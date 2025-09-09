- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
48 (73.84%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.15%)
Mejor transacción:
21.51 USD
Peor transacción:
-10.94 USD
Beneficio Bruto:
212.58 USD (14 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.44 USD (8 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (20.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
99.61%
Carga máxima del depósito:
453.16%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
6.77
Transacciones Largas:
32 (49.23%)
Transacciones Cortas:
33 (50.77%)
Factor de Beneficio:
2.64
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
4.43 USD
Pérdidas medias:
-4.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-19.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.53 USD (3)
Crecimiento al mes:
17.19%
Pronóstico anual:
208.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.53 USD (11.33%)
Reducción relativa:
De balance:
11.31% (19.53 USD)
De fondos:
84.58% (84.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|USDCAD
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|125
|USDCAD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|7K
|USDCAD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.51 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +20.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.53 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
FBS-Real-2
|2.80 × 408
|
ZAIXLtd-Live
|5.40 × 532
|
ICMarketsSC-Live23
|6.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|13.00 × 2
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
179%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
19
100%
65
73%
100%
2.64
2.03
USD
USD
85%
1:100