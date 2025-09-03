Валюты / XPEV
XPEV: XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla
21.44 USD 0.10 (0.47%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XPEV за сегодня изменился на 0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.92, а максимальная — 21.49.
Следите за динамикой XPeng Inc American depositary shares, each representing two Cla. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XPEV
- NIO's August Deliveries Rise Y/Y: What's Driving the Momentum?
- Is NIO Striking a Perfect Balance Between Battery Cost & Performance?
- UBS: новые модели Nio и укрепление баланса восстанавливают доверие
- Nio’s new models and stronger balance sheet restore confidence, says UBS
- UBS повышает рейтинг акций Nio до "Покупать" на фоне новых продуктов и улучшения финансов
- UBS upgrades Nio stock rating to Buy on new products and improved finances
- IAA Mobility 2025: Volkswagen, BMW, Mercedes, BYD & XPeng Shine
- Является ли Европа предвестником китайских электромобилей в США?
- Is Europe a harbinger for the U.S. on China EVs?
- What's Going On With XPeng Stock Monday? - XPeng (NYSE:XPEV), Magna International (NYSE:MGA)
- Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips, Oracle Reports Q1 Consumer Tech News (September 8 – September 12): Rally Rolls On As iPhone 17 Underwhelms, Microsoft Bets On AI Chips...
- What's Going On With XPeng Stock Friday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- China’s Xpeng to recall 47,490 P7+ electric cars over potential steering assist failure
- Global EV sales growth slows to 15% in August, research firm says
- NIO Stock Falls 9% on $1B Equity Offering Plan: Time to Buy the Dip?
- ’China Inside’: How Chinese EV tech is reshaping global auto design
- XPeng Broadens Lineup Beyond BEVs With G7 Range-Extender Filing - XPeng (NYSE:XPEV), Tesla (NASDAQ:TSLA)
- Nio’s stock dives as EV maker raises $1 billion at shareholders’ expense
- ’In Europe to stay’: Chinese carmakers steal a leaf from VW’s playbook
- Tesla Records Best Week Of The Quarter With 14.3K New Registrations In China, Still Down 12% Amid Sales Woes - Tesla (NASDAQ:TSLA)
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is XPeng Stock Soaring Monday? - XPeng (NYSE:XPEV)
- Tesla (TSLA) Rival BYD Stock Falls after Sales Target Cut - TipRanks.com
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
Дневной диапазон
20.92 21.49
Годовой диапазон
10.07 26.98
- Предыдущее закрытие
- 21.34
- Open
- 21.08
- Bid
- 21.44
- Ask
- 21.74
- Low
- 20.92
- High
- 21.49
- Объем
- 11.075 K
- Дневное изменение
- 0.47%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- -0.19%
- Годовое изменение
- 70.29%
