通貨 / XPEV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.29 USD 0.33 (1.53%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XPEVの今日の為替レートは、-1.53%変化しました。日中、通貨は1あたり20.96の安値と21.41の高値で取引されました。
XPeng Inc American depositary shares, each representing two Claダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XPEV News
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- ニオの新モデルと強化された財務状況が信頼を回復させると、UBSが指摘
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBSがNIOの格付けを「買い」に引き上げ、新製品と財務改善を評価
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- 欧州は中国EVに関する米国の前兆となるか？
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is XPeng Stock Soaring Monday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- Tesla (TSLA) Rival BYD Stock Falls after Sales Target Cut - TipRanks.com
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
1日のレンジ
20.96 21.41
1年のレンジ
10.07 26.98
- 以前の終値
- 21.62
- 始値
- 21.04
- 買値
- 21.29
- 買値
- 21.59
- 安値
- 20.96
- 高値
- 21.41
- 出来高
- 7.296 K
- 1日の変化
- -1.53%
- 1ヶ月の変化
- 2.90%
- 6ヶ月の変化
- -0.88%
- 1年の変化
- 69.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K