SNOW: Snowflake Inc Class A
218.00 USD 1.93 (0.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNOW de hoy ha cambiado un 0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 214.30, mientras que el máximo ha alcanzado 219.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Snowflake Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SNOW News
- Kleinerman, vicepresidente ejecutivo de Snowflake, vende 658.189 dólares en acciones de SNOW
- Frank Slootman vende acciones de Snowflake (SNOW) por valor de 1,67 millones de dólares
- Sytse Sijbrandij sells GitLab shares worth $5.4 million
- Can AI-Powered Tools Position MongoDB for Sustained Revenue Growth?
- When Will Databricks Go Public & How Will It Compare to Snowflake Stock (SNOW)? - TipRanks.com
- SNOW's Robust Portfolio Expands Client Base: Will the Trend Continue?
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Sezzle: Incredible Buy Or Risky Business? (NASDAQ:SEZL)
- Salesforce's Data Cloud Adoption Jumps 140%: Will It Aid Sales Growth?
- Got $5,000? 2 Tech Stocks to Buy and Hold for the Long Term
- Snowflake Inc. (SNOW) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Snowflake: director Dageville vende acciones por 241.992 dólares
- Frank Slootman vende acciones de Snowflake (SNOW) por valor de 433.840 dólares
- Kleinerman de Snowflake vende acciones por 122.000 dólares
- Snowflake Soars 18% in a Month: Should You Buy the Stock or Wait?
- C3.ai Trades Near 52-Week Low: Right Time to Buy the Stock?
Rango diario
214.30 219.01
Rango anual
108.74 249.99
- Cierres anteriores
- 216.07
- Open
- 217.27
- Bid
- 218.00
- Ask
- 218.30
- Low
- 214.30
- High
- 219.01
- Volumen
- 8.350 K
- Cambio diario
- 0.89%
- Cambio mensual
- -6.66%
- Cambio a 6 meses
- 46.96%
- Cambio anual
- 90.99%
