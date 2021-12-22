Les styles de dessin dans MQL5

Introduction

Il existe 6 styles de dessin dans MQL4. Et il y a 18 styles de dessin dans MQL5. Par conséquent, il peut être intéressant d'écrire un article pour présenter les styles de dessin de MQL5.

Styles de Dessin

Dans cet article, nous examinerons les détails des styles de dessin dans MQL5. De plus, nous allons créer un indicateur pour montrer comment utiliser ces styles de dessin et affiner le tracé.

Dans MQL4, il n'y a pas de concept de Tracé, mais le premier paramètre de la fonction SetIndexStyle(), Line index, est équivalent à l’indice Tracé.

void SetIndexStyle( int index, int type, int style=EMPTY, int width=EMPTY, color clr= CLR_NONE )

Dans MQL4, il n'y a que 6 styles de dessin, en plus de DRAW_ZIGZAG, ils ont besoin de deux tampons, les 5 autres styles de dessin n'ont besoin que d'un seul tampon.

Par conséquent, dans MQL4, le premier paramètre de la fonction SetIndexStyle() peut facilement être compris comme l'indice du du tampon. Ce n'est pas un problème si vous n'utilisez pas DRAW_ZIGZAG. Au fait, avez-vous vu des indicateurs MQL4 implémentés avec DRAW_ZIGZAG ? Je n'ai pas vu. (ZigZag.mq4 est implémenté avec DRAW_SECTION).

Comparons les styles de dessin dans MQL4 et MQL5 :





Tableau 1. Liste des styles de dessin en MQL4 et MQL5

Que voyez-vous ? Dans MQL5, 12 nouveaux styles de dessins ont été ajoutés, et il y a 8 nouveaux styles de dessin avec un tampon de couleurs. Il ne peut pas être utilisé vaguement comme avant, le concept indiciel de ligne est trop facilement confondu.

Par conséquent, MQL5 vous donne un Tracé, c'est l'équivalent de Ligne dans MQL4, que vous pouvez dessiner dans la fenêtre d'indicateur.

Vous pouvez dessiner non seulement la ligne dans MQL5, mais aussi le nom est plus précis avec le Tracé.

Tampon-Modèle

Nous définissons ici le concept de Tampon-Modèle. Le Tampon-Modèle d'un style de dessin est qu'il a besoin d'un numéro, d'un type et d'une référence Tampon.

Nous pouvons représenter le Tampon-Modèle du style de dessin avec une chaîne, la lettre D pour DataBuffer, la lettre C pour ColorBuffer, de gauche à droite correspondent au numéro d'indice du plus petit au plus grand.

Ainsi, le Tampon-Modèle des styles de dessin MQL5 est présenté dans le tableau suivant :





Tableau 2. Tampon-Modèles pour les styles de dessin dans MQL5

Si vous avez plusieurs Tracés dans vos indicateurs, alors le Tampon-Modèle des indicateurs est agencé dans l'ordre du Tampon-Modèle de ces Tracés, l'indice de Tampon doit être dans l'ordre croissant lorsque vous engagez SetIndexBuffer().

Si vous avez utilisé des tampons auxiliaires pour enregistrer les données temporaires requises par le calcul, ces tampons auxiliaires doivent être liés avec SetIndexBuffer() et placés après tous les tampons pouvant être affichés.

Sinon...

J'ai publié un indicateur, DemoBufferPattern, pour faire une démonstration tampon-modèle. Essayez-le vous-même.

L'indicateur DemoDrawType

Considérons l'indicateur DemoDrawType.

Figure 1. Paramètres d'entrée d'indicateur





Figure 2. Paramètres d'entrée d'indicateur (suite)

Il vous permet de sélectionner n'importe quel style de dessin dans l'onglet « Entrées » et de définir les différentes propriétés de Tracé.





Figure 3. Liste des styles de dessin

Par conséquent, nous devons définir une variable d'entrée pour chaque attribut et mettre en œuvre une fonction pour vérifier le caractère raisonnable de ces variables.

