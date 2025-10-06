SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 comentarios
Fiabilidad
49 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
614
Transacciones Rentables:
381 (62.05%)
Transacciones Irrentables:
233 (37.95%)
Mejor transacción:
48.95 USD
Peor transacción:
-44.95 USD
Beneficio Bruto:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (85.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
124.89 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
2.47%
Carga máxima del depósito:
8.84%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
378 (61.56%)
Transacciones Cortas:
236 (38.44%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
5.03 USD
Pérdidas medias:
-4.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-17.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-96.13 USD (7)
Crecimiento al mes:
28.34%
Pronóstico anual:
343.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.08 USD
Máxima:
161.94 USD (55.38%)
Reducción relativa:
De balance:
28.44% (41.28 USD)
De fondos:
9.58% (70.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +48.95 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +85.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
otros 78...
New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


No hay comentarios
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
