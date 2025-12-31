Metrics Pro for Telegram

Metrics Pro for Telegram est la solution de reporting ultime pour les Algo-Traders sérieux. Arrêtez de vérifier votre VPS toutes les 10 minutes. Laissez les rapports venir à vous.

🌟 Fonctionnalités Clés

  • Support Multi-Stratégies : Surveillez jusqu'à 5 robots différents sur le même compte. Le rapport sépare la performance par Magic Number (ex: Velocity Pulse vs Turbo).
  • Métriques Avancées : Bien plus qu'un simple gain/perte. Suivez votre Facteur de Profit (Profit Factor), votre Drawdown Actuel et votre Max Drawdown historique sur la période.
  • Rapports Planifiés : Envoi automatique des bilans Journaliers, Hebdomadaires et Mensuels à l'heure de votre choix.
  • Dashboard Pro : Un panneau de contrôle moderne sur le graphique pour voir les stats en direct et forcer l'envoi d'un rapport en un clic.

⚙️ Installation Rapide

  1. Dans MT4, allez dans Outils > Options > Expert Advisors.
  2. Cochez "Autoriser WebRequest".
  3. Ajoutez l'URL : https://api.telegram.org
  4. Entrez votre Token Bot et Chat ID dans les paramètres de l'EA.
Guide ici !
