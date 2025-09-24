SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MT Trend 159
You Ming Xing

MT Trend 159

You Ming Xing
0 comentarios
Fiabilidad
61 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 120%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
278
Transacciones Rentables:
168 (60.43%)
Transacciones Irrentables:
110 (39.57%)
Mejor transacción:
81.53 USD
Peor transacción:
-51.03 USD
Beneficio Bruto:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (236.81 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
316.29 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
13.47%
Carga máxima del depósito:
14.12%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.73
Transacciones Largas:
237 (85.25%)
Transacciones Cortas:
41 (14.75%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
3.59 USD
Beneficio medio:
13.95 USD
Pérdidas medias:
-12.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-86.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.48 USD (8)
Crecimiento al mes:
40.86%
Pronóstico anual:
495.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
142.57 USD
Máxima:
210.96 USD (12.84%)
Reducción relativa:
De balance:
16.29% (186.16 USD)
De fondos:
7.64% (73.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 270
EURJPY 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 991
EURJPY 0
EURNZD 4
NZDUSD 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 74K
EURJPY -31
EURNZD 669
NZDUSD 198
AUDUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.53 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +236.81 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 6
VantageInternational-Live 22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.01 × 109
Tickmill-Live10
0.08 × 26
RoboForex-ECN
0.09 × 107
ECMarkets-Live02
0.14 × 128
STARTRADERINTL-Live
0.17 × 53
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 5
Exness-Real7
0.25 × 53
RoboForex-ECN-3
0.32 × 687
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 272
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 122
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICTrading-Live29
0.51 × 545
DooFintech-Live 5
0.52 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 2023
otros 72...
No hay comentarios
2025.12.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
