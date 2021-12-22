MetaTrader 5 / Indicateurs
Les styles de dessin dans MQL5

Indicateurs
Introduction

Il existe 6 styles de dessin dans MQL4. Et il y a 18 styles de dessin dans MQL5. Par conséquent, il peut être intéressant d'écrire un article pour présenter les styles de dessin de MQL5.

Dans cet article, nous examinerons les détails des styles de dessin dans MQL5. De plus, nous allons créer un indicateur pour montrer comment utiliser ces styles de dessin et affiner le tracé.

Styles de Dessin

Dans MQL4, il n'y a pas de concept de Tracé, mais le premier paramètre de la fonction SetIndexStyle(), Line index, est équivalent à l’indice Tracé.

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr=CLR_NONE)
// The index is Line index.

Dans MQL4, il n'y a que 6 styles de dessin, en plus de DRAW_ZIGZAG, ils ont besoin de deux tampons, les 5 autres styles de dessin n'ont besoin que d'un seul tampon.

Par conséquent, dans MQL4, le premier paramètre de la fonction SetIndexStyle() peut facilement être compris comme l'indice du du tampon. Ce n'est pas un problème si vous n'utilisez pas DRAW_ZIGZAG. Au fait, avez-vous vu des indicateurs MQL4 implémentés avec DRAW_ZIGZAG ? Je n'ai pas vu. (ZigZag.mq4 est implémenté avec DRAW_SECTION).

Comparons les styles de dessin dans MQL4 et MQL5 : 

Tableau 1. Liste des styles de dessin dans MQL4 et MQL5

Que voyez-vous ? Dans MQL5, 12 nouveaux styles de dessins ont été ajoutés, et il y a 8 nouveaux styles de dessin avec un tampon de couleurs. Il ne peut pas être utilisé vaguement comme avant, le concept indiciel de ligne est trop facilement confondu.

Par conséquent, MQL5 vous donne un Tracé, c'est l'équivalent de Ligne dans MQL4, que vous pouvez dessiner dans la fenêtre d'indicateur.

Vous pouvez dessiner non seulement la ligne dans MQL5, mais aussi le nom est plus précis avec le Tracé.

Tampon-Modèle

Nous définissons ici le concept de Tampon-Modèle. Le Tampon-Modèle d'un style de dessin est qu'il a besoin d'un numéro, d'un type et d'une référence Tampon.

Nous pouvons représenter le Tampon-Modèle du style de dessin avec une chaîne, la lettre D pour DataBuffer, la lettre C pour ColorBuffer, de gauche à droite correspondent au numéro d'indice du plus petit au plus grand.

Ainsi, le Tampon-Modèle des styles de dessin MQL5 est présenté dans le tableau suivant :

Tableau 2. Tampon-Modèles pour les styles de dessin dans MQL5

Si vous avez plusieurs Tracés dans vos indicateurs, alors le Tampon-Modèle des indicateurs est agencé dans l'ordre du Tampon-Modèle de ces Tracés, l'indice de Tampon doit être dans l'ordre croissant lorsque vous engagez SetIndexBuffer().

Si vous avez utilisé des tampons auxiliaires pour enregistrer les données temporaires requises par le calcul, ces tampons auxiliaires doivent être liés avec SetIndexBuffer() et placés après tous les tampons pouvant être affichés.

Sinon...

J'ai publié un indicateur, DemoBufferPattern, pour faire une démonstration tampon-modèle. Essayez-le vous-même.

L'indicateur DemoDrawType

Considérons l'indicateur DemoDrawType.


Fig 3. Paramètres d'entrée d'indicateur

Figure 1. Paramètres d'entrée d'indicateur

Il vous permet de sélectionner n'importe quel style de dessin dans l'onglet « Entrées » et de définir les différentes propriétés de Tracé.

Fig 5. Liste des styles de dessin

Par conséquent, nous devons définir une variable d'entrée pour chaque attribut et mettre en œuvre une fonction pour vérifier le caractère raisonnable de ces variables.

