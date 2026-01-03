SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Hype MT4
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
532
Transacciones Rentables:
359 (67.48%)
Transacciones Irrentables:
173 (32.52%)
Mejor transacción:
94.08 USD
Peor transacción:
-180.75 USD
Beneficio Bruto:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (149.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
226.62 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
57
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
278 (52.26%)
Transacciones Cortas:
254 (47.74%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.12 USD
Beneficio medio:
8.02 USD
Pérdidas medias:
-13.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-42.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
100.63%
Pronóstico anual:
1 220.97%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.13 USD
Máxima:
234.45 USD (74.83%)
Reducción relativa:
De balance:
32.87% (234.45 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
otros 1036...
No hay comentarios
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
