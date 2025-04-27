Währungen / UTZ
UTZ: Utz Brands Inc Class A
12.76 USD 0.05 (0.39%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTZ hat sich für heute um -0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.62 bis zu einem Hoch von 12.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Utz Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UTZ News
- Tyson Foods verzichtet bis 2025 auf Fruktose-Glukose-Sirup und weitere Zusatzstoffe
- Utz Brands: Steady Business In The Snacking Industry (NYSE:UTZ)
- Utz Brands declares quarterly dividend of $0.061 per share
- Moody’s revises Utz’s outlook to negative on high leverage
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Utz Brands stock falls after Q2 earnings miss, UBS maintains Neutral rating
- Utz Q2 Revenue Up 2.9%
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Utz Brands (UTZ) Q2 Earnings Miss Estimates
- Utz Brands Q2 2025 slides: volume-led growth strategy delivers 2.9% sales increase
- Utz Brands stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Analysts Estimate Ingredion (INGR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Utz Brands (UTZ) Reports Next Week: What Awaits?
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- As Kraft Heinz reportedly weighs split, analysts say more food companies need to break up
- Utz Brands appoints Trevor Martin as SVP of investor relations
- Barclays lowers Utz Brands stock price target to $16 from $17
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Utz Brands announces quarterly dividend of $0.061 per share
- Utz Brands to Webcast Presentation at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference on June 10
- Nomad Foods: A Cheap, Resilient Compounder In A Mature Market (NYSE:NOMD)
- Street Calls of the Week
Tagesspanne
12.62 12.81
Jahresspanne
11.53 18.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.81
- Eröffnung
- 12.81
- Bid
- 12.76
- Ask
- 13.06
- Tief
- 12.62
- Hoch
- 12.81
- Volumen
- 126
- Tagesänderung
- -0.39%
- Monatsänderung
- -5.06%
- 6-Monatsänderung
- -9.44%
- Jahresänderung
- -28.31%