Étant donné que les variables d'entrée ne peuvent pas être modifiées dans le programme, il faut également définir un ensemble de variables globales pour contenir la valeur de la variable d'entrée vérifiée.

//--- input parameters
input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType    = DRAW_LINE;
input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle  = STYLE_SOLID;
input bool InpShowData        = true;
input uchar InpArrow          = 159;
input int InpArrowShift       = -10;
input int InpDrawBegin        = 10;
input int InpShift            = 10;
input int InpLineWidth        = 1;
input int InpColorNum         = 60;
input color InpPlotColor      = RoyalBlue;
input double InpEmptyValue    = 0.0;
input string InpLabel         = "Value";
input bool InpTestEmptyValue  = false;

//Note: Variables declared at global level must not be mixed up with the client terminal 
//global variables that can be accessed using the GlobalVariable...() functions.
//--- you can not change input parameters in code, so you need Global Variables
ENUM_DRAW_TYPE iDrawType      = DRAW_LINE;
ENUM_LINE_STYLE iLineStyle    = STYLE_SOLID;
bool bShowData       = true;
uchar uArrow         = 181;
int iArrowShift      = -10;
int iDrawBegin       = 10;
int iShift           = 10;
int iLineWidth       = 1;
int iColorNum        = 60;
color iPlotColor     = RoyalBlue;
string sLabel        = "";
bool bTestEmptyValue = false;
double dEmptyValue   = EMPTY_VALUE;

//+------------------------------------------------------------------+
//| check input parameters.                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool checkInput()
  {
   if(InpDrawType<DRAW_NONE || InpDrawType>DRAW_COLOR_CANDLES) return(false);
   else iDrawType = InpDrawType;
   if(InpLineStyle<STYLE_SOLID || InpLineStyle>STYLE_DASHDOTDOT) return(false);
   else iLineStyle = InpLineStyle;
   bShowData   = InpShowData;
   uArrow      = InpArrow;    //if uArrow>255, MQL5 will set Arrow as uArrow%256
   iArrowShift = InpArrowShift;
   iDrawBegin  = InpDrawBegin;
   iShift      = InpShift;
   iLineWidth  = InpLineWidth;
   iColorNum   = InpColorNum;
   iPlotColor  = InpPlotColor;
   //if(InpEmptyValue<=0.0) dEmptyValue=0.0;
   //else dEmptyValue=EMPTY_VALUE;
   dEmptyValue = InpEmptyValue;  // It may be not 0.0 or EMPTY_VALUE
   sLabel      = InpLabel;
   bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue;
   return(true);
  }

Les exemples de tous les 18 styles de dessin sont présentés ci-dessous aux figures 4-21 :

Figure 4. Exemple de style de dessin DRAW_NONE

Figure 5. Exemple de style de dessin DRAW_LINE

Figure 6. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM

Figure 7. Exemple de style de dessin DRAW_ARROW

Figure 8. Exemple de style de dessin DRAW_SECTION

Figure 9. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM2

Figure 10. Exemple de style de dessin DRAW_FILLING

Figure 11. Exemple de style de dessin DRAW_ZIGZAG

Figure 12. Exemple de style de dessin DRAW_BARS

Figure 13. Exemple de style de dessin DRAW_CANDLES

Figure 14. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_LINE

Figure 15. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Figure 16. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ARROW

Figure 17. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_SECTION

Figure 18. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Figure 19. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ZIGZAG

Figure 20. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_BARS

Figure 21. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_CANDLES


Comment approcher Valeur Vide

Les différents styles de dessin montrent les différents graphiques, de sorte qu’ils nécessitent les différents Tampon-Modèles.

Outre les différents Tampon-Modèles, la plus grande différence entre les styles de dessin réside dans l’approche des valeurs vides.

J'ai donc ajouté un paramètre d'entrée, qui permet d'insérer une valeur vide. Parce que le but de cet indicateur est de démontrer DrawType, donc simplement un temps pour configurer une partie de la valeur nulle.

