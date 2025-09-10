CotizacionesSecciones
SNOW
SNOW: Snowflake Inc Class A

218.00 USD 1.93 (0.89%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SNOW de hoy ha cambiado un 0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 214.30, mientras que el máximo ha alcanzado 219.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Snowflake Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
214.30 219.01
Rango anual
108.74 249.99
Cierres anteriores
216.07
Open
217.27
Bid
218.00
Ask
218.30
Low
214.30
High
219.01
Volumen
8.350 K
Cambio diario
0.89%
Cambio mensual
-6.66%
Cambio a 6 meses
46.96%
Cambio anual
90.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B