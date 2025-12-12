Implémentation d'un modèle de table dans MQL5 : Application du concept MVC

Sommaire





Introduction

En programmation, l'architecture des applications joue un rôle clé pour garantir la fiabilité, l'évolutivité et la facilité d'assistance. L'une des approches permettant d'atteindre ces objectifs consiste à tirer parti d'un modèle d'architecture appelé MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Le concept MVC permet de diviser une application en 3 composants interdépendants : le modèle (gestion des données et de la logique), la vue (affichage des données) et le contrôleur (traitement des actions de l'utilisateur). Cette séparation simplifie le développement, le test et la maintenance du code, le rendant plus structuré et plus flexible.

Quelques mots sur le concept MVC : qu'est-ce que c'est et pourquoi le voulons-nous ?

Imaginez l'application comme une production théâtrale. Il existe un scénario qui décrit ce qui devrait se passer (c'est le modèle). Il y a la scène - ce que le spectateur voit (c'est la vue). Enfin, il y a le directeur qui gère l'ensemble du processus et relie les autres éléments (c'est le contrôleur). C'est ainsi que fonctionne le modèle architectural MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

Ce concept permet de séparer les responsabilités au sein de l'application. Le modèle est responsable des données et de la logique, la vue est responsable de l'affichage et de l'apparence, et le contrôleur est responsable du traitement des actions de l'utilisateur. Cette séparation rend le code plus clair, plus souple et plus pratique pour le travail en équipe.

Supposons que vous créiez un tableau. Le modèle connaît les lignes et les cellules qu'il contient et sait comment les modifier. La vue dessine le tableau à l'écran. Le contrôleur réagit lorsque l'utilisateur clique sur "Ajouter une ligne" et transmet la tâche au modèle, puis demande à la vue de se mettre à jour.

Le modèle MVC est particulièrement utile lorsque l'application devient plus complexe : de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, l'interface change et plusieurs développeurs travaillent. Avec une architecture claire, il est plus facile d'apporter des modifications, de tester les composants individuellement et de réutiliser le code.

Cette approche présente également quelques inconvénients. Pour les projets très simples, le modèle MVC peut être redondant : il faudra séparer même ce qui pourrait tenir dans quelques fonctions. Toutefois, pour les applications sérieuses et évolutives, cette structure s'avère rapidement payante.

En résumé :

Le modèle MVC est un modèle architectural puissant qui permet d'organiser le code, de le rendre plus compréhensible, testable et évolutif. Il est particulièrement utile pour les applications complexes où la séparation de la logique des données, de l'interface utilisateur et de la gestion est importante. Pour les petits projets, son utilisation est superflue.

Le paradigme Modèle-Vue-Contrôleur convient parfaitement à notre tâche. Le tableau sera créé à partir d'objets indépendants :

Cellule

Un objet qui stocke une valeur de l'un de ces types : réel, entier ou chaîne - est équipé d'outils permettant de gérer la valeur, de la définir et de la récupérer

Un objet qui stocke une liste d'objets dans des cellules de tableau est doté d'outils de gestion des cellules, de leur emplacement, de l'ajout et de la suppression

Un objet qui stocke une liste d'objets dans des cellules de tableau est doté d'outils de gestion des cellules, de leur emplacement, de l'ajout et de la suppression

Un objet qui stocke une liste d'objets de chaînes de tableau, est équipé d'outils permettant de gérer les chaînes de tableau et les colonnes, leur emplacement, l'ajout et la suppression, et a également accès aux contrôles des chaînes et des cellules

Un objet qui stocke une liste d'objets de chaînes de tableau, est équipé d'outils permettant de gérer les chaînes de tableau et les colonnes, leur emplacement, l'ajout et la suppression, et a également accès aux contrôles des chaînes et des cellules



La figure ci-dessous montre schématiquement la structure d'un modèle de tableau 4x4 :

Fig. 1 : Modèle de tableau 4x4

Écrire des classes pour construire un modèle de tableau

Nous utiliserons la bibliothèque standard MQL5 pour créer tous les objets.

Chaque objet hérite de la classe de basede la bibliothèque. Cela vous permettra de stocker ces objets dans des listes d'objets.

Nous écrirons toutes les classes dans un seul fichier de script de test afin que tout soit dans un seul fichier, visible et rapidement accessible. À l'avenir, nous distribuerons les classes écrites dans des fichiers include distincts.





La liste chaînée CList est très bien adaptée au stockage de données tabulaires. Contrairement à la liste CArrayObj similaire, elle implémente des méthodes d'accès aux objets de liste voisins situés à gauche et à droite de l'objet actuel. Il sera ainsi facile de déplacer des cellules dans une ligne, ou de déplacer des lignes dans un tableau, d'en ajouter et d'en supprimer. Parallèlement, la liste elle-même se charge de l'indexation correcte des objets déplacés, ajoutés ou supprimés dans la liste.

Mais il y a une nuance à apporter. Si vous vous reportez aux méthodes de chargement et d'enregistrement d'une liste dans un fichier, vous constaterez que lors du chargement à partir d'un fichier, la classe de liste doit créer un nouvel objet dans la méthode virtuelle CreateElement().

Cette méthode de cette classe renvoie simplement NULL :

virtual CObject *CreateElement( void ) { return ( NULL ); }

Cela signifie que pour travailler avec des listes chaînées, et à condition que nous ayons besoin d'opérations sur les fichiers, nous devons hériter de la classe CList et implémenter cette méthode dans notre classe.

Si vous examinez les méthodes d'enregistrement des objets de la bibliothèque standard dans un fichier, vous pouvez voir l'algorithme suivant pour l'enregistrement des propriétés des objets :

Le marqueur de début de données (-1) est écrit dans le fichier, Le type d'objet est écrit dans le fichier, Toutes les propriétés de l'objet sont écrites dans le fichier une par une.