Sur la base de la différence d'approche des valeurs vides, tous les styles de dessin peuvent être divisés en trois catégories :

Tableau 3. Styles de dessin divisés par catégories

Tableau 3. Styles de dessin divisés par catégories

Les exemples présentés aux figures 22-29 que dessous.

Figure 23. Exemple de style de dessin DRAW_SECTION (avec des valeurs vides)

Figure 24. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM2 (avec des valeurs vides)

Figure 25. Exemple de style de dessin DRAW_BARS (avec des valeurs vides)

Figure 26. Exemple de style de dessin DRAW_FILLING (avec des valeurs vides)

Figure 27. Exemple de style de dessin DRAW_ZIGZAG (avec des valeurs vides)

Figure 28. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ARROW (avec des valeurs vides)

Figure 29. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_CANDLES (avec des valeurs vides)

 

Le code source complet de l’indicateur :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 DemoDrawType.mq5 |
//|                             Copyright 2010, Loong@forum.mql4.com |
//|                             http://login.mql5.com/en/users/Loong |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com"
#property link      "http://login.mql5.com/en/users/Loong"
#property version   "1.00"

//#property indicator_chart_window
#property indicator_separate_window // in order to more clearly show
#property indicator_plots   1 //must set, can be bigger than necessary, can not be bigger than indicator_buffers
#property indicator_buffers 5 //must set, can be bigger than necessary
//+------------------------------------------------------------------+
//| DrawType struct, record info about DrawType and Buffer-Pattern   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct SLoongDrawType                       // Draw Type
  {
   ENUM_DRAW_TYPE    eDrawType;             // enum of Draw Type
   int               iDrawType;             // value of Draw Type, only used to look
   int               iNumBufferData;        // number of Data Buffer
   int               iNumBufferColor;       // number of Color Buffer
   string            sDrawType;             // string of Draw Type
   string            sDrawTypeDescription;  // string of Draw Type Description, copy from document
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| const array, record info about DrawType and Buffer-Pattern       |
//+------------------------------------------------------------------+
const SLoongDrawType caDrawType[]=
  {
     { DRAW_NONE,              0,    1,    0,    "DRAW_NONE",             "Not drawn" },
     { DRAW_LINE,              1,    1,    0,    "DRAW_LINE",             "Line" },
     { DRAW_HISTOGRAM,         2,    1,    0,    "DRAW_HISTOGRAM",        "Histogram from the zero line" },
     { DRAW_ARROW,             3,    1,    0,    "DRAW_ARROW",            "Drawing arrows" },
     { DRAW_SECTION,           4,    1,    0,    "DRAW_SECTION",          "Section" },
     { DRAW_HISTOGRAM2,        5,    2,    0,    "DRAW_HISTOGRAM2",       "Histogram of the two indicator buffers" },
     { DRAW_ZIGZAG,            6,    2,    0,    "DRAW_ZIGZAG",           "Style Zigzag allows vertical section on the bar" },
     { DRAW_FILLING,           7,    2,    0,    "DRAW_FILLING",          "Color fill between the two levels" },
     { DRAW_BARS,              8,    4,    0,    "DRAW_BARS",             "Display as a sequence of bars" },
     { DRAW_CANDLES,           9,    4,    0,    "DRAW_CANDLES",          "Display as a sequence of candlesticks" },
     { DRAW_COLOR_LINE,       10,    1,    1,    "DRAW_COLOR_LINE",       "Multicolored line" },
     { DRAW_COLOR_HISTOGRAM,  11,    1,    1,    "DRAW_COLOR_HISTOGRAM",  "Multicolored histogram from the zero line" },
     { DRAW_COLOR_ARROW,      12,    1,    1,    "DRAW_COLOR_ARROW",      "Drawing multicolored arrows" },
     { DRAW_COLOR_SECTION,    13,    1,    1,    "DRAW_COLOR_SECTION",    "Multicolored section" },
     { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2, 14,    2,    1,    "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2", "Multicolored histogram of the two indicator buffers" },
     { DRAW_COLOR_ZIGZAG,     15,    2,    1,    "DRAW_COLOR_ZIGZAG",     "Multicolored ZigZag" },
     { DRAW_COLOR_BARS,       16,    4,    1,    "DRAW_COLOR_BARS",       "Multicolored bars" },
     { DRAW_COLOR_CANDLES,    17,    4,    1,    "DRAW_COLOR_CANDLES",    "Multicolored candlesticks" }
  };

