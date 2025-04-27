Валюты / UTZ
UTZ: Utz Brands Inc Class A
12.80 USD 0.27 (2.15%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTZ за сегодня изменился на 2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.46, а максимальная — 12.82.
Следите за динамикой Utz Brands Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
12.46 12.82
Годовой диапазон
11.53 18.29
- Предыдущее закрытие
- 12.53
- Open
- 12.52
- Bid
- 12.80
- Ask
- 13.10
- Low
- 12.46
- High
- 12.82
- Объем
- 2.143 K
- Дневное изменение
- 2.15%
- Месячное изменение
- -4.76%
- 6-месячное изменение
- -9.16%
- Годовое изменение
- -28.09%