Les premier et deuxième points sont inhérents à toutes les méthodes de sauvegarde/chargement implémentées que possèdent les objets de la bibliothèque standard. Par conséquent, en suivant la même logique, nous voulons connaître le type de l'objet enregistré dans la liste, afin de pouvoir, lors de la lecture d'un fichier, créer un objet de ce type dans la méthode virtuelle CreateElement() de la classe de liste héritée de CList.

Plus tous les objets qui peuvent être chargés dans la liste — leurs classes doivent être déclarées ou créées avant que la classe de liste ne soit implémentée. Dans ce cas, la liste "saura" quels objets sont "en question" et lesquels doivent être créés.

Dans le répertoire du terminal \MQL5\Scripts\, créez un nouveau dossier TableModel\, et dans celui-ci, créez un nouveau fichier de script de test TableModelTest.mq5.

Connectez le fichier de listes chaînées et déclarez les futures classes de modèles de tableaux :

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel;

La déclaration préalable des classes futures est nécessaire ici pour que la classe de liste chaînée qui hérite de CList connaisse ces types de classes, ainsi que les types d'objets qu'elle devra créer. Pour ce faire, nous écrirons des énumérations de types d'objets, des macros auxiliaires et des énumérations pour les façons de trier les listes :

#include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel; #define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 enum ENUM_OBJECT_TYPE { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL= 10000 , OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, }; enum ENUM_CELL_COMPARE_MODE { CELL_COMPARE_MODE_COL, CELL_COMPARE_MODE_ROW, CELL_COMPARE_MODE_ROW_COL, }; string TypeDescription( const ENUM_OBJECT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

La fonction qui renvoie la description du type d'objet est basée sur l'hypothèse que tous les noms des constantes de type objet commencent par la chaîne de caractères "OBJECT_TYPE_". Vous pouvez ensuite prendre la sous-chaîne qui suit celle-ci, convertir tous les caractères de la ligne résultante en minuscules, convertir le premier caractère en majuscules et supprimer tous les espaces et caractères de contrôle de la chaîne finale à gauche et à droite.

Écrivons notre propre classe de listes chaînées. Nous continuerons à écrire le code dans le même fichier :

class CListObj : public CList { protected : ENUM_OBJECT_TYPE m_element_type; public : virtual bool Load( const int file_handle); virtual CObject *CreateElement( void ); };

La classe CListObj est notre nouvelle classe de liste chaînée, héritée de la classe CList de la bibliothèque standard.

La seule variable de la classe sera celle dans laquelle sera inscrit le type de l'objet créé. Comme la méthode CreateElement() est virtuelle et doit avoir exactement la même signature que la méthode de la classe mère, nous ne pouvons pas lui transmettre le type de l'objet en cours de création. Mais nous pouvons écrire ce type dans une variable déclarée et lire le type de l'objet créé à partir de cette variable.

Nous devons redéfinir 2 méthodes virtuelles de la classe mère : la méthode de chargement à partir d'un fichier et la méthode de création d'un nouvel objet. Examinons-les.

Méthode de chargement de la liste à partir d'un fichier :

bool CListObj::Load( const int file_handle) { CObject *node; bool result= true ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!=Type()) return ( false ); uint num=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .Clear(); for ( uint i= 0 ; i<num; i++) { if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false ; this .m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); node= this .CreateElement(); if (node== NULL ) return false ; this .Add(node); if (!:: FileSeek (file_handle,- 12 , SEEK_CUR )) return false ; result &=node.Load(file_handle); } return result; }

Ici, le début de la liste est d'abord contrôlé, ainsi que son type et sa taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la liste ; puis, dans une boucle sur le nombre d'éléments, les marqueurs de début de données de chaque objet et son type sont lus à partir du fichier. Le type résultant est écrit dans la variable m_element_type et une méthode de création d'un nouvel élément est appelée. Dans cette méthode, un nouvel élément du type reçu est créé et écrit dans la variable pointeur node, qui est à son tour ajoutée à la liste. Toute la logique de la méthode est expliquée en détail dans les commentaires. Considérons une méthode de création d'un nouvel élément de liste.

Méthode de création d'un élément de liste :

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); default : return NULL ; } }

2. Classe de cellules du tableau



Une cellule de tableau est l'élément le plus simple d'un tableau qui stocke une certaine valeur. Les cellules composent des listes représentant les lignes d'un tableau. Chaque liste représente une ligne du tableau. Dans notre tableau, les cellules ne pourront stocker qu'une seule valeur de plusieurs types à la fois - une valeur réelle, un nombre entier ou une chaîne de caractères.

En plus d'une simple valeur, une cellule peut se voir attribuer un objet d'un type connu de l'énumération ENUM_OBJECT_TYPE. Dans ce cas, la cellule peut stocker une valeur de l'un des types énumérés, ainsi qu'un pointeur vers un objet dont le type est écrit dans une variable spéciale. Ainsi, à l'avenir, on pourra demander au composant View d'afficher un tel objet dans une cellule afin d'interagir avec lui à l'aide du composant Controller.

Étant donné que plusieurs types de valeurs peuvent être stockés dans une cellule, nous utiliserons l'union pour les écrire, les stocker et les renvoyer. L'union est un type spécial de données qui stocke plusieurs champs dans la même zone de mémoire. Une union est similaire à une structure, mais ici, contrairement à une structure, les différents termes de l'union appartiennent à la même zone de mémoire. Dans la structure, chaque champ se voit attribuer sa propre zone de mémoire.

