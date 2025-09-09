SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Mesin Forex HW
Bismar Maulani

Mesin Forex HW

Bismar Maulani
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 179%
Headway-Real
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
48 (73.84%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.15%)
Mejor transacción:
21.51 USD
Peor transacción:
-10.94 USD
Beneficio Bruto:
212.58 USD (14 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-80.44 USD (8 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (20.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
29.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
99.61%
Carga máxima del depósito:
453.16%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
6.77
Transacciones Largas:
32 (49.23%)
Transacciones Cortas:
33 (50.77%)
Factor de Beneficio:
2.64
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
4.43 USD
Pérdidas medias:
-4.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-19.53 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.53 USD (3)
Crecimiento al mes:
17.19%
Pronóstico anual:
208.55%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
19.53 USD (11.33%)
Reducción relativa:
De balance:
11.31% (19.53 USD)
De fondos:
84.58% (84.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 55
USDCAD 10
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 125
USDCAD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 7K
USDCAD -1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.51 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +20.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.53 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
2.80 × 408
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.18 22:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.08 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 05:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.18 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 13:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mesin Forex HW
30 USD al mes
179%
0
0
USD
108
USD
19
100%
65
73%
100%
2.64
2.03
USD
85%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.