//--- input parameters
input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType    = DRAW_LINE;
input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle  = STYLE_SOLID;
input bool InpShowData        = true;
input uchar InpArrow          = 159;
input int InpArrowShift       = -10;
input int InpDrawBegin        = 10;
input int InpShift            = 10;
input int InpLineWidth        = 1;
input int InpColorNum         = 60;
input color InpPlotColor      = RoyalBlue;
input double InpEmptyValue    = 0.0;
input string InpLabel         = "Value";
input bool InpTestEmptyValue  = false;

//Note: Variables declared at global level must not be mixed up with the client terminal
// global variables that can be accessed using the GlobalVariable...() functions.
//--- you can not change input parameters in code, so you need Global Variables
ENUM_DRAW_TYPE iDrawType      = DRAW_LINE;
ENUM_LINE_STYLE iLineStyle    = STYLE_SOLID;
bool bShowData       = true;
uchar uArrow         = 181;
int iArrowShift      = -10;
int iDrawBegin       = 10;
int iShift           = 10;
int iLineWidth       = 1;
int iColorNum        = 60;
color iPlotColor     = RoyalBlue;
string sLabel        = "";
bool bTestEmptyValue = false;
double dEmptyValue   = EMPTY_VALUE;

//--- indicator buffers
double DC[];   // color buffer
double D1[];   //  data buffer
double D2[];
double D3[];
double D4[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| check input parameters.                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool checkInput()
  {
   if(InpDrawType<DRAW_NONE || InpDrawType>DRAW_COLOR_CANDLES) return(false);
   else iDrawType=InpDrawType;
   if(InpLineStyle<STYLE_SOLID || InpLineStyle>STYLE_DASHDOTDOT) return(false);
   else iLineStyle=InpLineStyle;
   bShowData   =InpShowData;
   uArrow=InpArrow;    //if uArrow>255, MQL5 will set Arrow as uArrow%256
   iArrowShift = InpArrowShift;
   iDrawBegin  = InpDrawBegin;
   iShift      = InpShift;
   iLineWidth  = InpLineWidth;
   iColorNum   = InpColorNum;
   iPlotColor  = InpPlotColor;
//if(InpEmptyValue<=0.0) dEmptyValue=0.0;
//else dEmptyValue=EMPTY_VALUE;
   dEmptyValue=InpEmptyValue;  // It may be not 0.0 or EMPTY_VALUE
   sLabel=InpLabel;
   bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue;
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| color well-distributed                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int ColorInc6section(int i,int iBase=63,int iI=0xFF)
  {
   int id  = (int)MathFloor((double)iBase/6.0);
   int ip  = (int)MathFloor((double)iI/id);
   int MA_Rinc=0;
   int MA_Ginc=0;
   int MA_Binc=0;
   color iColor=0;
   if(i<=0)        {iColor =       iI; MA_Rinc=0; MA_Ginc=0; MA_Binc=0;}
   else if(i<1*id) {iColor =       iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc= ip; MA_Binc=  0;}
   else if(i<2*id) {iColor =   257*iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   else if(i<3*id) {iColor =   256*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc= ip;}
   else if(i<4*id) {iColor = 65792*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=-ip; MA_Binc=  0;}
   else if(i<5*id) {iColor = 65536*iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   else if(i<6*id) {iColor = 65537*iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc=-ip;}
   else            {iColor =       iI; MA_Rinc=  0; MA_Ginc=  0; MA_Binc=  0;}
   int iColorInc=(MA_Rinc+256*MA_Ginc+65536*MA_Binc);
   return iColor+iColorInc*(i%id);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Plot Color Indexes                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetPlotColorIndexes(int plot_index)
  {
   int iIllumination=0xFF;
//color cBack=(color)ChartGetInteger(0,CHART_COLOR_BACKGROUND);
//Print("BACKGROUND is ",cBack);
//if(White==cBack) iIllumination=0x9F; //want to obtain a better visual effect
   PlotIndexSetInteger(plot_index,PLOT_COLOR_INDEXES,iColorNum);
   for(int i=0;i<iColorNum;i++)
      PlotIndexSetInteger(plot_index,PLOT_LINE_COLOR,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Set Plot Draw Type and other Properties                          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SetPlotProperties()
  {
//Print("iDrawType="+iDrawType);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,iDrawType);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_STYLE,iLineStyle);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,iShift);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHOW_DATA,bShowData);//--- if show indicator data in DataWindow
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,iDrawBegin);
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_WIDTH,iLineWidth);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,dEmptyValue);
   PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,sLabel);
   switch(iDrawType) //            Data  Color
     {
      case DRAW_COLOR_ARROW:       //1,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,uArrow);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_ARROW:             //1,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,uArrow);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_LINE:        //1,    1,
      case DRAW_COLOR_HISTOGRAM:   //1,    1,
      case DRAW_COLOR_SECTION:     //1,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_NONE:              //1,    0,
      case DRAW_LINE:              //1,    0,
      case DRAW_HISTOGRAM:         //1,    0,
      case DRAW_SECTION:           //1,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2:  //2,    1,
      case DRAW_COLOR_ZIGZAG:      //2,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;