Continuons à écrire le code dans le fichier déjà créé. Commençons à écrire une nouvelle classe. Dans la section protégée, nous écrivons une union et déclarons des variables :

class CTableCell : public CObject { protected : union DataType { protected : double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public : void SetValueD( const double value ) { this .double_value= value ; } void SetValueL( const long value ) { this .long_value= value ; } void SetValueS( const string value ) { ::StringToShortArray( value ,ushort_value); } double ValueD( void ) const { return this .double_value; } long ValueL( void ) const { return this .long_value; } string ValueS( void ) const { string res=::ShortArrayToString( this .ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; DataType m_datatype_value; ENUM_DATATYPE m_datatype; CObject *m_object; ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; int m_row; int m_col; int m_digits; uint m_time_flags; bool m_color_flag; bool m_editable; public :

Dans la section publique, écrivez des méthodes d'accès aux variables protégées, aux méthodes virtuelles et aux constructeurs de classe pour différents types de données stockées dans une cellule :

public : uint Row( void ) const { return this .m_row; } uint Col( void ) const { return this .m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint DatetimeFlags( void ) const { return this .m_time_flags; } bool ColorNameFlag( void ) const { return this .m_color_flag; } bool IsEditable( void ) const { return this .m_editable; } double ValueD( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueS(); } string Value( void ) const { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return (:: DoubleToString ( this .ValueD(), this . Digits ())); case TYPE_LONG : return (:: IntegerToString ( this .ValueL())); case TYPE_DATETIME : return (:: TimeToString ( this .ValueL(), this .m_time_flags)); case TYPE_COLOR : return (:: ColorToString (( color ) this .ValueL(), this .m_color_flag)); default : return this .ValueS(); } } string DatatypeDescription( void ) const { string type=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_datatype), 5 ); type.Lower(); return type; } void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetCol( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetDatatype( const ENUM_DATATYPE datatype) { this .m_datatype=datatype; } void SetDigits( const int digits) { this .m_digits=digits; } void SetDatetimeFlags( const uint flags) { this .m_time_flags=flags; } void SetColorNameFlag( const bool flag) { this .m_color_flag=flag; } void SetEditable( const bool flag) { this .m_editable=flag; } void SetPositionInTable( const uint row, const uint col) { this .SetRow(row); this .SetCol(col); } void AssignObject(CObject *object) { if (object== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_object=object; this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)object.Type(); } void UnassignObject( void ) { this .m_object= NULL ; this .m_object_type=- 1 ; } void SetValue( const double value) { this .m_datatype= TYPE_DOUBLE ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD(value); } void SetValue( const long value) { this .m_datatype= TYPE_LONG ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const datetime value) { this .m_datatype= TYPE_DATETIME ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const color value) { this .m_datatype= TYPE_COLOR ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const string value) { this .m_datatype= TYPE_STRING ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueS(value); } void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); } string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_CELL);} CTableCell( void ) : m_row( 0 ), m_col( 0 ), m_datatype(- 1 ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD( 0 ); } CTableCell( const uint row, const uint col, const double value, const int digits) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value, const uint time_flags) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value, const bool color_names_flag) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); } ~CTableCell( void ) {} };

Dans les méthodes de définition des valeurs, le type de la valeur stockée dans la cellule est d'abord défini, puis l'indicateur de la fonction de modification des valeurs dans la cellule est vérifié. Ce n'est que lorsque l'indicateur est activé que la nouvelle valeur est enregistrée dans la cellule :

void SetValue( const double value ) { this .m_datatype=TYPE_DOUBLE; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD( value ); }

Pourquoi procède-t-on ainsi ? Lors de la création d'une nouvelle cellule, celle-ci est créée avec le type réel de la valeur stockée. Si vous souhaitez modifier le type de valeur, mais que la cellule n'est pas modifiable, vous pouvez appeler la méthode pour définir la valeur du type souhaité avec n'importe quelle valeur. Le type de la valeur stockée sera modifié, mais la valeur de la cellule elle-même ne sera pas affectée.

La méthode de nettoyage des données met à zéro les valeurs numériques et insère un espace dans les chaînes de caractères :

void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); }

Plus tard, nous procéderons différemment — afin qu'aucune donnée ne soit affichée dans les cellules effacées — pour que la cellule reste vide, nous créerons une valeur "vide" pour la cellule, puis, lorsque la cellule sera effacée, toutes les valeurs enregistrées et affichées dans cette cellule seront supprimées. Après tout, le zéro est aussi une valeur à part entière et, lorsque la cellule est effacée, les données numériques sont remplies de zéros. Ce n'est pas le cas.

Dans les constructeurs paramétriques de la classe, les coordonnées des cellules du tableau sont transmises — le nombre de lignes et de colonnes et la valeur du type requis (double, long, datetime, color, string). Certains types de valeurs nécessitent des informations supplémentaires :

double — précision de la valeur de sortie (nombre de décimales),

datetime — indicateurs de temps (date / heures / minutes / secondes),

color — drapeau permettant d'afficher les noms des couleurs standard connues.

Dans les constructeurs avec ces types de valeurs stockées dans les cellules , des paramètres supplémentaires sont transmis pour définir le format des valeurs affichées dans les cellules :

CTableCell( const uint row, const uint col, const double value , const int digits ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value , const uint time_flags ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value , const bool color_names_flag ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); }

Méthode de comparaison de deux objets :

int CTableCell::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *obj=node; switch (mode) { case CELL_COMPARE_MODE_COL : return ( this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); case CELL_COMPARE_MODE_ROW : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); } }

Cette méthode permet de comparer les paramètres de deux objets selon l'un des trois critères de comparaison suivants : par numéro de colonne, par numéro de ligne et simultanément par numéro de ligne et de colonne.

Cette méthode est nécessaire pour pouvoir trier les lignes du tableau en fonction des valeurs des colonnes du tableau. Cette question sera traitée par le Contrôleur dans des articles ultérieurs.

Méthode d'enregistrement des propriétés des cellules dans un fichier :

bool CTableCell::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_datatype, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_object_type, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_row, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_col, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_digits, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_time_flags, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color_flag, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_editable, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

Après avoir écrit le marqueur de données de départ et le type d'objet dans le fichier, toutes les propriétés de la cellule sont sauvegardées à leur tour. L'union doit être sauvegardée sous forme de structure à l'aide de FileWriteStruct().

