Signal Option

Indicateur de signaux pour les options binaires, également utilisé de manière efficace sur le Forex et d’autres marchés. Il convient au trading en grille (grid) de court terme sur M1–M5 et inclut des signaux pour renforcer les positions étape par étape.

La version gratuite fonctionne uniquement sur la paire XAUUSD. La version complète pour MetaTrader 5 est disponible ici :

https://www.mql5.com/en/market/product/156185

L’indicateur utilise une adaptation à deux niveaux : un profil de vitesse de base (réglage « rapide/doux » dès le départ) et une auto-adaptation basée sur les résultats des transactions, qui ajuste les filtres au marché actuel en tenant compte des séries de signaux gagnants et perdants.

Le modèle recherche sur le graphique de courts impulsions directionnelles et les marque par des flèches CALL (achat) et PUT (vente) à la clôture de la barre, sans repaint. L’indicateur peut également être utilisé sur des comptes Forex/CFD classiques, mais en raison de l’horizon de transaction réduit, il est important de contrôler le spread et les commissions afin que les coûts ne « mangent » pas la majeure partie du mouvement.

Fonctionnement

  • Utilise un modèle de prévision adaptatif multi-étages propriétaire au lieu d’un ensemble standard d’indicateurs classiques ;

  • Analyse la forme et la pente du mouvement des prix, la tendance et la volatilité locale ;

  • Analyse les signaux via plusieurs niveaux de filtrage du bruit et des pics anormaux ;

  • N’affiche une flèche qu’après avoir passé toutes les vérifications internes : lissage intelligent, logiques qui coupent les mouvements contre-tendance, filtre adaptatif des extrêmes (tente de ne pas donner de signal au moment d’un retournement présumé) et sous-système neuronal léger qui s’adapte en ligne au marché et bloque les signaux contraires à sa propre prévision ;

  • Utilise une auto-adaptation basée sur la qualité des signaux : suit les séries de trades gagnants/perdants et durcit ou assouplit les seuils internes en fonction des statistiques et de la profondeur du drawdown ;

  • Un paramètre séparé de vitesse de base définit le comportement de l’indicateur dès le départ (réaction rapide, presque sans lissage, ou fonctionnement plus doux et conservateur), tandis que l’auto-adaptation « affine » les paramètres au fur et à mesure que l’historique se construit.

Fonctionnalités clés

  • Signaux fléchés CALL/PUT — flèche sous la bougie pour les achats, au-dessus de la bougie pour les ventes ;

  • Approche orientée court terme — le calcul est axé sur le mouvement le plus proche sur quelques barres, pratique pour les options binaires et les entrées de scalping ;

  • Prise en compte des spikes et des extrêmes — des filtres dédiés aident à éviter d’entrer sur des bougies isolées et «anormales» qui ressemblent à la poussée finale du mouvement ;

  • Adaptation à l’unité de temps et à la volatilité — la vitesse/douceur de base est définie par un paramètre séparé, et l’auto-adaptation ajuste dynamiquement la rigidité des filtres en fonction des résultats récents (séries de gains/pertes) ;

  • Statistiques intégrées des signaux — historique, win/loss, résultat total en points, synthèse sur plusieurs instruments et possibilité de réinitialiser les statistiques ;

  • Multilingue — détection automatique de la langue du terminal et bascule automatique de l’interface.

Intérêt pratique

L’indicateur aide à distinguer rapidement les points d’entrée exploitables des zones où il vaut mieux attendre : vous voyez simplement où le modèle propose de prendre une direction (CALL/PUT) et où il n’y a pas de signaux. Cela simplifie la prise de décision en temps réel et réduit le nombre de transactions chaotiques.

Les statistiques intégrées donnent une vision de la façon dont les signaux se sont comportés dans le passé : par instrument individuel et pour le portefeuille global. Cela aide à choisir les paires, unités de temps et réglages adaptés à votre style de trading et à contrôler la stabilité de l’approche.
L’auto-adaptation et le paramètre de vitesse de base permettent d’utiliser le même indicateur pour un travail en grille plus agressif sur M1 et pour une approche plus calme sur des unités de temps supérieures, sans devoir ajuster manuellement des dizaines de paramètres internes.

Remarques importantes

L’indicateur ne trade pas automatiquement et ne garantit pas de profit. Il fournit des informations d’analyse sur l’état actuel du marché ; le résultat final dépend de l’instrument choisi, de l’unité de temps, des réglages et de votre système de trading personnel. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Paramètres

Base Speed — vitesse/réactivité de base du modèle.
Détermine le comportement de l’indicateur « par défaut » avant que l’auto-adaptation ne commence à intervenir.

Plage recommandée : 0,5…2,0.

En dessous de 1,0 → démarrage plus lisse et filtré, moins de bruit, moins de signaux, accent sur la stabilité.

Autour de 1,0 → mode équilibré, adapté à la plupart des instruments.

Au-dessus de 1,0 → démarrage plus rapide et plus sensible : moins de lissage, plus de signaux potentiels, mode d’indicateur « rapide ».

Pour M1, on utilise généralement une valeur légèrement supérieure à 1,0 (par exemple 1,2–1,5) ; pour H1, plutôt proche de 1,0 ou légèrement en dessous.

Aggressiveness of auto adaptation — coefficient d’agressivité de l’auto-adaptation.

Détermine la rapidité et l’ampleur avec lesquelles l’indicateur réajuste ses seuils internes lorsque les statistiques se dégradent ou s’améliorent.

Plage recommandée : 0,0…5,0.

0,0–1,0 → adaptation douce, le modèle modifie à peine brutalement les paramètres, les changements sont progressifs ;

1,0–3,0 → plage de travail pour le trading réel : compromis raisonnable entre stabilité et réactivité ;

3,0–5,0 → adaptation agressive : en cas de séries de pertes, l’indicateur resserre rapidement les filtres, rendant les signaux plus rares mais plus stricts.

Max loss for enable auto adaptation — nombre de trades perdants consécutifs à partir duquel le mode d’adaptation renforcée est activé.

Plage recommandée : 1…10.

1 → mode de sensibilité maximale : toute perte isolée est considérée comme un motif pour renforcer le filtrage (adapté aux tests et au scalping agressif, mais pas à tous les marchés) ;

2–3 → option idéale pour M1–M5 : deux ou trois pertes consécutives sont interprétées comme un signe que le marché a « cassé » la configuration actuelle, et qu’il faut resserrer les filtres ;

4 et plus → mode plus calme, adapté aux unités de temps supérieures et aux entrées rares, où des pertes isolées ne sont pas statistiquement significatives.

Enable alert signal — activation/désactivation des notifications pop-up lors de l’apparition d’un signal.

true — à chaque nouveau signal, l’indicateur affiche une fenêtre pop-up (et peut émettre un son/envoyer des notifications selon les réglages du terminal) ;

false — l’indicateur fonctionne en « mode silencieux », les signaux sont visibles uniquement sur le graphique et dans le panneau de statistiques.

Tous les autres paramètres internes, périodes et seuils sont calculés automatiquement et ajustés via le système d’auto-adaptation décrit — il n’est pas nécessaire d’affiner manuellement des dizaines de valeurs, il suffit de régler trois paramètres clés en fonction de votre style de trading.