Étant donné que les variables d'entrée ne peuvent pas être modifiées dans le programme, il faut également définir un ensemble de variables globales pour contenir la valeur de la variable d'entrée vérifiée.

input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType = InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle = InpLineStyle; bShowData = InpShowData; uArrow = InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue = InpEmptyValue; sLabel = InpLabel; bTestEmptyValue = InpTestEmptyValue; return (true); }

Les exemples de tous les 18 styles de dessin sont présentés ci-dessous aux figures 4-21 :

Figure 4. Exemple de style de dessin DRAW_NONE



Figure 5. Exemple de style de dessin DRAW_LINE

Figure 6. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM

Figure 7. Exemple de style de dessin DRAW_ARROW

Figure 8. Exemple de style de dessin DRAW_SECTION

Figure 9. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM2

Figure 10. Exemple de style de dessin DRAW_FILLING

Figure 11. Exemple de style de dessin DRAW_ZIGZAG

Figure 12. Exemple de style de dessin DRAW_BARS

Figure 13. Exemple de style de dessin DRAW_CANDLES

Figure 14. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_LINE

Figure 15. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_HISTOGRAM

Figure 16. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ARROW

Figure 17. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_SECTION

Figure 18. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Figure 19. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ZIGZAG

Figure 20. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_BARS

Figure 21. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_CANDLES

Comment approcher Valeur Vide

Les différents styles de dessin montrent les différents graphiques, de sorte qu’ils nécessitent les différents Tampon-Modèles.

Outre les différents Tampon-Modèles, la plus grande différence entre les styles de dessin réside dans l’approche des valeurs vides.

J'ai donc ajouté un paramètre d'entrée, qui permet d'insérer une valeur vide. Parce que le but de cet indicateur est de démontrer DrawType, donc simplement un temps pour configurer une partie de la valeur nulle.

Sur la base de la différence d'approche des valeurs vides, tous les styles de dessin peuvent être divisés en trois catégories :





Tableau 3. Styles de dessin divisés par catégories



Les exemples présentés aux figures 22-29 que dessous.

Figure 22. Exemple de style de dessin DRAW_LINE (avec des valeurs vides)



Figure 23. Exemple de style de dessin DRAW_SECTION (avec des valeurs vides)

Figure 24. Exemple de style de dessin DRAW_HISTOGRAM2 (avec des valeurs vides)

Figure 25. Exemple de style de dessin DRAW_BARS (avec des valeurs vides)

Figure 26. Exemple de style de dessin DRAW_FILLING (avec des valeurs vides)

Figure 27. Exemple de style de dessin DRAW_ZIGZAG (avec des valeurs vides)

Figure 28. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_ARROW (avec des valeurs vides)

Figure 29. Exemple de style de dessin DRAW_COLOR_CANDLES (avec des valeurs vides)

Le code source complet de l’indicateur :

