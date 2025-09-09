FiyatlarBölümler
Dövizler / XPEV
Geri dön - Hisse senetleri

XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla

21.66 USD 0.37 (1.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XPEV fiyatı bugün 1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.42 ve Yüksek fiyatı olarak 21.89 aralığında işlem gördü.

XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPEV haberleri

Günlük aralık
21.42 21.89
Yıllık aralık
10.07 26.98
Önceki kapanış
21.29
Açılış
21.76
Satış
21.66
Alış
21.96
Düşük
21.42
Yüksek
21.89
Hacim
6.604 K
Günlük değişim
1.74%
Aylık değişim
4.69%
6 aylık değişim
0.84%
Yıllık değişim
72.04%
21 Eylül, Pazar