Méthode de chargement des propriétés des cellules à partir d'un fichier :

bool CTableCell::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_datatype=( ENUM_DATATYPE ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_row=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_col=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_digits=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_time_flags=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_color_flag=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_editable=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

Après avoir lu et vérifié les marqueurs de début de données et le type d'objet, toutes les propriétés de l'objet sont chargées à tour de rôle dans le même ordre que celui dans lequel elles ont été sauvegardées. Les unions sont lues à l'aide de FileReadStruct().

Méthode qui renvoie la description de l'objet :

string CTableCell::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Row %u, Col %u, %s <%s>Value: %s" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Row(), this .Col(), ( this .m_editable ? "Editable" : "Uneditable" ), this .DatatypeDescription(), this .Value())); }

Ici, une ligne est créée à partir de certains paramètres de la cellule et renvoyée, par exemple, pour le type double, sous ce format :

Table Cell: Row 2 , Col 2 , Uneditable <double>Value: 0.00

Méthode qui produit une description de l'objet dans le journal :

void CTableCell:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

Ici, la description de l'objet est simplement écrite dans le journal.

3. Classe de ligne du tableau



Une ligne de tableau est essentiellement une liste chaînée de cellules. La classe de ligne doit permettre d'ajouter, de supprimer et de réorganiser les cellules de la liste à un nouvel emplacement. La classe doit disposer d'un ensemble minimum de méthodes pour gérer les cellules de la liste.

Continuons à écrire le code dans le même fichier. Une seule variable est disponible dans les paramètres de classe : l'indice de ligne dans le tableau. Toutes les autres méthodes permettent de travailler avec les propriétés d'une ligne et avec une liste de ses cellules.

Considérons les méthodes de classe.

Méthode de comparaison de deux lignes de tableau :

int CTableRow::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableRow *obj=node; return ( this .Index()>obj.Index() ? 1 : this .Index()<obj.Index() ? - 1 : 0 ); }

Étant donné que les lignes ne peuvent être comparées qu'en fonction de leur seul paramètre — l'index de la ligne — cette comparaison est mise en œuvre ici. Cette méthode sera nécessaire pour trier les lignes du tableau.

Méthodes surchargées pour créer des cellules avec différents types de données stockées :

CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const double value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, 2 ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const long value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const datetime value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const color value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, true ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const string value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; }

Cinq méthodes pour créer une nouvelle cellule (double, long, datetime, color, string) et l'ajouter à la fin de la liste. Les autres paramètres du format de sortie des données dans la cellule sont définis avec des valeurs par défaut. Ils peuvent être modifiés après la création de la cellule. Tout d'abord, un nouvel objet cellule est créé, puis ajouté à la fin de la liste. Si l'objet n'a pas été créé, il est supprimé pour éviter les fuites de mémoire.

Méthode qui ajoute une cellule à la fin de la liste :

bool CTableRow::AddNewCell(CTableCell *cell) { if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableCell object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } cell.SetPositionInTable( this .m_index, this .CellsTotal()); if ( this .m_list_cells.Add(cell)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add cell (%u,%u) to list" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return false ; } return true ; }

Toute nouvelle cellule est toujours ajoutée à la fin de la liste. Elle peut ensuite être déplacée à la bonne position avec les méthodes de la classe de modèle de tableau, qui sera créée ultérieurement.

Méthodes surchargées pour définir des valeurs dans la cellule spécifiée :

void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const double value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const long value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const datetime value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const color value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const string value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); }

En utilisant l'index, nous obtenons la cellule requise dans la liste et lui attribuons une valeur. Si la cellule n'est pas modifiable, la méthode SetValue() de l'objet cellule ne définira pour la cellule que le type de valeur à définir. La valeur elle-même ne sera pas définie.

Méthode qui affecte un objet à une cellule :

void CTableRow::CellAssignObject( const uint index,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

Nous obtenons un objet cellule par son index et utilisons sa méthode AssignObject() pour assigner un pointeur sur l'objet à la cellule.

Méthode permettant d'annuler l'affectation d'un objet à une cellule :

void CTableRow::CellUnassignObject( const uint index) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

Nous récupérons l'objet cellule par son index et utilisons sa méthode UnassignObject() pour supprimer le pointeur sur l'objet assigné à la cellule.

Méthode qui supprime une cellule :

bool CTableRow::CellDelete( const uint index) { if (! this .m_list_cells.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

La méthode Delete() de la classe CList permet de supprimer la cellule de la liste. Une fois qu'une cellule a été supprimée de la liste, les index des cellules restantes sont modifiés. La méthode CellsPositionUpdate() permet de mettre à jour les index de toutes les cellules restantes de la liste.

Méthode qui déplace une cellule à la position spécifiée :

bool CTableRow::CellMoveTo( const uint cell_index, const uint index_to) { CTableCell *cell= this .GetCell(cell_index); if (cell== NULL || ! this .m_list_cells.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

Pour que la classe CList puisse agir sur un objet, cet objet de la liste doit être l'objet courant. Il devient l’objet courant lorsqu'il est sélectionné par exemple. C'est pourquoi nous commençons par récupérer l'objet cellule de la liste par son index. La cellule devient la cellule courante, puis, en utilisant la méthode MoveToIndex() de la classe CList, nous déplaçons l'objet à la position requise dans la liste. Après avoir déplacé avec succès un objet vers une nouvelle position, les index des objets restants doivent être ajustés, ce qui est fait à l'aide de la méthode CellsPositionUpdate().

Méthode qui définit la position des lignes et des colonnes pour toutes les cellules de la liste :

void CTableRow::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_cells.Total();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.SetPositionInTable( this .Index(), this .m_list_cells.IndexOf(cell)); } }

La classe CList permet de trouver l'index de l'objet courant dans la liste. Pour ce faire, l'objet doit être sélectionné. Ici, nous parcourons en boucle tous les objets cellules de la liste, nous sélectionnons chacun d'entre eux et nous déterminons son indice à l'aide de la méthode IndexOf() de la classe CList. L'indice de la ligne et l'indice de la cellule trouvée sont attribués à l'objet cellule à l'aide de sa méthode SetPositionInTable().

