Rabih_EA Pro – Suivi de tendance intelligent avec stop suiveur de protection

Rabih_EA Pro est un Expert Advisor professionnel de suivi de tendance, conçu pour s'aligner sur la direction dominante du marché et générer des profits lors des replis naturels.


Il synchronise les unités de temps supérieures et inférieures, confirmant la tendance principale sur le graphique H1 et exécutant des entrées précises sur le graphique M5.


L'EA intègre un filtre de protection qui valide la dynamique réelle du marché avant chaque prise de position, éliminant les phases de consolidation et les signaux faibles.


Il comprend également un système de stop suiveur intégré pour une sécurité accrue, garantissant la protection des profits une fois que le marché évolue dans la bonne direction.


Les niveaux de Take Profit et de Stop Loss sont basés sur des points et s'ajustent automatiquement à la décimale du graphique. Une configuration recommandée consiste à placer l'objectif à deux fois la valeur du stop pour un équilibre risque/rendement optimal.


Le nom « Rapih » (رابح) signifie « gagnant » ou « rentable » en arabe, un nom qui reflète l'esprit et la finalité de l'EA.

Utilisation recommandée


Graphique d'entrée : Unité de temps M5


Meilleures paires : EUR/USD et GBP/USD


Type de stratégie : Suivi de tendance avec stop suiveur


Suivez la tendance et laissez Rabih_EA Pro optimiser vos gains.


Utiliser les paramètres par défaut

🔵 MAJOR FOREX PAIRS (Lowest Volatility)

Pair

TP (pips)

SL (pips)

Trailing Stop (pips)

Risk:Reward

Notes

EURUSD

1000

500

350

1:2

Most liquid, tight spreads

GBPUSD

1000

500

350

1:2

Stable, good for beginners

USDCHF

900

450

300

1:2

Safe-haven, lower volatility

USDJPY

1000

500

350

1:2

Influenced by JPY policy

JPY CROSSES (High Volatility - "The Beasts")

Pair

TP (pips)

SL (pips)

Trailing Stop (pips)

Risk:Reward

Notes

GBPJPY

1400

700

480

1:2

"The Dragon" - extreme moves

EURJPY

1100

550

380

1:2

Moderate JPY cross

AUDJPY

1100

550

380

1:2

Commodity + JPY volatility

CADJPY

1000

500

350

1:2

Oil prices influence

CHFJPY

1150

575

400

1:2

Safe-haven cross

NZDJPY

1200

600

420

1:2

Dairy + risk sentiment

