KurseKategorien
Währungen / XPEV
Zurück zum Aktien

XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla

21.29 USD 0.33 (1.53%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XPEV hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.96 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPEV News

Tagesspanne
20.96 21.41
Jahresspanne
10.07 26.98
Vorheriger Schlusskurs
21.62
Eröffnung
21.04
Bid
21.29
Ask
21.59
Tief
20.96
Hoch
21.41
Volumen
7.296 K
Tagesänderung
-1.53%
Monatsänderung
2.90%
6-Monatsänderung
-0.88%
Jahresänderung
69.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K