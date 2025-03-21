SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / BC DeepAI Gold Stacking v1
Sakchai Sriisaraporn

BC DeepAI Gold Stacking v1

Sakchai Sriisaraporn
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
188
Transacciones Rentables:
158 (84.04%)
Transacciones Irrentables:
30 (15.96%)
Mejor transacción:
12.84 USD
Peor transacción:
-29.50 USD
Beneficio Bruto:
739.02 USD (74 818 pips)
Pérdidas Brutas:
-631.49 USD (63 324 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (129.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
129.07 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
17.24%
Carga máxima del depósito:
6.74%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
102 (54.26%)
Transacciones Cortas:
86 (45.74%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
0.57 USD
Beneficio medio:
4.68 USD
Pérdidas medias:
-21.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-104.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
-8.26%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
181.00 USD (42.00%)
Reducción relativa:
De balance:
42.00% (181.00 USD)
De fondos:
13.94% (49.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 157
NZDCAD# 12
AUDCAD# 11
AUDNZD# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 90
NZDCAD# 8
AUDCAD# 6
AUDNZD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 8.9K
NZDCAD# 1K
AUDCAD# 814
AUDNZD# 710
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.84 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +129.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Esta señal se utiliza en múltiples estrategias y marcos temporales para operar con oro. Es una estrategia de acumulación de riesgo medio que busca oportunidades de obtener ganancias en múltiples marcos temporales para lograr la mayor precisión y probabilidad de éxito.


No hay comentarios
2025.11.18 17:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 11:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
