XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.62 USD 0.18 (0.84%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XPEV de hoy ha cambiado un 0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.37, mientras que el máximo ha alcanzado 21.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XPEV News
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
Rango diario
21.37 21.88
Rango anual
10.07 26.98
- Cierres anteriores
- 21.44
- Open
- 21.82
- Bid
- 21.62
- Ask
- 21.92
- Low
- 21.37
- High
- 21.88
- Volumen
- 8.485 K
- Cambio diario
- 0.84%
- Cambio mensual
- 4.49%
- Cambio a 6 meses
- 0.65%
- Cambio anual
- 71.72%