Méthode qui réinitialise les données des cellules de la ligne :

void CTableRow::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .CellsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

Dans la boucle, réinitialisez chaque cellule suivante de la liste à l'aide de la méthode ClearData() de l'objet cellule. Pour les données de type string, une ligne vide est écrite dans la cellule, et pour les données numériques, zéro est écrit.

Méthode qui renvoie la description de l'objet :

string CTableRow::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Position %u, Cells total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Index(), this .CellsTotal())); }

Une ligne est collectée à partir des propriétés et des données de l'objet et renvoyée dans le format suivant, par exemple :

Table Row: Position 1 , Cells total: 4 :

Méthode qui produit une description de l'objet dans le journal :

void CTableRow:: Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width= 10 ) { int total=( int ) this .CellsTotal(); string res= "" ; if (as_table) { string head= " Row " +( string ) this .Index(); string res=:: StringFormat ( "|%-*s |" ,cell_width,head); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell.Value()); } :: Print (res); return ; } :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) res+= " " +cell.Description()+(i<total- 1 ? "

" : "" ); } :: Print (res); } }

Pour l'affichage de données non tabulaires dans le journal, l'en-tête est d'abord affiché dans le journal en tant que description de ligne. Ensuite, si l'indicateur d'affichage détaillé est activé, les descriptions de chaque cellule sont affichées dans le journal, en boucle dans la liste des cellules.

Par conséquent, l'affichage détaillé d'une ligne de tableau dans le journal ressemble à ceci, par exemple (pour une vue non tabulaire) :

Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable <long>Value: 21 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable <long>Value: 32 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable <long>Value: 43

Dans le cas d'un affichage sous forme de tableau, le résultat sera, par exemple, le suivant :

| Row 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Méthode permettant d'enregistrer une ligne de tableau dans un fichier :

bool CTableRow::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_cells.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Enregistrez les marqueurs de début de données, puis le type d'objet. Il s'agit de l'en-tête standard de chaque objet du fichier. Une entrée dans le fichier des propriétés de l'objet suit ensuite. Ici, l'index des lignes est enregistré dans le fichier, puis la liste des cellules.

Méthode de chargement de la ligne à partir d'un fichier :

bool CTableRow::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (! this .m_list_cells.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

4. Classe de modèles de tableaux



Dans sa forme la plus simple, le modèle de tableau est une liste chaînée de lignes, qui contiennent à leur tour des listes chaînées de cellules. Notre modèle, que nous créons aujourd'hui, recevra en entrée un tableau bidimensionnel de l'un des cinq types suivants (double, long, datetime, color, string) et construira un tableau virtuel à partir de ce tableau. Nous étendrons également cette classe afin d'accepter d'autres arguments pour créer des tableaux à partir d'autres données d'entrée. Le même modèle sera considéré comme le modèle par défaut.

Continuons à écrire le code dans le même fichier \MQL5\Scripts\TableModel\TableModelTest.mq5.

La classe de modèle de tableau est essentiellement une liste chaînée de lignes avec des méthodes pour gérer les lignes, les colonnes et les cellules. Ecrivez le corps de la classe avec toutes les variables et les méthodes, puis examinez les méthodes déclarées de la classe :

class CTableModel : public CObject { protected : CTableRow m_row_tmp; CListObj m_list_rows; template < typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype( string type_name) { return ( type_name== "bool" || type_name== "char" || type_name== "uchar" || type_name== "short" || type_name== "ushort" || type_name== "int" || type_name== "uint" || type_name== "long" || type_name== "ulong" ? TYPE_LONG : type_name== "float" || type_name== "double" ? TYPE_DOUBLE : type_name== "datetime" ? TYPE_DATETIME : type_name== "color" ? TYPE_COLOR : TYPE_STRING ); } CTableRow *CreateNewEmptyRow( void ); bool AddNewRow(CTableRow *row); void CellsPositionUpdate( void ); public : CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow( const uint index) { return this .m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal( void ) const { return this .m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow( const uint index); uint CellsTotal( void ); template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowResetData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void ColumnResetData( const uint index); string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width= 10 ); void ClearData( void ); void Destroy( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } CTableModel( void ){} CTableModel( double &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( long &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( datetime &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( color &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( string &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } ~CTableModel( void ){} };

En principe, il n'existe qu'un seul objet pour une liste chaînée de lignes de tableau et des méthodes pour gérer les lignes, les cellules et les colonnes. Et des constructeurs qui acceptent différents types de tableaux bidimensionnels.

Un tableau est transmis au constructeur de la classe et une méthode de création d'un modèle de table est appelée :

template < typename T> void CTableModel::CreateTableModel(T &array[][]) { int rows_total=:: ArrayRange (array, 0 ); int cols_total=:: ArrayRange (array, 1 ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( int c= 0 ; c<cols_total; c++) row.CreateNewCell(array[r][c]); } } }

La logique de la méthode est expliquée dans les commentaires. La première dimension du tableau correspond aux lignes du tableau, la seconde aux cellules de chaque ligne. Lors de la création de cellules, celles-ci utilisent le même type de données que le type de tableau transmis à la méthode.

Nous pouvons créer plusieurs modèles de tableaux, dont les cellules stockent initialement différents types de données (double, long, datetime, color , et string). Plus tard, après avoir créé le modèle de tableau, les types de données stockées dans les cellules peuvent être modifiés.