      case DRAW_HISTOGRAM2:        //2,    0,
      case DRAW_ZIGZAG:            //2,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_FILLING:           //2,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;

      case DRAW_COLOR_BARS:        //4,    1,
      case DRAW_COLOR_CANDLES:     //4,    1,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,D3,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(3,D4,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(4,DC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
         SetPlotColorIndexes(0);
         break;
      case DRAW_BARS:              //4,    0,
      case DRAW_CANDLES:           //4,    0,
         SetIndexBuffer(0,D1,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(1,D2,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(2,D3,INDICATOR_DATA);
         SetIndexBuffer(3,D4,INDICATOR_DATA);
         PlotIndexSetInteger(0,PLOT_LINE_COLOR,iPlotColor);
         break;
     }
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- ArrayInit
   bool bInitBuffer=true;
   if(bInitBuffer)
     {
      ArrayInitialize(D1,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D2,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D3,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(D4,dEmptyValue);
      ArrayInitialize(DC,dEmptyValue);
     }
   checkInput();
   SetPlotProperties();
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"DemoDrawType : "+caDrawType[iDrawType].sDrawType);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//--- auxiliary variables
   int i=0;
//--- set position for beginning
   if(i<prev_calculated) i=prev_calculated-1;
//--- start calculations
   while(i<rates_total)
     {
      switch(iDrawType) //            Data  Color   if(buffer contain dEmptyValue)
        {
         case DRAW_COLOR_LINE:        //1,    1,      all do not draw
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_LINE:              //1,    0,      all do not draw
         case DRAW_NONE:              //1,    0,      draw nothing at first
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=high[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
               D1[i]=close[i];
            break;

         case DRAW_COLOR_SECTION:     //1,    1,      link between non-empty place
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_SECTION:           //1,    0,      connecting adjacent non-empty value
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=close[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
               D1[i]=close[i];
            break;

