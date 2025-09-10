Devises / XPEV
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.66 USD 0.37 (1.74%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XPEV a changé de 1.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.42 et à un maximum de 21.89.
Suivez la dynamique XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
21.42 21.89
Range Annuel
10.07 26.98
- Clôture Précédente
- 21.29
- Ouverture
- 21.76
- Bid
- 21.66
- Ask
- 21.96
- Plus Bas
- 21.42
- Plus Haut
- 21.89
- Volume
- 6.604 K
- Changement quotidien
- 1.74%
- Changement Mensuel
- 4.69%
- Changement à 6 Mois
- 0.84%
- Changement Annuel
- 72.04%
20 septembre, samedi