Méthode qui crée une nouvelle ligne vide et l'ajoute à la fin de la liste :

CTableRow *CTableModel::CreateNewEmptyRow( void ) { CTableRow *row= new CTableRow( this .m_list_rows.Total()); if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new row at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_list_rows.Total()); return NULL ; } if (! this .AddNewRow(row)) { delete row; return NULL ; } return row; }

La méthode crée un nouvel objet de la classe CTableRow et l'ajoute à la fin de la liste des lignes à l'aide de la méthode AddNewRow(). En cas d'erreur, le nouvel objet créé est supprimé et NULL est renvoyé. En cas de succès, la méthode renvoie un pointeur sur la ligne nouvellement ajoutée à la liste.

Méthode qui ajoute un objet ligne à la fin de la liste :

bool CTableModel::AddNewRow(CTableRow *row) { if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableRow object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } row.SetIndex( this .RowsTotal()); if ( this .m_list_rows.Add(row)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add row (%u) to list" , __FUNCTION__ ,row.Index()); return false ; } return true ; }

Les deux méthodes mentionnées ci-dessus se trouvent dans la section protégée de la classe, fonctionnent par paires et sont utilisées en interne lors de l'ajout de nouvelles lignes au tableau.

Méthode permettant de créer une nouvelle ligne et de l'ajouter à la fin de la liste :

CTableRow *CTableModel::RowAddNew( void ) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); return row; }

Il s'agit d'une méthode publique. Elle est utilisée pour ajouter une nouvelle ligne avec des cellules au tableau. Le nombre de cellules pour la ligne créée est tiré de la toute première ligne du tableau.

Méthode permettant de créer et d'ajouter une nouvelle ligne à la position spécifiée dans la liste :

CTableRow *CTableModel::RowInsertNewTo( const uint index_to) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); this .RowMoveTo( this .m_list_rows.IndexOf(row),index_to); return row; }

Il est parfois nécessaire d'insérer une nouvelle ligne non pas à la fin de la liste des lignes, mais entre les lignes existantes. Cette méthode crée d'abord une nouvelle ligne à la fin de la liste, la remplit de cellules, les efface, puis déplace la ligne à la position souhaitée.

Méthode qui définit des valeurs dans la cellule spécifiée :

template < typename T> void CTableModel::CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell== NULL ) return ; ENUM_DATATYPE type= this .GetCorrectDatatype( typename (T)); switch (type) { case TYPE_DOUBLE : cell.SetValue(( double )value); break ; case TYPE_LONG : cell.SetValue(( long )value); break ; case TYPE_DATETIME : cell.SetValue(( datetime )value); break ; case TYPE_COLOR : cell.SetValue(( color )value); break ; case TYPE_STRING : cell.SetValue(( string )value); break ; default : break ; } }

Il faut d'abord obtenir un pointeur sur la cellule souhaitée grâce aux coordonnées de sa ligne et de sa colonne, puis lui attribuer une valeur. Quelle que soit la valeur transmise à la méthode pour l'installer dans la cellule, la méthode ne sélectionnera que le type correct pour l'installation : double, long, datetime, color ou string.

Méthode qui définit la précision de l'affichage des données dans la cellule spécifiée :

void CTableModel::CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(digits); }

La méthode n'est pertinente que pour les cellules qui stockent le type de valeur réelle. Elle permet de spécifier le nombre de décimales de la valeur affichée par la cellule.

Méthode qui définit les drapeaux d'affichage de l'heure dans la cellule spécifiée :

void CTableModel::CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(flags); }

Concerne les cellules affichant des valeurs datetime. Définissez le format d'affichage de l'heure par cellule (l'un des formats TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS, ou une combinaison de ceux-ci).

TIME_DATE donne le résultat " yyyy.mm.dd "

TIME_MINUTES donne le résultat " hh:mi "

TIME_SECONDS donne le résultat " hh:mi:ss "

Méthode qui définit les drapeaux d'affichage du nom de la couleur à la cellule spécifiée :

void CTableModel::CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(flag); }

Ne concerne que les cellules affichant des valeurs de type color. Elle indique la nécessité d'afficher les noms des couleurs si la couleur stockée dans la cellule est présente dans la table des couleurs.

Méthode permettant d'affecter un objet à une cellule :

void CTableModel::CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

Méthode qui annule l'affectation d'un objet dans une cellule :

void CTableModel::CellUnassignObject( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

Les deux méthodes présentées ci-dessus permettent d'affecter un objet à une cellule ou de supprimer son affectation. L'objet doit être un descendant de la classe CObject. Dans le contexte des articles sur les tables, un objet peut être, par exemple, l'un des objets connus de l'énumération ENUM_OBJECT_TYPE. Pour l'instant, la liste ne contient que des cellules, des lignes et des modèles de tableaux. Les affecter à une cellule n'a pas de sens. Mais l'énumération s'étendra au fur et à mesure que nous écrirons des articles sur le composant View, où les contrôles seront créés. Il est alors opportun d'attribuer à une cellule, par exemple, le contrôle "liste déroulante".

Méthode qui supprime la cellule spécifiée :

bool CTableModel::CellDelete( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellDelete(col) : false ); }

La méthode récupère l'objet ligne par son index et appelle sa méthode pour supprimer la cellule spécifiée. Pour une seule cellule dans une seule ligne, la méthode n'a pas encore de sens, car elle réduira le nombre de cellules dans une seule ligne du tableau. Cela entraîne une désynchronisation des cellules par rapport aux lignes voisines. Jusqu'à présent, il n'existe pas de traitement d'une telle suppression, où il est nécessaire de "développer" la cellule voisine de la cellule supprimée jusqu'à la taille de deux cellules afin de ne pas perturber la structure du tableau. Toutefois, cette méthode est utilisée dans le cadre de la méthode de suppression des colonnes d'un tableau, où les cellules de toutes les lignes sont supprimées en une seule fois sans violer l'intégrité de l'ensemble du tableau.

Méthode de déplacement d'une cellule de tableau :

bool CTableModel::CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellMoveTo(cell_index,index_to) : false ); }

L'objet ligne est récupéré par son index et sa méthode est appelée pour supprimer la cellule spécifiée.

