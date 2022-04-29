SeñalesSecciones
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 comentarios
Fiabilidad
195 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 190
Transacciones Rentables:
2 512 (59.95%)
Transacciones Irrentables:
1 678 (40.05%)
Mejor transacción:
67 967.57 HKD
Peor transacción:
-25 916.80 HKD
Beneficio Bruto:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (2 816.37 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
272 718.27 HKD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
69.85%
Carga máxima del depósito:
102.04%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
2.41
Transacciones Largas:
1 966 (46.92%)
Transacciones Cortas:
2 224 (53.08%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
235.20 HKD
Beneficio medio:
2 540.14 HKD
Pérdidas medias:
-3 215.35 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-25 045.55 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-206 606.33 HKD (15)
Crecimiento al mes:
-5.13%
Pronóstico anual:
-62.27%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 727.81 HKD
Máxima:
408 808.47 HKD (29.24%)
Reducción relativa:
De balance:
45.40% (134 295.96 HKD)
De fondos:
29.85% (23 402.64 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +67 967.57 HKD
Peor transacción: -25 917 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +2 816.37 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 045.55 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
otros 47...
No hay comentarios
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
