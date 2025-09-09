Dövizler / XPEV
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.66 USD 0.37 (1.74%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XPEV fiyatı bugün 1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.42 ve Yüksek fiyatı olarak 21.89 aralığında işlem gördü.
XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
XPEV haberleri
- Sanayi şirketleri büyümeyi sağlamak için yapay zekâyı nasıl kullanıyor?
- BYD (BYDDF) Taps Foreign Demand as EV Price War Bites Bottom Line - TipRanks.com
- BlackBerry Q2 Earnings Preview: Valuation And Growth Considerations (NYSE:BB)
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- UBS’ye göre Nio’nun yeni modelleri ve güçlenen bilançosu güveni yeniden sağladı
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS, yeni ürünler ve iyileşen finansal durum nedeniyle Nio hissesini Al’a yükseltti
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- Avrupa, Çin elektrikli araçları konusunda ABD için bir öncü mü?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- Xpeng, Çin’de direksiyon sorunu nedeniyle 47.000’den fazla P7+ aracını geri çağırıyor
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
Günlük aralık
21.42 21.89
Yıllık aralık
10.07 26.98
- Önceki kapanış
- 21.29
- Açılış
- 21.76
- Satış
- 21.66
- Alış
- 21.96
- Düşük
- 21.42
- Yüksek
- 21.89
- Hacim
- 6.604 K
- Günlük değişim
- 1.74%
- Aylık değişim
- 4.69%
- 6 aylık değişim
- 0.84%
- Yıllık değişim
- 72.04%
21 Eylül, Pazar