XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.29 USD 0.33 (1.53%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XPEV hat sich für heute um -1.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.96 bis zu einem Hoch von 21.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.96 21.41
Jahresspanne
10.07 26.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.62
- Eröffnung
- 21.04
- Bid
- 21.29
- Ask
- 21.59
- Tief
- 20.96
- Hoch
- 21.41
- Volumen
- 7.296 K
- Tagesänderung
- -1.53%
- Monatsänderung
- 2.90%
- 6-Monatsänderung
- -0.88%
- Jahresänderung
- 69.10%
