Moedas / XPEV
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.62 USD 0.18 (0.84%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XPEV para hoje mudou para 0.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.37 e o mais alto foi 21.88.
Veja a dinâmica do par de moedas XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPEV Notícias
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- Novos modelos e balanço mais forte da Nio restauram confiança, diz UBS
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS eleva classificação das ações da NIO para compra com base em novos produtos e finanças melhoradas
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- Europa é um prenúncio para os EUA sobre veículos elétricos chineses?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is XPeng Stock Soaring Monday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- Tesla (TSLA) Rival BYD Stock Falls after Sales Target Cut - TipRanks.com
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
Faixa diária
21.37 21.88
Faixa anual
10.07 26.98
- Fechamento anterior
- 21.44
- Open
- 21.82
- Bid
- 21.62
- Ask
- 21.92
- Low
- 21.37
- High
- 21.88
- Volume
- 8.485 K
- Mudança diária
- 0.84%
- Mudança mensal
- 4.49%
- Mudança de 6 meses
- 0.65%
- Mudança anual
- 71.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh