CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte.

virtual bool CheckTrailingStopShort(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Paramètres

position

[in] Pointeur sur un objet CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable du prix du Stop Loss

tp

[in][out] Variable for Prix du Take Profit

Valeur de retour

vrai si la condition est satisfaite, faux sinon.

Note

Le prix maximum du Stop Loss est d'abord calculé, le plus près du prix courant en utilisant les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR de la barre précédente (barre complète).

Si la position a déjà un Stop Loss, sa valeur est considérée comme étant le prix de base, sinon le prix d'ouverture de la position est considérée comme le prix de base.

Si le prix calculé du Stop Loss est supérieur au prix de base et inférieur au prix minimum du Stop Loss autorisé, cela suggère de définir un nouveau prix de Stop Loss.