         case DRAW_FILLING:           //2,    0,
            //DC[i]=(double)(i%iColorNum);
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=high[i];
                  D2[i]=low[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_ZIGZAG:      //2,    1,
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_ZIGZAG:            //2,    0,
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=high[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
               if(i%5==4)D2[i]=low[i];
               else D2[i]=dEmptyValue;
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_ARROW:       //1,    1,      draw arrow at non-empty value
         case DRAW_COLOR_HISTOGRAM:   //1,    1,      only draw at non-empty place
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_ARROW:             //1,    0,      draw arrow at non-empty value
         case DRAW_HISTOGRAM:         //1,    0,      only draw at non-empty place
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)D1[i]=close[i];
               else D1[i]=dEmptyValue;
              }
            else
              {
               D1[i]=close[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2:  //2,    1,      only draw at non-empty place
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_HISTOGRAM2:        //2,    0,      only draw at non-empty place
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=high[i];
                  D2[i]=low[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=high[i];
               D2[i]=low[i];
              }
            break;

         case DRAW_COLOR_BARS:        //4,    1,      only draw at non-empty place
         case DRAW_COLOR_CANDLES:     //4,    1,      only draw at non-empty place
            DC[i]=(double)(i%iColorNum);
         case DRAW_BARS:              //4,    0,      only draw at non-empty place
         case DRAW_CANDLES:           //4,    0,      only draw at non-empty place
            if(bTestEmptyValue)
              {
               if(i%5==1)
                 {
                  D1[i]=open[i];
                  D2[i]=high[i];
                  D3[i]=low[i];
                  D4[i]=close[i];
                 }
               else
                 {
                  D1[i]=dEmptyValue;
                  D2[i]=dEmptyValue;
                  D3[i]=dEmptyValue;
                  D4[i]=dEmptyValue;
                 }
              }
            else
              {
               D1[i]=open[i];
               D2[i]=high[i];
               D3[i]=low[i];
               D4[i]=close[i];
              }
            break;
        }
      //---
      i++;
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Réponses préparées en amont de vos questions

QUESTION : Aucune image de tracé.
A Le but de cet indicateur est de vous faire tester tous les styles de dessin sans écrire de code, donc si vous entrez les mauvais paramètres, il ne vous donnera aucun tracé, et inutile donc d’en faire des histoires.

QUESTION : Le caDrawType[] semble inutile, ne sert-il qu'à collecter le lien de nom de DrawType ?
A D’ac, je l'admets, il y a eu une sorte de paresse quelque part dans la copie du passé. caDrawType[] est dans certains cas très utile, mais nous en prendrons compte dans le prochain article.

Conclusion

Vous pouvez faire toutes sortes de dessins comme il vous enchante.

Je souhaite que vous vous appropriez du Code.

Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/en/articles/45

Rasoul Mojtahedzadeh
Rasoul Mojtahedzadeh | 26 nov. 2015 à 00:57
Existe-t-il un exemple d'utilisation de DRAW_ZIGZAG dans MQL4 ?
Rashid Umarov
Rashid Umarov | 26 nov. 2015 à 07:48
voir que https://www.mql5.com/en/code/7762
Al Bundy
Al Bundy | 31 oct. 2021 à 11:49

>>> Vous pouvez dessiner ce que vous voulez.

Je souhaite dessiner des bougies bicolores pour mieux visualiser la tendance.


Bougie haussière pendant la tendance haussière : bordure verte avec remplissage vert,

Bougie haussière pendant une tendance baissière : bordure verte avec remplissage rouge,

Bougie baissière pendant une tendance haussière : bordure rouge avec remplissage vert, Bougie baissière pendant une tendance baissière : bordure verte avec remplissage rouge,

Bougie baissière pendant une tendance baissière : bordure rouge avec remplissage rouge.


Comment cela est-il possible ? Vous pouvez trouver ce type d'outil sur d'autres plateformes.

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov | 31 oct. 2021 à 12:55
Al Bundy # :

Malheureusement, cela n'est pas possible : lors de l'utilisation des styles DRAW_CANDLES (ou DRAW_COLOR_CANDLES), le corps de la bougie est obtenu SANS bordure.

Al Bundy
Al Bundy | 3 nov. 2021 à 02:37
Vladimir Karputov #:

Malheureusement, cela n'est pas possible : lors de l'utilisation des styles DRAW_CANDLES (ou DRAW_COLOR_CANDLES), le corps de la bougie est obtenu SANS bordure.

Merci pour cette information