Méthode qui renvoie le nombre de cellules dans la ligne spécifiée :

uint CTableModel::CellsInRow( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); }

L’objet ligne est récupéré par son index et le nombre de cellules qu'elle contient est renvoyé en appelant la méthode CellsTotal() sur la ligne.

Méthode qui renvoie le nombre de cellules dans le tableau :

uint CTableModel::CellsTotal( void ) { uint res= 0 , total= this .RowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<( int )total; i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); res+=(row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); } return res; }

La méthode parcourt toutes les lignes du tableau et ajoute le nombre de cellules de chaque ligne au résultat total, qui est renvoyé. Avec un grand nombre de lignes dans le tableau, ce comptage peut être lent. Une fois que toutes les méthodes affectant le nombre de cellules du tableau ont été créées, elles ne sont prises en compte que lorsque leur nombre change.

Méthode qui renvoie la cellule de tableau spécifiée :

CTableCell *CTableModel::GetCell( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.GetCell(col) : NULL ); }

La ligne est récupérée par son index et le pointeur sur la cellule par son index col est renvoyé en utilisant la méthode GetCell() de l'objet ligne.

Méthode qui renvoie la description de la cellule :

string CTableModel::CellDescription( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); return (cell!= NULL ? cell.Description() : "" ); }

La ligne est récupérée par son index, puis la cellule est récupérée et sa description est renvoyée.

Méthode permettant d'afficher la description de la cellule dans le journal :

void CTableModel::CellPrint( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell. Print (); }

Un pointeur sur la cellule est récupéré par les index de ligne et de colonne et, à l'aide de la méthode Print() de l'objet cellule, sa description est écrite dans le journal.

Méthode qui supprime la ligne spécifiée :

bool CTableModel::RowDelete( const uint index) { if (! this .m_list_rows.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

La méthode Delete() de la classe CList permet de supprimer de la liste l'objet ligne par index. Après la suppression de la ligne, les index des lignes restantes et des cellules qu'elles contiennent ne correspondent pas à la réalité et doivent être ajustés à l'aide de la méthode CellsPositionUpdate().

Méthode qui déplace une ligne à la position spécifiée :

bool CTableModel::RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to) { CTableRow *row= this .GetRow(row_index); if (row== NULL || ! this .m_list_rows.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

Dans la classe CList, de nombreuses méthodes travaillent avec l'objet liste en cours. Obtention d’un pointeur sur la ligne requise, en fait la ligne courante, et le déplace à la position requise à l'aide de la méthode MoveToIndex() de la classe CList. Après avoir déplacé la ligne vers une nouvelle position, il est nécessaire de mettre à jour les index des lignes restantes, ce que nous faisons à l'aide de la méthode CellsPositionUpdate().

Méthode qui définit la position des lignes et des colonnes pour toutes les cellules :

void CTableModel::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_rows.Total();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row== NULL ) continue ; row.SetIndex( this .m_list_rows.IndexOf(row)); row.CellsPositionUpdate(); } }

Parcours de la liste de toutes les lignes du tableau, sélection de chaque ligne suivante et définition correcte de son index, trouvé à l'aide de la méthode IndexOf() de la classe CList. Appel ensuite de la méthode CellsPositionUpdate() de la ligne, qui définit l'index correct pour chaque cellule de la ligne.

Méthode qui efface les données de toutes les cellules d'une ligne :

void CTableModel::RowResetData( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row.ClearData(); }

Chaque cellule de la ligne est réinitialisée à une valeur "vide". Pour l'instant, à des fins de simplification, la valeur vide pour les cellules numériques est zéro, mais cela sera modifié ultérieurement, car zéro est également une valeur qui doit être affichée dans la cellule. Et la réinitialisation d'une valeur implique l'affichage d'un champ cellulaire vide.

Méthode qui efface les données de toutes les cellules du tableau :

void CTableModel::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) this .RowResetData(i); }

Parcours de toutes les lignes du tableau et, pour chacune d'elles, appel de la méthode RowResetData() décrite ci-dessus.

Méthode qui renvoie la description de la ligne :

string CTableModel::RowDescription( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.Description() : "" ); }

Un pointeur sur la ligne est récupéré par son index et sa description est retournée.

Méthode permettant d'afficher la description des lignes dans le journal :

void CTableModel::RowPrint( const uint index, const bool detail) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row. Print (detail); }

Un pointeur sur la ligne est récupéré et la méthode Print() de l'objet reçu est appelée.

Méthode qui supprime une colonne de tableau :

bool CTableModel::ColumnDelete( const uint index) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellDelete(index); } return res; }

Dans une boucle parcourant toutes les lignes du tableau, chaque ligne est récupérée et la cellule demandée est supprimée en fonction de l'indice de la colonne. Cette opération supprime toutes les cellules du tableau qui ont les mêmes index de colonne.

Méthode permettant de déplacer une colonne de tableau :

bool CTableModel::ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellMoveTo(col_index,index_to); } return res; }

Dans une boucle parcourant toutes les lignes du tableau, chaque ligne est récupérée et la cellule demandée est déplacée vers une nouvelle position. Cette opération permet de déplacer toutes les cellules du tableau qui ont les mêmes index de colonne.

Méthode qui efface les données des cellules de la colonne :

void CTableModel::ColumnResetData( const uint index) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

Dans une boucle parcourant toutes les lignes du tableau, chaque ligne est récupérée et les données dans la cellule voulue sont effacées. Cette opération permet d'effacer toutes les cellules du tableau qui ont les mêmes index de colonne.

Méthode qui renvoie la description de l'objet :

string CTableModel::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Rows %u, Cells in row %u, Cells Total %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .RowsTotal(), this .CellsInRow( 0 ), this .CellsTotal())); }

Une ligne est créée et renvoyée à partir de certains paramètres du modèle de tableau dans ce format :

Table Model: Rows 4 , Cells in row 4 , Cells Total 16 :

Méthode qui produit une description de l'objet dans le journal :

void CTableModel:: Print ( const bool detail) { :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( uint i= 0 ; i< this .RowsTotal(); i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , false ); } } }

Tout d'abord, l'en-tête est imprimé en tant que description du modèle, puis, si l'indicateur de sortie détaillée est activé, les descriptions détaillées de toutes les lignes du modèle de tableau sont imprimées dans la boucle.

