KurseKategorien
Währungen / UTZ
Zurück zum Aktien

UTZ: Utz Brands Inc Class A

12.76 USD 0.05 (0.39%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UTZ hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.62 bis zu einem Hoch von 12.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Utz Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UTZ News

Tagesspanne
12.62 12.81
Jahresspanne
11.53 18.29
Vorheriger Schlusskurs
12.81
Eröffnung
12.81
Bid
12.76
Ask
13.06
Tief
12.62
Hoch
12.81
Volumen
126
Tagesänderung
-0.39%
Monatsänderung
-5.06%
6-Monatsänderung
-9.44%
Jahresänderung
-28.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K