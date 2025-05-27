Divisas / UTZ
UTZ: Utz Brands Inc Class A
12.45 USD 0.35 (2.73%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UTZ de hoy ha cambiado un -2.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.42, mientras que el máximo ha alcanzado 12.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Utz Brands Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
UTZ News
- Tyson Foods eliminará el jarabe de maíz alto en fructosa y otros aditivos para 2025
- Tyson Foods eliminará jarabe de maíz y otros aditivos para 2025
- Utz Brands: Steady Business In The Snacking Industry (NYSE:UTZ)
- Utz Brands declares quarterly dividend of $0.061 per share
- Moody’s revises Utz’s outlook to negative on high leverage
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Utz Brands stock falls after Q2 earnings miss, UBS maintains Neutral rating
- Utz Q2 Revenue Up 2.9%
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Utz Brands (UTZ) Q2 Earnings Miss Estimates
- Utz Brands Q2 2025 slides: volume-led growth strategy delivers 2.9% sales increase
- Utz Brands stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Analysts Estimate Ingredion (INGR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Utz Brands (UTZ) Reports Next Week: What Awaits?
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- As Kraft Heinz reportedly weighs split, analysts say more food companies need to break up
- Utz Brands appoints Trevor Martin as SVP of investor relations
- Barclays lowers Utz Brands stock price target to $16 from $17
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Utz Brands announces quarterly dividend of $0.061 per share
- Utz Brands to Webcast Presentation at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference on June 10
- Nomad Foods: A Cheap, Resilient Compounder In A Mature Market (NYSE:NOMD)
Rango diario
12.42 12.85
Rango anual
11.53 18.29
- Cierres anteriores
- 12.80
- Open
- 12.81
- Bid
- 12.45
- Ask
- 12.75
- Low
- 12.42
- High
- 12.85
- Volumen
- 1.773 K
- Cambio diario
- -2.73%
- Cambio mensual
- -7.37%
- Cambio a 6 meses
- -11.64%
- Cambio anual
- -30.06%