Méthode permettant d'afficher la description de l'objet dans le journal sous forme de tableau :

void CTableModel::PrintTable( const int cell_width= 10 ) { CTableRow *row= this .GetRow( 0 ); if (row== NULL ) return ; uint total=row.CellsTotal(); string head= " n/n" ; string res=:: StringFormat ( "|%*s |" ,cell_width,head); for ( uint i= 0 ;i<total;i++) { if ( this .GetCell( 0 , i)== NULL ) continue ; string cell_idx= " Column " +( string )i; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell_idx); } :: Print (res); for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , true ,cell_width); } }

Tout d'abord, en fonction du nombre de cellules dans la toute première ligne du tableau, l'en-tête du tableau est créé avec les noms des colonnes du tableau et imprimé dans le journal. Ensuite, toutes les lignes du tableau sont parcourues dans une boucle et chacune d'entre elles est imprimée sous forme de tableau.

Méthode qui détruit le modèle de tableau :

void CTableModel::Destroy( void ) { m_list_rows.Clear(); }

La liste des lignes du tableau est simplement effacée et tous les objets sont détruits à l'aide de la méthode Clear() de la classe CList.

Méthode d'enregistrement du modèle de tableau dans un fichier :

bool CTableModel::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Après avoir enregistré le marqueur de début de données et le type de liste, la liste des lignes est enregistrée dans le fichier à l'aide de la méthode Save() de la classe CList.

Méthode de chargement d'un modèle de tableau à partir d'un fichier :

bool CTableModel::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

Après avoir chargé et vérifié le marqueur de début de données et le type de liste, la liste des lignes est chargé du fichier à l'aide de la méthode Load() de la classe CListObj, décrite au début de l'article.

Test du résultat

Continuez à écrire le code dans le même fichier. Ecrivez un script dans lequel nous créerons un tableau 4x4 bidimensionnel (4 lignes de 4 cellules chacune) avec le type long par exemple. Ensuite, ouvrez un fichier pour y écrire les données du tableau et chargez les données dans le tableau à partir du fichier. Créez un modèle de tableau et vérifiez le fonctionnement de certaines de ses méthodes.

Chaque fois que le tableau est modifié, nous enregistrons le résultat reçu à l'aide de la fonction TableModelPrint(), qui sélectionne la manière d'imprimer le modèle de tableau. Si la valeur de la macro PRINT_AS_TABLE est true, l'enregistrement est effectué à l'aide de la méthode PrintTable() de la classe CTableModel, si la valeur est false — à l'aide de la méthode Print() de la même classe.

Dans un script, créez un modèle de tableau, imprimez-le sous forme de tableau et enregistrez le modèle dans un fichier. Ensuite, ajoutez des lignes, supprimez des colonnes et modifiez les droits d'édition...

Téléchargez ensuite à nouveau la version initiale du tableau à partir du fichier et imprimez le résultat.

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); delete tm; }

Nous obtenons ainsi le résultat suivant du script dans le journal :

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Pour tester l'utilisation du modèle de tableau, l'ajout, la suppression et le déplacement de lignes et de colonnes, ainsi que l'utilisation d'un fichier, complétez le script :

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); int handle= FileOpen ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ".bin" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ; if (tm.Save(handle)) Print ( "

The table model has been successfully saved to file." ); if (tm.RowInsertNewTo( 2 )) { Print ( "

Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable" ); CTableCell *cell=tm.GetCell( 2 , 3 ); if (cell!= NULL ) cell.SetEditable( false ); TableModelPrint(tm); } if (tm.ColumnDelete( 1 )) { Print ( "

Remove column from position 1" ); TableModelPrint(tm); } if ( FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ) && tm.Load(handle)) { Print ( "

Load the original table view from the file:" ); TableModelPrint(tm); } FileClose (handle); delete tm; } void TableModelPrint(CTableModel *tm) { if (PRINT_AS_TABLE) tm.PrintTable(); else tm. Print ( true ); }

Ce résultat apparaît dans le journal :

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | The table model has been successfully saved to file. Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | Remove column from position 1 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | | Row 0 | 1 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 15 | 16 | Load the original table view from the file: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Si vous souhaitez éditer dans le journal les données qui ne sont pas sous forme de tableau à partir du modèle de tableau, utilisez false dans la macro PRINT_AS_TABLE :

#define PRINT_AS_TABLE false

Dans ce cas, le texte suivant s'affiche dans le journal :

The table model has been successfully created: | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | The table model has been successfully saved to file. Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable Table Model: Rows 5 , Cells in row 4 , Cells Total 20 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 3 , Editable < long >Value: 16 Remove column from position 1 Table Model: Rows 5 , Cells in row 3 , Cells Total 15 : Table Row: Position 0 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 16 Load the original table view from the file: Table Model: Rows 4 , Cells in row 4 , Cells Total 16 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 16

Cette sortie fournit davantage d'informations de débogage. Par exemple, nous voyons ici que l'activation du drapeau d'interdiction de modification d'une cellule est affichée dans les journaux du programme.

Conclusion

Il s'agit de la première version d'un modèle de tableau simple qui permet de créer un tableau à partir d'un tableau de données à 2 dimensions. Nous créerons par la suite d'autres modèles de tableaux spécialisés, nous créerons le composant View et, enfin, nous travaillerons pleinement avec des données tabulaires comme l'un des contrôles de l'interface graphique de l'utilisateur.

Le fichier du script créé aujourd'hui avec les classes incluses est joint à l'article. Vous pouvez le télécharger pour l'étudier vous-même.