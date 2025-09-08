통화 / XPEV
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.66 USD 0.37 (1.74%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XPEV 환율이 오늘 1.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.42이고 고가는 21.89이었습니다.
XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XPEV News
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- UBS, 니오의 신규 모델과 강화된 재무상태가 신뢰 회복시켰다고 평가
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- NIO, UBS 투자의견 ’매수’로 상향…재무 개선
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- 유럽의 중국 전기차 수용, 미국에도 영향 줄까?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- 소비자 기술 뉴스 (9월 8일~12일): 아이폰17에 대한 실망, 마이크로소프트의 AI 칩 투자, 오라클 실적 등
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is XPeng Stock Soaring Monday? - XPeng (NYSE:XPEV)
일일 변동 비율
21.42 21.89
년간 변동
10.07 26.98
- 이전 종가
- 21.29
- 시가
- 21.76
- Bid
- 21.66
- Ask
- 21.96
- 저가
- 21.42
- 고가
- 21.89
- 볼륨
- 6.604 K
- 일일 변동
- 1.74%
- 월 변동
- 4.69%
- 6개월 변동
- 0.84%
- 년간 변동율
- 72.04%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K