#property copyright "2010, Loong@forum.mql4.com" #property link "http://login.mql5.com/en/users/Loong" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_plots 1 #property indicator_buffers 5 struct SLoongDrawType { ENUM_DRAW_TYPE eDrawType; int iDrawType; int iNumBufferData; int iNumBufferColor; string sDrawType; string sDrawTypeDescription; }; const SLoongDrawType caDrawType[]= { { DRAW_NONE , 0 , 1 , 0 , "DRAW_NONE" , "Not drawn" }, { DRAW_LINE , 1 , 1 , 0 , "DRAW_LINE" , "Line" }, { DRAW_HISTOGRAM , 2 , 1 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM" , "Histogram from the zero line" }, { DRAW_ARROW , 3 , 1 , 0 , "DRAW_ARROW" , "Drawing arrows" }, { DRAW_SECTION , 4 , 1 , 0 , "DRAW_SECTION" , "Section" }, { DRAW_HISTOGRAM2 , 5 , 2 , 0 , "DRAW_HISTOGRAM2" , "Histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_ZIGZAG , 6 , 2 , 0 , "DRAW_ZIGZAG" , "Style Zigzag allows vertical section on the bar" }, { DRAW_FILLING , 7 , 2 , 0 , "DRAW_FILLING" , "Color fill between the two levels" }, { DRAW_BARS , 8 , 4 , 0 , "DRAW_BARS" , "Display as a sequence of bars" }, { DRAW_CANDLES , 9 , 4 , 0 , "DRAW_CANDLES" , "Display as a sequence of candlesticks" }, { DRAW_COLOR_LINE , 10 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_LINE" , "Multicolored line" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM , 11 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM" , "Multicolored histogram from the zero line" }, { DRAW_COLOR_ARROW , 12 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_ARROW" , "Drawing multicolored arrows" }, { DRAW_COLOR_SECTION , 13 , 1 , 1 , "DRAW_COLOR_SECTION" , "Multicolored section" }, { DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 , 14 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_HISTOGRAM2" , "Multicolored histogram of the two indicator buffers" }, { DRAW_COLOR_ZIGZAG , 15 , 2 , 1 , "DRAW_COLOR_ZIGZAG" , "Multicolored ZigZag" }, { DRAW_COLOR_BARS , 16 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_BARS" , "Multicolored bars" }, { DRAW_COLOR_CANDLES , 17 , 4 , 1 , "DRAW_COLOR_CANDLES" , "Multicolored candlesticks" } }; input ENUM_DRAW_TYPE InpDrawType = DRAW_LINE ; input ENUM_LINE_STYLE InpLineStyle = STYLE_SOLID ; input bool InpShowData = true; input uchar InpArrow = 159 ; input int InpArrowShift = - 10 ; input int InpDrawBegin = 10 ; input int InpShift = 10 ; input int InpLineWidth = 1 ; input int InpColorNum = 60 ; input color InpPlotColor = RoyalBlue ; input double InpEmptyValue = 0.0 ; input string InpLabel = "Value" ; input bool InpTestEmptyValue = false; ENUM_DRAW_TYPE iDrawType = DRAW_LINE ; ENUM_LINE_STYLE iLineStyle = STYLE_SOLID ; bool bShowData = true; uchar uArrow = 181 ; int iArrowShift = - 10 ; int iDrawBegin = 10 ; int iShift = 10 ; int iLineWidth = 1 ; int iColorNum = 60 ; color iPlotColor = RoyalBlue ; string sLabel = "" ; bool bTestEmptyValue = false; double dEmptyValue = EMPTY_VALUE ; double DC[]; double D1[]; double D2[]; double D3[]; double D4[]; bool checkInput() { if (InpDrawType< DRAW_NONE || InpDrawType> DRAW_COLOR_CANDLES ) return (false); else iDrawType=InpDrawType; if (InpLineStyle< STYLE_SOLID || InpLineStyle> STYLE_DASHDOTDOT ) return (false); else iLineStyle=InpLineStyle; bShowData =InpShowData; uArrow=InpArrow; iArrowShift = InpArrowShift; iDrawBegin = InpDrawBegin; iShift = InpShift; iLineWidth = InpLineWidth; iColorNum = InpColorNum; iPlotColor = InpPlotColor; dEmptyValue=InpEmptyValue; sLabel=InpLabel; bTestEmptyValue=InpTestEmptyValue; return (true); } int ColorInc6section( int i, int iBase= 63 , int iI= 0xFF ) { int id = ( int ) MathFloor (( double )iBase/ 6.0 ); int ip = ( int ) MathFloor (( double )iI/id); int MA_Rinc= 0 ; int MA_Ginc= 0 ; int MA_Binc= 0 ; color iColor= 0 ; if (i<= 0 ) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 1 *id) {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 2 *id) {iColor = 257 *iI; MA_Rinc=-ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 3 *id) {iColor = 256 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= ip;} else if (i< 4 *id) {iColor = 65792 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc=-ip; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 5 *id) {iColor = 65536 *iI; MA_Rinc= ip; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} else if (i< 6 *id) {iColor = 65537 *iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc=-ip;} else {iColor = iI; MA_Rinc= 0 ; MA_Ginc= 0 ; MA_Binc= 0 ;} int iColorInc=(MA_Rinc+ 256 *MA_Ginc+ 65536 *MA_Binc); return iColor+iColorInc*(i%id); } void SetPlotColorIndexes( int plot_index) { int iIllumination= 0xFF ; PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_COLOR_INDEXES ,iColorNum); for ( int i= 0 ;i<iColorNum;i++) PlotIndexSetInteger (plot_index, PLOT_LINE_COLOR ,i,ColorInc6section(i,iColorNum,iIllumination)); } bool SetPlotProperties() { PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,iDrawType); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_STYLE ,iLineStyle); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,iShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA ,bShowData); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,iDrawBegin); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_WIDTH ,iLineWidth); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE ,dEmptyValue); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,sLabel); switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_ARROW : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW ,uArrow); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_ARROW_SHIFT ,iArrowShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_LINE : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : case DRAW_COLOR_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_NONE : case DRAW_LINE : case DRAW_HISTOGRAM : case DRAW_SECTION : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : case DRAW_COLOR_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_HISTOGRAM2 : case DRAW_ZIGZAG : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_FILLING : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,DC, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetPlotColorIndexes( 0 ); break ; case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : SetIndexBuffer ( 0 ,D1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,D2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,D3, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 3 ,D4, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,iPlotColor); break ; } return (true); } int OnInit () { bool bInitBuffer=true; if (bInitBuffer) { ArrayInitialize (D1,dEmptyValue); ArrayInitialize (D2,dEmptyValue); ArrayInitialize (D3,dEmptyValue); ArrayInitialize (D4,dEmptyValue); ArrayInitialize (DC,dEmptyValue); } checkInput(); SetPlotProperties(); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "DemoDrawType : " +caDrawType[iDrawType].sDrawType); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int i= 0 ; if (i<prev_calculated) i=prev_calculated- 1 ; while (i<rates_total) { switch (iDrawType) { case DRAW_COLOR_LINE : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_LINE : case DRAW_NONE : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_COLOR_SECTION : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_SECTION : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else D1[i]=close[i]; break ; case DRAW_FILLING : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ZIGZAG : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ZIGZAG : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=high[i]; else D1[i]=dEmptyValue; if (i% 5 == 4 )D2[i]=low[i]; else D2[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_ARROW : case DRAW_COLOR_HISTOGRAM : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_ARROW : case DRAW_HISTOGRAM : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 )D1[i]=close[i]; else D1[i]=dEmptyValue; } else { D1[i]=close[i]; } break ; case DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_HISTOGRAM2 : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=high[i]; D2[i]=low[i]; } break ; case DRAW_COLOR_BARS : case DRAW_COLOR_CANDLES : DC[i]=( double )(i%iColorNum); case DRAW_BARS : case DRAW_CANDLES : if (bTestEmptyValue) { if (i% 5 == 1 ) { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } else { D1[i]=dEmptyValue; D2[i]=dEmptyValue; D3[i]=dEmptyValue; D4[i]=dEmptyValue; } } else { D1[i]=open[i]; D2[i]=high[i]; D3[i]=low[i]; D4[i]=close[i]; } break ; } i++; } return (rates_total); }

Réponses préparées en amont de vos questions

QUESTION : Aucune image de tracé.

A Le but de cet indicateur est de vous faire tester tous les styles de dessin sans écrire de code, donc si vous entrez les mauvais paramètres, il ne vous donnera aucun tracé, et inutile donc d’en faire des histoires.

QUESTION : Le caDrawType[] semble inutile, ne sert-il qu'à collecter le lien de nom de DrawType ?

A D’ac, je l'admets, il y a eu une sorte de paresse quelque part dans la copie du passé. caDrawType[] est dans certains cas très utile, mais nous en prendrons compte dans le prochain article.

Conclusion

Vous pouvez faire toutes sortes de dessins comme il vous enchante.

Je souhaite que vous vous appropriez du Code.