiveur de protection

Rabih_EA Pro est un Expert Advisor professionnel de suivi de tendance, conçu pour s'aligner sur la direction dominante du marché et générer des profits lors des replis naturels.





Il synchronise les unités de temps supérieures et inférieures, confirmant la tendance principale sur le graphique H1 et exécutant des entrées précises sur le graphique M5.





L'EA intègre un filtre de protection qui valide la dynamique réelle du marché avant chaque prise de position, éliminant les phases de consolidation et les signaux faibles.





Il comprend également un système de stop suiveur intégré pour une sécurité accrue, garantissant la protection des profits une fois que le marché évolue dans la bonne direction.





Les niveaux de Take Profit et de Stop Loss sont basés sur des points et s'ajustent automatiquement à la décimale du graphique. Une configuration recommandée consiste à placer l'objectif à deux fois la valeur du stop pour un équilibre risque/rendement optimal.





Le nom « Rapih » (رابح) signifie « gagnant » ou « rentable » en arabe, un nom qui reflète l'esprit et la finalité de l'EA.

Utilisation recommandée





Graphique d'entrée : Unité de temps M5





Meilleures paires : EUR/USD et GBP/USD





Type de stratégie : Suivi de tendance avec stop suiveur





Suivez la tendance et laissez Rabih_EA Pro optimiser vos gains.





Utiliser les paramètres par défaut

🔵 MAJOR FOREX PAIRS (Lowest Volatility)

Pair TP (pips) SL (pips) Trailing Stop (pips) Risk:Reward Notes EURUSD 1000 500 350 1:2 Most liquid, tight spreads GBPUSD 1000 500 350 1:2 Stable, good for beginners USDCHF 900 450 300 1:2 Safe-haven, lower volatility USDJPY 1000 500 350 1:2 Influenced by JPY policy

JPY CROSSES (High Volatility - "The Beasts")