XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla

21.29 USD 0.33 (1.53%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XPEVの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり20.96の安値と21.41の高値で取引されました。

XPeng Inc American depositary shares, each representing two Claダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.96 21.41
1年のレンジ
10.07 26.98
以前の終値
21.62
始値
21.04
買値
21.29
買値
21.59
安値
20.96
高値
21.41
出来高
7.296 K
1日の変化
-1.53%
1ヶ月の変化
2.90%
6ヶ月の変化
-0.88%
1年の変化
69.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K