Devises / UTZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UTZ: Utz Brands Inc Class A
12.80 USD 0.01 (0.08%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UTZ a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.62 et à un maximum de 12.82.
Suivez la dynamique Utz Brands Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UTZ Nouvelles
- Tyson Foods supprimera le sirop de maïs à haute teneur en fructose et autres additifs d’ici 2025
- Utz Brands: Steady Business In The Snacking Industry (NYSE:UTZ)
- Utz Brands declares quarterly dividend of $0.061 per share
- Moody’s revises Utz’s outlook to negative on high leverage
- Piper Sandler highlights beverage sector strength amid food, alcohol headwinds
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Utz Brands stock falls after Q2 earnings miss, UBS maintains Neutral rating
- Utz Q2 Revenue Up 2.9%
- J&J Snack Foods: A Top Defensive Pick Ready To Rumble (NASDAQ:JJSF)
- Utz Brands (UTZ) Q2 Earnings Miss Estimates
- Utz Brands Q2 2025 slides: volume-led growth strategy delivers 2.9% sales increase
- Utz Brands stock rating reiterated at Outperform by RBC Capital
- Analysts Estimate Ingredion (INGR) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Utz Brands (UTZ) Reports Next Week: What Awaits?
- Brian Davidson highlights food stocks with potential despite industry challenges
- As Kraft Heinz reportedly weighs split, analysts say more food companies need to break up
- Utz Brands appoints Trevor Martin as SVP of investor relations
- Barclays lowers Utz Brands stock price target to $16 from $17
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Utz Brands announces quarterly dividend of $0.061 per share
- Utz Brands to Webcast Presentation at the Oppenheimer 25th Annual Consumer Growth and E-Commerce Conference on June 10
- Nomad Foods: A Cheap, Resilient Compounder In A Mature Market (NYSE:NOMD)
- Street Calls of the Week
Range quotidien
12.62 12.82
Range Annuel
11.53 18.29
- Clôture Précédente
- 12.81
- Ouverture
- 12.81
- Bid
- 12.80
- Ask
- 13.10
- Plus Bas
- 12.62
- Plus Haut
- 12.82
- Volume
- 1.143 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- -4.76%
- Changement à 6 Mois
- -9.16%
- Changement Annuel
- -28.09%
20 septembre, samedi